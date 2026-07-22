Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचे A To Z अपडेट्स | 22 जुलै

दिल्लीतील जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचे पडसाद रायगडात उमटलेले पहायला मिळाले. आज अलिबागमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाने आंदोलन करीत सरकार विरोधात निदर्शने करण्यात आली. दिल्लीतील आंदोलनाला शेकापने सक्रिय पाठिंबा जाहीर केलाय. पाठिंबा दिला. यावेळी सर्वांनी राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ घेतली. हे आंदोलन दडपण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप करीत हा डाव आम्ही कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही असा इशारा यावेळी देण्यात आला. आजच्या आंदोलनात तरुणाईचा मोठा सहभाग होता.
अंबरनाथ येथील फॉरेस्ट नाका परिसरात असलेल्या सीएनजी पंपाचे छत अचानक कोसळल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पंपाच्या छतावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. पाण्याच्या वजनामुळे हे संपूर्ण छत खाली कोसळले. ही संपूर्ण घटना सीएनजी पंपावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. छत कोसळले त्यावेळी परिसरात मोठी खळबळ उडाली. मात्र, सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही किंवा कोणालाही दुखापत झालेली नाही.
ठाण्यातील आनंदनगर येथील एम. के. प्लाझा जवळ सकाळी सुमारे १० वाजेच्या सुमारास दोन घरांवर झाड कोसळल्याची दुर्घटना घडली. तर एका घराच्या छताचे पत्रे तुटून मोठे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. तर घटनास्थळी अग्निशमन दलाचे जवान ,वृक्षप्राधिकरण विभागाचे कर्मचारी हे सध्या घरांवर पडलेले झाड कापून बाजूला करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
दिल्लीतील CJP निदर्शनांबाबत आतापर्यंत एकूण 10 एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत.
पोलीस ठाणेनिहाय एफआयआरचा तपशील:
* संसद मार्ग पोलीस ठाणे – 4 एफआयआर
* सीपी (CP) पोलीस ठाणे – 3 एफआयआर
* मंदिर मार्ग पोलीस ठाणे – 1 एफआयआर
* बाराखंबा रोड पोलीस ठाणे – 1 एफआयआर
* कर्तव्य पथ पोलीस ठाणे – 1 एफआयआर
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, निदर्शनादरम्यान घडलेल्या विविध घटना आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांच्या संदर्भात हे एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांचा तपास सुरू आहे.
"श्री अजित पवारजींच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे मी आदराने स्मरण करतो. त्यांची समाजसेवा आणि महाराष्ट्राच्या विकासातील योगदान उल्लेखनीय होते. समाजातील सर्व स्तरांकडून त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर आदर केला जात होता. राज्यातील एनडीए सरकार त्यांची दूरदृष्टी साकार करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अजित पवारांच्या जयंतीनिमित्त केलेल्या विशेष पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
मावळ तालुक्यातील वडीवळे धरण 99.57 टक्के भरल्याने सांडव्यावरील वक्रद्वारांद्वारे नदीपात्रातील विसर्ग 3592 क्युसेक करण्यात आला आहे पाऊस वाढल्यास विसर्गात बदल होऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी नदी-नाल्यात प्रवेश टाळावा तसेच नदीपात्रातील साहित्य, वाहने जनावरे तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवावीत, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये हिवताप आणि लेप्टोस्पायरोसिसमुळे होणाऱ्या संशयित मृत्यूंच्या संख्येत वाढ झाल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीवरून उघड झाले आहे. दरम्यान, त्याचवेळी डेंग्यूने होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत काहीशी घट झाली आहे. पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यात उंदराचे मलमूत्र मिसळलेले असते. जखम अशा पाण्याच्या संपर्कात आल्यास लेप्टोस्पयारोसिस होतो. त्यामुळे असे पाणी टाळावे, असे वैद्यकीयतज्ज्ञ सांगत असतात. ताप, तीव्र डोकेदुखी, थंडी, स्नायुदुखी, उलटी, कावीळ, रक्तस्राव आदी लक्षणे आहेत. योग्यवेळी उपचार न मिळाल्यास मृत्यू संभवतो.
- 1 जानेवारी ते 17 जुलैदरम्यान शहरात एकूण 38 डेंग्यू रुग्ण आढळले
- पावसाळ्यामुळे डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत वाढ होण्याची शक्यता
- मनपा आरोग्य विभाग सतर्क; हॉटस्पॉट भागांवर विशेष लक्ष
- साचलेल्या पाण्यात कीटकनाशक फवारणीला वेग
- शाळा, सोसायट्या आणि बाजारपेठांमध्ये जनजागृती व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू
- नागरिकांना परिसर स्वच्छ ठेवण्याचे आणि पाणी साचू न देण्याचे आवाहन
दिल्लीतील आंदोलनासंदर्भात बोलताना महाराष्ट्र भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी, "ते स्पॉन्सर आंदोलन आहे. नरेंद्र मोदी यांचा देशात विकासाचा झंजावत सुरू आहे. नीट पेपर फुटी प्रकरणी सात-आठ जण होते त्यांना अटक झाली आणि त्यांना शिक्षाही होणार आहे. विरोधकांचा आंदोलनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या अजेंडा आहे. आपल्याला या माध्यमातून संधी मिळते का असा प्रयत्न आहे. केंद्र आणि राज्यातील सरकारने नक्षलवाद संपवला आहे. नक्षलवाद फोफावणाऱ्या संघटनांना बाहेरून होणारा फंडिंग थांबलं. बाहेर देशातील कुठून फंड येत आहे आणि हे आंदोलन कोणी स्पॉन्सर केलं हे लवकरच बाहेर येईल," असं म्हटलं आहे.
कर्जमाफीची संपूर्ण यादी जाहीर व्हायला आणखी काही दिवस लागणार
सहकार खात्याकडून केवळ आज प्राथमिक यादी दुपारी 2 नंतर जाहीर करण्यात येणार
दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे जंतर मंतर परिसरात असलेल्या आयकर विभागाच्या कार्यालयातील कामकाजाला फटका बसला आहे त्यामुळे उशीर होतं असल्याची सूत्रांची माहिती
आयकर विभागाकडून राज्यातील आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती न आल्याने पूर्ण यादी जाहीर व्हायला उशीर होतं असल्याची माहिती
दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ मी दिल्लीला येतोय; ही लढाई केवळ विद्यार्थ्यांचीच नाही लोकशाही वाचवण्यासाठी आहे, असं लक्ष्मण हाकेंनी म्हटलं आहे.
बारामती - राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा ज्या ठिकाणी दुर्दैवी विमान अपघात झाला, त्या बारामती विमानतळ परिसरातील स्मृतिस्थळी आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार, खासदार पार्थ पवार तसेच जय पवार यांनी सहपरिवार उपस्थित राहून पुष्पहार अर्पण करत भावपूर्ण अभिवादन केले. यावेळी अजितदादांच्या कार्याचा, जनसेवेप्रती असलेल्या समर्पणाचा आणि समाजहितासाठी दिलेल्या योगदानाचा कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करण्यात आले.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सक्रीय आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस आहे. कालच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानासमोर काँग्रेसने आंदोलन केल्याने यावरुन राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच आज पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी कामकाजामध्ये हा विषय चर्चेत येतो का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या शिवाय आज मुंबईमध्ये मनसेनेही आंदोलनाची हाक दिली आहे. या सर्व घडामोडींबरोबरच ताज्या घडामोडींकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असणार आहे. लाइव्ह अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...