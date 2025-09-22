English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: नवनाथ वाघमारेंची गाडी जाळण्याचा प्रयत्न

Todays Breaking News Live Updates : महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील.. राजकारण ते समाजकारण या सगळ्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा एकाच ठिकाणी पहा या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून... 

Tejashree Gaikwad | Sep 22, 2025, 07:41 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 September 2025: आज नवरात्रीचा पहिला दिवस,गणेशोत्सवानंतर बघता बघता नवरात्रीला सुरु झाली असून नवरात्रोत्सव भारतात अगदी मोठ्या जल्लोषात साजरा केला जाणारा सण आहे. नवरात्री आरंभापासून जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत ज्यामुळे बचतीची मोठी संधी आहे. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा येथे भेट देणार आहेत. आज  नूतनीकरण केलेल्या शिवाजी पार्क जिमखान्याचे उद्घाटन होणार आहे. ठाणे मेट्रोचा पहिला ट्रायल रन लवकरच पार पडणार असून, त्यासाठी मुहूर्त नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी ठरवण्यात आला आहे. या सारख्या अन्य महत्त्वाच्या घडामोडींकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल. 

 

22 Sep 2025, 07:39 वाजता

नवनाथ वाघमारेंची गाडी जाळण्याचा प्रयत्न

ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांची स्कॉर्पिओ गाडी जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जालना शहरातील निलमनगर भागात ही घटना घडली.अज्ञाताने या गाडीवर पेट्रोल टाकून गाडी जाळण्याचा प्रयत्न केला यात गाडीचे प्रचंड नुकसान झालंय..गाडीला आग लागल्याचं परिसरातील नागरीकांनी पाहताच त्यांनी आरडाओरड केली.तसेच गाडीवर पाणी टाकून आग विझवली.त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत सीसीटीव्ही फूटेजची तपासणी केली. दरम्यान, जरांगे समर्थकांचा हा कट असल्याची प्रतिक्रिया नवनाथ वाघमारे यांनी दिलीय.

22 Sep 2025, 07:18 वाजता

गुणरत्न सदावर्तेंच्या गाडीवर मराठा आंदोलकांकडून हल्ल्याचा प्रयत्न

गुणरत्न सदावर्तेंच्या गाडीवर मराठा आंदोलकांकडून हल्ल्याचा प्रयत्न... जालन्यातल्या नागेवाडी परिसरातली घटना... हल्ला करणा-यांना धडा शिकवू, सदावर्तेंचा इशारा..
 

22 Sep 2025, 07:18 वाजता

धनंजय मुंडेंची सुनील तटकरेंकडे मागणी

आता रिकामं ठेवू नका...काहीतरी जबाबदारी द्या, धनंजय मुंडेंची सुनील तटकरेंकडे मागणी.... तर योग्य वेळी योग्य जबाबदारी, सुनील तटकरेंचं उत्तर

22 Sep 2025, 07:17 वाजता

सरकारला दस-याचा अल्टिमेटम ही जरांगेंची दडपशाही, भुजबळांची टीका

सरकारला दस-याचा अल्टिमेटम ही जरांगेंची दडपशाही... भुजबळांची टीका... हायकोर्टात दाद मागण्याचा निर्धार... झी २४ तासच्या विशेष कार्यक्रमात जरांगेंनी दिलेल्या इशा-यावर भुजबळांची प्रतिक्रिया... 

22 Sep 2025, 07:17 वाजता

शेतक-यांसाठी मनसेचं आज राज्यव्यापी आंदोलन

शेतक-यांसाठी मनसेचं आज राज्यव्यापी आंदोलन... ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी  शेतक-यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार...

22 Sep 2025, 07:16 वाजता

आजपासून जीएसटीचे नवे दर लागू होणार...

देशात आजपासून जीएसटीचे नवे दर लागू होणार, पंतप्रधान मोदींकडून जीएसटी बचत उत्सवाची घोषणा, आता फक्त 5 आणि 18 टक्क्यांचा स्लॅब, दैनंदिन वापरातल्या वस्तूंसह टीव्ही, फ्रीज, कार स्वस्त होणार..

22 Sep 2025, 07:16 वाजता

ठाणे मेट्रोची आजपासून ट्रायल रन

ठाणे मेट्रोची आजपासून ट्रायल रन... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार... लवकरच गायमुख ते कॅडबरी मेट्रो मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत येणार.

22 Sep 2025, 07:15 वाजता

नवरात्रोत्सवानिमित्त पुढचे 9 दिवस दांडिया आणि गरब्याचा उत्साह

नवरात्रोत्सवानिमित्त पुढचे 9 दिवस दांडिया आणि गरब्याचा उत्साह... तर फक्त हिंदूंनाच प्रवेश देण्याच्या विश्व हिंदू परिषदेच्या आयोजकांना सूचना.. 

