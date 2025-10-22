Breaking News Today LIVE: दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी मुंबईची हवा वाईट श्रेणीत, एक्यूआय 211 वर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 October 2025: जिल्ह्यात मंगळवारी अनेक ठिकाणी पाऊस झाला असून भर दिवाळीत हा पाऊस झाल्याने अनेकांचे नुकसान झाले आहे त्याकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल. सर्वत्र दिवाळीच्या उत्साहाचे वातावरण असतानाच सोमवारी मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता 'अत्यंत खराब' श्रेणीत नोंदवली गेली. शहर आणि उपनगरांत अनिर्बंध फटाके फोडले गेल्याने प्रदूषणाच्या पातळीत विक्रमी वाढ झाली. त्यामुळे मुंबई हे जगातील दूसरे सर्वाधिक प्रदूषित शहर बनले आहे. याशिवाय दिवसभरात घडणाऱ्या सर्व घडामोडींचे अपडेट्स यावं लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून आढावा घेऊयात..
22 Oct 2025, 08:31 वाजता
दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी मुंबईची हवा वाईट श्रेणीत, एक्यूआय 211 वर
लक्ष्मीपूजनानिमित्त नागरिकांनी फटाक्यांची आतशबाजी केल्यामुळे मुंबईच्या हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. मुंबईतील हवा बिघडली असून, मंगळवारी मुंबईची हवा ‘वाईट’ श्रेणीत नोंदली गेली. मुंबईचा हवा निर्देशांक २११ इतका होता. मुंबई शहरासह उपनगरांमध्येही वातावरणावर फटाक्यांचा परिणाम झाल्याचे ‘समीर’ अॅपवर नोंदविले आहे...मंगळवारी दुपारपर्यंत मुंबईची हवा गुणवत्ता ‘मध्यम’ ते ‘वाईट’ या स्तरावर होती... दुपारनंतर त्यात आणखी बदल होऊन हवा गुणवत्ता ‘वाईट’ ते ‘अतिवाईट’ श्रेणीत नोंदली गेली... लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सकाळपासूनच फटाके फोडण्यात येत होते... त्यानंतर सायंकाळी ६ नंतर पुन्हा फटाके फोडण्यास सुरुवात झाली... सुतळी बॉम्ब, पाऊस, आकाशात फुटणारे रंगीबेरंगी फटाके यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूर झाला होता... दरम्यान, मुंबईसह, नवी मुंबई, तसेच ठाणे परिसरात मंगळवारी सायंकाळी पावसाने हजेरी लावली. साधारण पाऊस पडला की प्रदुषके पावसासोबत वाहून जातात. त्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होते. असे समीकरण असले तरी मंगळवारी सकाळपासून शहर, तसेच उपनगरांत फटाके फोडण्यात आले. त्यानंतर सायंकाळी हलक्या सरी जरी बरसल्या, तरी नागरिकांमध्ये फटाके फोडण्याचा उत्साह कायम होता.
22 Oct 2025, 08:15 वाजता
लाडकी बहीण योजनेतील आणखी एक घोटाळा समोर, 164 कोटी...
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील आणखी एक घोटाळा समोर आला आहे. फक्त महिलांसाठी सुरू केलेल्या या योजनेत तब्बल 12 हजार 431 पुरुषांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याचं उघड झालंय... माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक बाब उघडकीस आलीये.. याबाबत महिला बालविकास विभागाच्या अधिका-यांनीही पुष्टी केलीये... तपासानंतर या लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. त्यांच्या सोबतच 77 हजार 980 महिलांनाही अपात्र ठरवण्यात आलंय.. या महिलांनी चुकीच्या पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेतला होता....या बोगस लाभार्थ्यांनी 164कोटी रुपये उकळलेत.. सध्याच्या घडीला 2 कोटी 41लाख महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. ज्यातून सरकारी तिजोरीवर 3 हजार 400 कोटींचा आर्थिक भार पडत आहे. या योजनेतील निकषांना डावलून 2 हजार 400 सरकारी कर्मचा-यांनी योजनेचा चुकीचा लाभ घेतला. ज्यात पुरुषही सहभागी आहेत. सरकारने अद्याप अपात्र लाभार्थ्यांकडून कुठलीही वसूली केली नाही की त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली नाही.. त्यामुळे आता सरकार या बोगस लाभार्थ्यांवर कडक कारवाई करणार का याकडे सा-यांच लक्ष लागलंय..
22 Oct 2025, 08:01 वाजता
22 Oct 2025, 07:45 वाजता
पुण्यात मुलीला फटाक्याच्या बाण घुसून डोळ्याला झाली दुखापत
पर्वती परिसरातील एका वीस वर्षीय मुलाला आज फटाक्याच्या बाण घुसून डोळ्याला झालेली गंभीर दुखापत झालीय...वेळीच उपचार झाल्याने त्याचा डोळा कसाबसा वाचलाय...दुसऱ्या मुलाने उडवलेलं दिवाळी फटाक्यातलं रँकेट याच्या डोळ्यात घुसलं होतं...डॉ. मिलिंद भोई यांनी ही माहिती दिली..
22 Oct 2025, 06:47 वाजता
सत्ताधारी आमदारांना दिवाळी बोनस..
सत्ताधारी आमदारांना दिवाळी बोनस.. महायुतीकडून पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या 54 आमदारांना विकासकामांसाठी प्रत्येकी 5 कोटींचा निधी मंजूर... स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने निर्णय घेतल्याची चर्चा
22 Oct 2025, 06:47 वाजता
जेईई मुख्य परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर
जेईई मुख्य परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर.. पहिल्या सत्राची परीक्षा 21 ते 30 जानेवारीपासून तर दुस-या सत्राची परीक्षा 1 ते 10 एप्रिल दरम्यान
22 Oct 2025, 06:46 वाजता
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना अलर्ट मोडवर
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना अलर्ट मोडवर.... खासदार-आमदारांपासून शाखाप्रमुखांपर्यंत कुणीही मतदारसंघ सोडू नये....उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा आदेश....
22 Oct 2025, 06:45 वाजता
शनिवारवाड्यात राडा प्रकरणावर सुषमा अंधारे आणि इम्तियाज जलील यांचा आरोप
जैन बोर्डिंग प्रकरणावरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी शनिवारवाड्यात राडा, सुषमा अंधारे आणि इम्तियाज जलील यांचा आरोप
22 Oct 2025, 06:45 वाजता
मनोज जरांगे आता शेतकऱ्यांसाठी एल्गार पुकारणार
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे आता शेतक-यांसाठी एल्गार पुकारणार, दिवाळीनंतर बैठक घेऊन राज्यव्यापी आंदोलनाची दिशा ठरवणार, अंतरवालीत कृषीतज्ज्ञांशीही चर्चा करणार
22 Oct 2025, 06:44 वाजता
दिवाळीच्या उत्साहावर पावसाचं विरजण
दिवाळीच्या उत्साहावर पावसाचं विरजण...चार दिवस राज्यभर जोरदार सरींचा अंदाज..तर लक्ष्मीपूजनाच्या रात्री मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यात राज्यात पावसाची हजेरी...बदलापुरात ढगफुटीसदृश पाऊस