Maharashtra Breaking News Today LIVE: अशोक खरातची आज पुन्हा चौकशी, SIT अधिकारी चौकशीसाठी दाखल...

Maharashtra Breaking News Today LIVE: भोंदूबाबा अशोक खरातचा तब्बल सात तास जबाब घेतला... पोलीस कस्टडीत आज पुन्हा होणार चौकशी खरातने चौकशीत काय उत्तर दिली यावर लक्ष... देवगिरी बंगल्यावर उपमुख्यमंत्री.सुनेत्रा पवार, सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांच्यात एक महत्वपूर्ण बैठक संपली. यात नेमकं काय काय घडलं? या प्रकरणातील ताज्या अपडेट्स... रुपाली चाकणकरांच्या राजीनाम्यानंतरच्या मोठ्या बातम्या... चाकीसह जळालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू, जळताना फटाक्यासारखे स्फोट झाल्याने फॉरेन्सिक, एटीएस कढून देखील तपास सुरु या सर्व महत्त्वाच्या राजकीय वर्तुळातील घडमोडी आणि दिवसभारतील सर्व ताज्या बातम्या जाणून घ्या एका क्लिकवर...
22 Mar 2026, 11:59 वाजता
30 ते 40 महिलांचे नंबर सापडले, नीरज जाधवच महिलांना बाबाच निरोप द्यायचा?
एसआयटीने तपासले नीरज जाधव याचे सीडीआर... सी डी आर मध्ये 30 ते 40 महिलांचे नंबर सापडल्याची माहिती... तोच महिलांना बाबाचे निरोप देत असल्याची सूत्रांची माहिती... फोकस प्रॉपर्टी येथे ऑफिस बॉय असताना सल्ला घेण्यासाठी येणाऱ्या महिलांच्या तो संपर्कात असल्याची माहिती.... या प्रकरणात नीरज जाधव देखील असण्याची शक्यता
22 Mar 2026, 11:27 वाजता
जिल्ह्यातील अवकाळी पावसाचा शिमलामिर्चीला फटका
सोलापूर जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा शिमलामिर्चीला बसला फटका... उत्तर सोलापूर तालुक्यातील पडसाळी गावचे शेतकरी शरद शिरसट यांच्या शेतीचे झाले नुकसान... वादळी वारा आणि अवकाळी पावसामुळे शेडनेट्सह शिमला मिर्ची झाली आडवी... ऐन काढणीला आलेलं पीक आवकाळी पावसाने मातीमोल झाल्यामुळे शेतकरीराजा मेटकुटीला आलाय... शिमला मिर्ची जमीनदोस्त झाल्यामुळे शेतकऱ्याला लाखो रुपयांचे सहन करावे लागणार आर्थिक नुकसान
22 Mar 2026, 10:53 वाजता
अशोक खरातची आज पुन्हा चौकशी, SIT अधिकारी चौकशीसाठी दाखल...
एसआयटीच्या अधिकारी चौकशीसाठी हिमांशू पोलीस क्लब येथे दाखल...
थोड्याच वेळात अशोक खरातची आज पुन्हा करण्यात येणार SIT मार्फत चौकशी...
एसआयटी सोबतच आयकर विभागाचे अधिकारी देखील करू शकतात आज अशोक खरातची चौकशी....
22 Mar 2026, 10:47 वाजता
अशोक खरात आणि ऑफिस बॉयची समोरासमोर चैकशी
बलात्कारी कॅप्टन खरातची SITकडून तब्बल सात तास चौकशी…खरात आणि ऑफिस बॉय नीरजची समोरासमोर चौकशी झाल्याची माहिती.. आज पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता...
22 Mar 2026, 10:45 वाजता
विकृत खरातचे नवं कांड उघड
विकृत खरातचे अनेक कारनामे समोर...एका उद्योगपतीला 20 कोटींचा गंडा...तरुणीच्या मदतीने मैत्रीच्या जाळ्यात ओढून उद्योगपतीला गंडवल्याची माहिती..