Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील क्षणोक्षणीचे अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 Augest 2025: मुंबईतील मराठा समाजाच्या धडक मोर्चा आणि ओबीसी आरक्षण बचाव पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या हक्कांसाठी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ओबीसी समाजाची बैठक, या बैठकीतून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. यासह दिवसभरात घडणाऱ्या देश आणि राज्यासह जगभरातील महत्त्वपूर्ण घटनांकडे लक्ष असेल. याशिवाय मनोरंजन, स्पोर्ट्स. राजकारण ते समाजकारण अशा सगळ्याचं गोष्टींकडे लक्ष असेल. महानगर पालिका निवडणुकीची तयारी आढावा घेण्यासाठी राज ठाकरे यांचा पुणे दौरा असून ते शनिवारी मनसे पदाधिकाऱ्यांचा आढावा बैठक घेणार आहेत.
23 Aug 2025, 07:41 वाजता
बैलपोळ्याच्या दिवशी झी 24 तासचा कृषी सन्मान सोहळा
बैलपोळ्याच्या दिवशी झी 24 तासचा कृषी सन्मान हा दिमाखदार सोहळा पार पडला. बैलपोळ्याचं औचित्य साधत या सोहळ्यात बैलपोळाही साजरा करण्यात आला..
23 Aug 2025, 07:39 वाजता
झी 24 तासचा कृषी सन्मान पुरस्कार सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला
झी 24 तासचा कृषी सन्मान पुरस्कार सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला.. कृषी क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करणारे आणि स्वकर्तृत्वाने कृषी क्षेत्रात भरारी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा झी 24 तासनं गौरव केला.. बांधावर प्रयोगशाळा आणि स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणारे प्रयोगशील शेतकरी राहुल रसाळ यांचा झी 24 तासनं सन्मान केला. यासोबतच कृषी व्यावसायिकांचाही झी 24 तासनं गौरव केला.
23 Aug 2025, 07:38 वाजता
नवनाथ बन आणि सुषमा अंधारे यांच्यात जुंपली
झी 24 तासच्या कृषी सन्मान सोहळ्यातील कार्यक्रमात भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन आणि सुषमा अंधारे यांच्यात चांगलीच जुंपल्याचं पहायला मिळालं.. नवनाथ बन यांनी सुषमा अंधारेंना औरंगजेब फॅन क्लबच्या प्रवक्त्या म्हणून डिवचलं त्यानंतर दोघांमध्ये शाब्दीक चकमक झालीय..
23 Aug 2025, 07:37 वाजता
पालकमंत्रिपदाबाबत गोगावले अजूनही आशावादी
रायगडच्या पालकमंत्रिपदाबाबत रोहयोमंत्री आणि शिवसेना नेते भरत गोगावले अजूनही आशावादी आहेत. उशिरा मिळेल पण सबुरीचं फळ नक्की मिळेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केलाय. काही फळांना पिकण्यासाठी उशीर होतो पण उशिरा पिकलेल्या फळांमध्ये गोडवा असतो असंही त्यांनी बोलून दाखवलंय.
23 Aug 2025, 07:36 वाजता
नापिकीमुळं शेतकऱ्यांनी नाऊमेद होऊ नये - कृषिमंत्री दत्ता भरणे
नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळं शेतकऱ्यांनी नाऊमेद होऊन आत्महत्येसारखा टोकाचा विचार करु नये असं आवाहन कृषिमंत्री दत्ता भरणेंनी केलंय. झी २४ तासच्या कृषी सन्मान 2025 सोहळ्यात कृषिमंत्री दत्ता भरणेंनी शेतकऱ्यांना आवाहन केलंय. शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेताना आपल्या मुलाबाळांचा विचार करावा... सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून सरकार शेतक-यांना आत्महत्येच्या दृष्टचक्रातून बाहेर काढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय.
23 Aug 2025, 07:36 वाजता
बायको सोडून सगळेच मामा म्हणतात...
बायको सोडून सगळेच मामा म्हणत असल्याचं मिश्कील विधान झी 24 तासच्या कृषी सन्मान सोहळ्यात दत्ता भऱणे यांनी केलंय..
जनतेच्या प्रेमामुळं मामा ही उपाधी मिळाल्याची कबुली दत्ता भरणेंनी दिलीय.