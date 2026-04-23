Maharashtra Breaking News Today LIVE: सुनेत्रा पवार रेकॉर्डब्रेक मतांनी निवडून येतील- पार्थ आणि जय पवार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Update 23 April 2026: बारामती आणि राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी आज २३ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. बारामतीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार रिंगणात तर राहुरीत अक्षय कर्डिले आणि राष्ट्रवागी एसपीच्या मोकाटेंमध्ये सामना असणार आहे. याशिवाय पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभेसाठीही आज मतदान आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 152 मतदारसंघांमध्ये तर तामिळनाडू विधानसभेसाठी उद्या सर्व 234 जागांवर एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. आज वर्षा बंगल्यावर भाजपच्या कोअर कमिटी बैठक आहे . दोन भाजप नेत्यांच्या कारखान्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. विखे पाटील विरूद्ध विवेक कोल्हे संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून गणेश नगर विरुद्ध विखे कारखाना प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. कल्पना खरातला धक्का बसला असून राहात कोर्टानं अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. 31 मार्चपासून अशोक खरातची पत्नी फरार आहे. या आणि अशा सर्व घडामोडींकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल. प्रत्येक अपडेट्स मिळवण्यासाठी ब्लॉगचे हे पेज रिफ्रेश करत राहा...
23 Apr 2026, 08:09 वाजता
सुनेत्रा पवार रेकॉर्डब्रेक मतांनी निवडून येतील- पार्थ आणि जय पवार
बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी मतदानाला सुरुवात झालीये.. पार्थ पवारांनी मतदानाचा हक्क बजावलाय.. सुनेत्रा पवार रेकॉर्डब्रेक मतांनी निवडून येतील असा विश्वास यावेळी पार्थ आणि जय पवारांनी व्यक्त केलाय.. बारामतीकरांनी मोठ्या प्रमाणात मतदानाचा हक्क बजावावा असं आवाहन यावेळीत्यांनी केलंय.
23 Apr 2026, 08:06 वाजता
राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी 3 लाख 33 हजार 543 मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावणार
भाजप आमदार शिवराजीराव कर्डिलेंच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या राहुरी विधानसभेच्या जागेवर पोटनिवडणूक पार पडतेय..आज राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत असून 3 लाख 33 हजार 543 मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.. एकूण 374 मतदान केंद्रांवर मतदान पार पडत आहे.. मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सुमारे 2 हजार 180 अधिकारी, कर्मचारी तैनात करण्यात आलेत..राहुरीत भाजपकडून शिवाजीराव कर्डिलेंचे पूत्र अक्षय कर्डिलेंना उमेदवारी देण्यात आलीये.. तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून गोविंद मोकाटे रिंगणात आहेत..तसंच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संपर्कप्रमुख रावसाहेब खेवरे हे अपक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असून वंचित बहुजन आघाडीकडून संतोष चोळकेंना उमेदवारी देण्यात आलीये....त्यामुळे राहुरीत चौरंगी लढत पार पडतेय..
23 Apr 2026, 07:50 वाजता
सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती पवार , बंधू रणजीत पवार, शुभांगी पवार यांनी बजावला मतदानाचा हक्क
आज सकाळी काटेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी खासदार पार्थ अजित पवार यांनीही याच ठिकाणी मतदान करत लोकशाही प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवला. याप्रसंगी सर्व नागरिकांनी जबाबदारीची जाणीव ठेवून मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले.
23 Apr 2026, 07:46 वाजता
सप्तशृंगगडावरील मंदिराच्या नक्षीकामात सुमारे 22 किलो चांदीची तफावत, मोठी खळबळ
- सप्तशृंगगडावरील मंदिराच्या नक्षीकामात सुमारे 22 किलो चांदीची तफावत समोर आल्याने मोठी खळबळ
- २२ किलो चांदीचा अपहार झाल्याचा संशय
- विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश
- चांदीच्या जुन्या नोंदीनुसार सुमारे ४०६ किलो चांदी असणे आवश्यक , प्रत्यक्ष मोजणीत केवळ ३८३ किलो ७०३ ग्रॅम चांदी
- सुमारे २२ किलो ४९० ग्रॅम चांदी गायब असल्याचे समोर
- या प्रकरणी ट्रस्टच्या कारभारावर संशय मोठ्या अपहाराची शक्यता
23 Apr 2026, 07:36 वाजता
मतदानानंतर काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?
कुठल्याच कुटुंबासाठी पोटनिवडणूक आनंदाजी नसते असं मत सुप्रिया सुळे यांनी बारामतीमध्ये मतदान केल्या नंतर व्यक्त केलं आहे.
23 Apr 2026, 07:32 वाजता
सुप्रिया सुळेंनी बजावला मतदानाचा हक्क
अजितदादांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभेच्या जागेवर पोटनिवडणूक पार पडतेय. आज या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान पार पडत आहेत.बारामती सुप्रिया सुळे मतदान केंद्रावर दाखल झाल्या असून त्यांनीही मतदानाचा हक्क बजावला आहे.
23 Apr 2026, 07:23 वाजता
बारामतीसह राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान
बारामतीसह राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान, बारामतीतून सुनेत्रा पवार, राहुरीतून अक्षय कर्डीले मैदानात, सुनेत्रा आणि पार्थ पवारांनी बजावला मतदानाचा हक्क
23 Apr 2026, 07:21 वाजता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मतदान केलं
अजितदादांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभेच्या जागेवर पोटनिवडणूक पार पडतेय. आज पोटनिवडणुकीसाठी मतदान करायला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मतदान केलं आहे.
23 Apr 2026, 06:53 वाजता
बारामती विधानसभेच्या जागेवर पोटनिवडणूक पार पडतेय
अजितदादांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभेच्या जागेवर पोटनिवडणूक पार पडतेय..आज या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान पार पडत आहेत.. एकूण 478 मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे..विशेष म्हणजे ही सर्व मतदान केंद्र सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या निगराणीखाली आहेत बारामती तालुक्यात एकूण 3 लाख84 हजार 579 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत...उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बारामतीतून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत..
23 Apr 2026, 06:27 वाजता
निवडणूक आयोगाची मल्लिकार्जुन खरगेंना नोटीस
निवडणूक आयोगाची मल्लिकार्जुन खरगेंना नोटीस..मोदींबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाची दखल…24 तासांच्या आत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश