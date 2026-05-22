Maharashtra Breaking News Today LIVE: उल्हासनगर शहरात जुन्या वादातून गोळीबार

उल्हासनगर शहर पुन्हा एकदा गोळीबाराच्या घटनेने हादरलं आहे. कॅम्प क्रमांक ५ मधील कैलास कॉलनी परिसरात जुन्या वादातून भर चौकात अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. या थरारक घटनेत दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून तीन जण जखमी झाले आहेत. घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं असून पोलीस आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली आहे. आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांची चार विशेष पथकं रवाना करण्यात आली आहेत. या घटनेचा सीसीटीव्ही पण समोर आला आहे
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती २ अंतर्गत वार्ड क्रमांक १४, पिराणी पाडा येथे नाले सफाईचे काम सुरू असताना एका कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झालायं. मृत कामगाराचे नाव सुभाष नवशाह दिघे असे असून तो भिवंडीतील मीट पाडा परिसरातील रहिवासी होता. सहकारी कामगारांच्या माहिती नुसार, दुपारच्या जेवणानंतर सर्व कामगार पुन्हा नाले सफाईच्या कामासाठी गेले असता एक कामगार दिसून आला नाही. शोध घेतल्यावर तो नाल्याच्या आत पडलेल्या अवस्थेत आढळला. इतर कामगारांनी त्याला कपड्यात गुंडाळून तातडीने आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, नाले सफाईदरम्यान कामगारांसाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित कामगारांना रोजंदारीवर कामावर ठेवण्यात आले होते आणि त्यांना प्रतिदिन ७०० रुपये मजुरी दिली जात होती.
मुरबाड येथे घरगुती गॅस सिलेंडर वेळेवर मिळत नसल्याने मुरबाड येथील लोकांनी येथील अंजनी गॅस एजन्सी विरुद्ध भजन आंदोलन सुरू केलं आहे. मुरबाड येथील अंजनी गॅस एजन्सी कडून मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ व ग्राहक करत आहेत. तसेच भजन आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांचा देखील हाच आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी संताप व्यक्त न करता हरीनामाचा सृजन मार्ग अवलंबला आणि गॅस एजन्सी समोर भजन आंदोलन करून येथील प्रशासन जागे करत घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केलीयं.
मुंबई : गोवंशाचे जतन, संरक्षण व संवर्धनासाठी तसेच गोतस्करी, अवैध वाहतूक आणि बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारने जारी केल्या. सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदांना विनापरवाना कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कडक उन्हामुळे विदर्भाची भट्टी झाली असून, येथील सर्वच जिल्ह्यांचे कमाल तापमान ४० अंशांवर गेले आहे. गुरुवारी विदर्भात उष्णतेची लाट नोंदविली गेली असतानाच शुक्रवारसह शनिवारीही विदर्भाला उष्णतेच्या लाटेचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. शुक्रवार आणि शनिवारी अकोला, अमरावती व वर्धा या तीन जिल्ह्यांना रेड अलर्ट असून, विदर्भातील उर्वरित जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट आहे. तर मध्य महाराष्ट्र व कोकणातील काही जिल्ह्यांना दिलेला पावसाचा इशारा कायम आहे.
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील सर्व मदरशांमध्ये 'वंदे मातरम्' गायन अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गुरुवारी तीव्र राजकीय वादाला तोंड फुटले. राज्यात नव्या भाजप सरकारच्या सत्ताग्रहणानंतर अवघ्या पंधरवड्यात शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रवाद आणि ओळख या मुद्द्यांवरून चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तात्काळ प्रभावाने सर्व मदरशांमध्ये प्रार्थना सभेदरम्यान 'वंदे मातरम्' गायन अनिवार्य केले आहे. याआधी आठवडाभरापूर्वीच भाजप सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये सकाळच्या प्रार्थनेसह 'वंदे मातरम्' गायन अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला होता.
मुंबई : वांद्रे पूर्वेतील गरीबनगर परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून सुरू असलेली अतिक्रमण हटाव कारवाई गुरुवारी तिसऱ्या दिवशी वेगाने सुरू होती. सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सुमारे ९० टक्के बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांमध्ये सुमारे २०० मेट्रिक टन मलबा हटविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मोरा-भाऊचा धक्का या सागरी मार्गावरील प्रवासी वाहतूक २६ मेपासून महागणार असून पावसाळी हंगामासाठी तिकीट दरात २५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या ८० रुपये असलेले तिकीट १०५ रुपयांवर जाणार आहे. हाफ तिकीट दरही ३९ रुपयांवरून ५२.५० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. ही दरवाढ २६ मे ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीपुरती लागू राहणार आहे.
मुरुड तालुक्यातील राजपुरी येथील ऐतिहासिक जंजिरा किल्ला पर्यटनासाठी येत्या २६ मे ते ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यत बंद राहाणार आहे. या कालावधीत जलप्रवासी वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र मेरिटाइम बोडर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खरा यांनी दिले आहेत. इतिहासप्रेमी व पर्यटकांचे जंजिरा हे प्रमुख आकर्षण आहे. प्रतिवर्षी सरासरी पाच लाखांहून अधिक पर्यटक किल्ल्याला भेट देत असतात. जंजिरा किल्ला तीन महिने बंद राहणार असल्याने पर्यटकांची जंजिरा पाहण्यासाठी अक्षरशः रीघ लागली आहे.
मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत आज अंतरवाली सराटी येथे मुख्यमंत्र्यांचं शिष्टमंडळ येत आहे.