Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: उल्हासनगर शहरात जुन्या वादातून गोळीबार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 May 2026: सध्या भारतात नीट पेपरफुटीप्रकरण गाजतंय तर अशोक खरात प्रकरणी दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. तेव्हा राज्य, राष्ट्र आणि जगभरातील वेगवान घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा. 

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 22, 2026, 06:40 AM IST|Updated: May 22, 2026, 06:57 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: उल्हासनगर शहरात जुन्या वादातून गोळीबार
22 May 2026 06:56 AM (IST)

 उल्हासनगर शहरात जुन्या वादातून गोळीबार

उल्हासनगर शहर पुन्हा एकदा गोळीबाराच्या घटनेने हादरलं आहे. कॅम्प क्रमांक ५ मधील कैलास कॉलनी परिसरात जुन्या वादातून भर चौकात अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. या थरारक घटनेत दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून तीन जण जखमी झाले आहेत. घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं असून पोलीस आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली आहे. आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांची चार विशेष पथकं रवाना करण्यात आली आहेत. या घटनेचा सीसीटीव्ही पण समोर आला आहे

22 May 2026 06:55 AM (IST)

भिवंडी नाला सफाईदरम्यान कामगाराचा मृत्यू

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती २ अंतर्गत वार्ड क्रमांक १४, पिराणी पाडा येथे नाले सफाईचे काम सुरू असताना एका कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झालायं. मृत कामगाराचे नाव सुभाष नवशाह दिघे असे असून तो भिवंडीतील मीट पाडा परिसरातील रहिवासी होता. सहकारी कामगारांच्या माहिती नुसार, दुपारच्या जेवणानंतर सर्व कामगार पुन्हा नाले सफाईच्या कामासाठी गेले असता एक कामगार दिसून आला नाही. शोध घेतल्यावर तो नाल्याच्या आत पडलेल्या अवस्थेत आढळला. इतर कामगारांनी त्याला कपड्यात गुंडाळून तातडीने आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, नाले सफाईदरम्यान कामगारांसाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित कामगारांना रोजंदारीवर कामावर ठेवण्यात आले होते आणि त्यांना प्रतिदिन ७०० रुपये मजुरी दिली जात होती. 

22 May 2026 06:53 AM (IST)

गॅस एजन्सी विरुद्ध भजन आंदोलन... गॅस सिलेंडर वेळेवर भेटत नसल्याचा निषेध

मुरबाड येथे घरगुती गॅस सिलेंडर वेळेवर मिळत नसल्याने मुरबाड येथील लोकांनी येथील अंजनी गॅस एजन्सी विरुद्ध भजन आंदोलन सुरू केलं आहे. मुरबाड येथील अंजनी गॅस एजन्सी कडून मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होत असल्याचा आरोप‌ ग्रामस्थ व‌ ग्राहक करत आहेत. तसेच भजन आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांचा देखील हाच आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी संताप व्यक्त न करता हरीनामाचा सृजन मार्ग अवलंबला आणि गॅस एजन्सी समोर भजन आंदोलन करून येथील प्रशासन जागे करत घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केलीयं.

22 May 2026 06:52 AM (IST)

गोवंश संरक्षणाबाबत सरकारचे नवे निर्देश

मुंबई : गोवंशाचे जतन, संरक्षण व संवर्धनासाठी तसेच गोतस्करी, अवैध वाहतूक आणि बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारने जारी केल्या. सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदांना विनापरवाना कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

22 May 2026 06:47 AM (IST)

विदर्भाची भट्टी; आणखी दोन दिवस रेड अलर्ट, ब्रह्मपुरीचा पारा ४७.१

कडक उन्हामुळे विदर्भाची भट्टी झाली असून, येथील सर्वच जिल्ह्यांचे कमाल तापमान ४० अंशांवर गेले आहे. गुरुवारी विदर्भात उष्णतेची लाट नोंदविली गेली असतानाच शुक्रवारसह शनिवारीही विदर्भाला उष्णतेच्या लाटेचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. शुक्रवार आणि शनिवारी अकोला, अमरावती व वर्धा या तीन जिल्ह्यांना रेड अलर्ट असून, विदर्भातील उर्वरित जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट आहे. तर मध्य महाराष्ट्र व कोकणातील काही जिल्ह्यांना दिलेला पावसाचा इशारा कायम आहे.

22 May 2026 06:45 AM (IST)

प. बंगालमध्ये मदरशांमध्ये वंदे मातरम गायन अनिवार्य 

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील सर्व मदरशांमध्ये 'वंदे मातरम्' गायन अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गुरुवारी तीव्र राजकीय वादाला तोंड फुटले. राज्यात नव्या भाजप सरकारच्या सत्ताग्रहणानंतर अवघ्या पंधरवड्यात शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रवाद आणि ओळख या मुद्द्यांवरून चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तात्काळ प्रभावाने सर्व मदरशांमध्ये प्रार्थना सभेदरम्यान 'वंदे मातरम्' गायन अनिवार्य केले आहे. याआधी आठवडाभरापूर्वीच भाजप सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये सकाळच्या प्रार्थनेसह 'वंदे मातरम्' गायन अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला होता.

22 May 2026 06:44 AM (IST)

पश्चिम रेल्वेची ९० टक्के बेकायदा बांधकामांवर कारवाई

मुंबई : वांद्रे पूर्वेतील गरीबनगर परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून सुरू असलेली अतिक्रमण हटाव कारवाई गुरुवारी तिसऱ्या दिवशी वेगाने सुरू होती. सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सुमारे ९० टक्के बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांमध्ये सुमारे २०० मेट्रिक टन मलबा हटविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

22 May 2026 06:44 AM (IST)

पावसाळ्यात मोरा-भाऊचा धक्का प्रवास २५ रुपयांनी महागणार

मोरा-भाऊचा धक्का या सागरी मार्गावरील प्रवासी वाहतूक २६ मेपासून महागणार असून पावसाळी हंगामासाठी तिकीट दरात २५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या ८० रुपये असलेले तिकीट १०५ रुपयांवर जाणार आहे. हाफ तिकीट दरही ३९ रुपयांवरून ५२.५० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. ही दरवाढ २६ मे ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीपुरती लागू राहणार आहे.

22 May 2026 06:41 AM (IST)

ऐतिहासिक जंजिरा किल्ला 26 मेपासून पर्यटनासाठी बंद

मुरुड तालुक्यातील राजपुरी येथील ऐतिहासिक जंजिरा किल्ला पर्यटनासाठी येत्या २६ मे ते ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यत बंद राहाणार आहे. या कालावधीत जलप्रवासी वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र मेरिटाइम बोडर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खरा यांनी दिले आहेत. इतिहासप्रेमी व पर्यटकांचे जंजिरा हे प्रमुख आकर्षण आहे. प्रतिवर्षी सरासरी पाच लाखांहून अधिक पर्यटक किल्ल्याला भेट देत असतात. जंजिरा किल्ला तीन महिने बंद राहणार असल्याने पर्यटकांची जंजिरा पाहण्यासाठी अक्षरशः रीघ लागली आहे.

Tags:
maharashtra
Breaking News
Mumbai news
pune news
political news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत असून मागील 5 वर्षांपासून मीडिया क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज 18 लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंडा आहे. पूजा पवार यांची शैक्षणिक पार्श्ववभूमी पाहायची झाल्यास त्यांनी BMM मध्ये पदवी घेतली असून MACJ असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
विदर्भात तापमान 47.1 अंशांवर; होरपळीच्या संकटात कुठं बसणार वादळाचा तडाखा?

विदर्भात तापमान 47.1 अंशांवर; होरपळीच्या संकटात कुठं बसणार वादळाचा तडाखा?

Maharashtra Weather news9 min ago
2

धोनी पुढच्यावर्षी खेळणार की नाही? CSK च्या कर्णधाराने स्पष्टच सांगितलं

MS Dhoni12 min ago
3

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra breaking news27 min ago
4

Maharashtra Breaking News Today LIVE: उल्हासनगर शहरात जुन्या वादातून गोळीबार

maharashtra1 hr ago
5

INSIDE STORY : '2014 पासून सत्ता असली तरीही आता 2026 मध्ये...' PM मोदींचा इशारा

PM Modi1 hr ago