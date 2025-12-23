Maharashtra Breaking News Today LIVE: वडील शरद पवारांच्या पक्षात, मुलगा भाजपाचा उमेदवार?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 December 2025: राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती निवडणुकांचे निकाल लागले असून, भाजपा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. महायुतीला मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर आता लक्ष महापालिका निवडणुकांकडे आहे. यादरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीच्या घोषणेकडे आहे. दुसरीकडे एपस्टीन फाईल्सने जगभरात खळबळ उडवली असून, आता नव्या फोटो, कागदत्रांमधून कोणाची नावं उघड होणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. राज्य, देश आणि विदेशातील प्रत्येक अपडेट तुम्ही येथे वाचू शकता.
23 Dec 2025, 09:11 वाजता
वडील शरद पवारांचे उमेदवार निवडणार अन् पोरगा भाजपाकडून लढणार; पुण्यात NCP समोर वेगळाच पेच
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील कार्यकर्त्यांची नाराजी व्यक्त केली आहे. कार्यकर्त्यांकडून आमदार बापूसाहेब पठारे यांच्याबाबत प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. एकीकडे पठारे पक्षाच्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेणार आणि दुसरीकडे त्यांचाच मुलगा भाजपमधून आपल्या उमेदवाराचा विरोधात निवडणूक लढणार हे कसे चालेल? असा सवाल कार्यकर्त्यांचा प्रदेशाध्यक्षांना विचारला आहे. कार्यकर्त्यांकडून महापालिका निवडणुकीत आमदार बापूसाहेब पठारे यांना निर्णय प्रक्रियेतून बाजूला ठेवण्याची प्रदेशाध्यक्षांकडे विनंती करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती दरम्यान प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यासोबत आमदार बापूसाहेब पठारे देखील उपस्थित होते. बापूसाहेब पठारे यांचा मुलगा सुरेंद्र पठारे यांनी नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला असून पालिका निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे.
23 Dec 2025, 08:41 वाजता
भाजप दोन, शिंदे गटाची 10 जिल्ह्यांमध्ये पाटी कोरी
नगराध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकीत सर्वाधिक २०७ नगराध्यक्ष हे महायुतीचे निवडून आले असले तरी भाजपला दोन, शिवसेनेला 10 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला १७ जिल्ह्यांमध्ये एकही नगराध्यक्षपद मिळालेले नाही. भाजपचे सर्वाधिक 117 नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. हिंगोली आणि नंदुरबार या दोन जिल्ह्यांमध्ये भाजपची पाटी मात्र पूर्ण कोरी राहिली आहे. सर्वाधिक नगराध्यक्ष नागपूर जिल्ह्यात भाजपचे निवडून आले असून ही संख्या तब्बल 22 इतकी आहे. त्यानंतर अहिल्यानगर, जळगाव, सातारा, अमरावती या चार जिल्ह्यांमध्ये भाजपचा वरचष्मा राहिला आहे. 53 शिवसेनेचे (शिंदे) नगराध्यक्ष निवडून आले. 10 जिल्ह्यांमध्ये शिवेसनेला एकही नगराध्यक्षपद मिळालेले नाही. त्याउलट जळगाव जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक नगराध्यक्षपदे शिवसेनेला प्राप्त झाली आहेत. नाशिक, धाराशिव, पुणे, रत्नागिरी, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये शिवसेनेचा जोर राहिला आहे.
23 Dec 2025, 08:19 वाजता
भाजपाची पहिली यादी शुक्रवारी जाहीर होणार?
> पुण्यातील ज्या प्रभागात भाजपाचे उमेदवार निश्चित निवडून येतात आणि बालेकिल्ले असलेल्याया 80 जागांची उमेदवारी यादी जाहीर होणार.
> भाजप शिवसेना युतीवरून शिवसेनेकडून भाजपाला प्रस्ताव दिला जाणार आहे शिवसेनेकडून 51 जागेचा प्रस्ताव दिला जात असल्याची माहिती आहे.
> भाजपाने अनेक इतर पक्षातील नगरसेवकांना प्रवेश दिला आहे त्यामुळे तिथेही मोठी चुरस असल्याने यादी जाहीर होण्यासाठी वेळ लागणार आहे.
> पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपाने सोडले असले तरी शिवसेना भाजप युतीसाठी बैठका झाल्या आहेत. या बैठकीत कुठलाही तोडगा निघत नसल्याने एक अंतिम बैठक घेऊन तोडगा काढला जाणार आहे. त्यापूर्वी ज्या निश्चित आहेत अशा 80 जागांचे उमेदवार भाजपकडून शुक्रवारी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
23 Dec 2025, 08:18 वाजता
...तर 1 जानेवारीपासून आर्थिक व्यवहारच करता येणार नाहीत; केंद्र सरकारचा भारतीयांना इशारा!
23 Dec 2025, 08:17 वाजता
उत्तर भारतीयांसाठी काँग्रेसचा स्वतंत्र जाहीरनामा! 'ही' 7 आश्वासने वाचाच; रिक्षावाले, तबेलेवाले, फेरीवाल्यांसाठी...
23 Dec 2025, 08:15 वाजता
जमिनीवर बेकायदा ताबा घेऊन 5.40 कोटींची खंडणी घेतल्याप्रकरणी आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू आंदेकरला अटक
पाच कोटी ४० लाख रुपये खंडणी उकळल्याप्रकरणी आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू आंदेकरला समर्थ पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयाने बंडू आंदेकरला 26 डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी भवानी पेठेतील एका व्यावसायिकाने समर्थ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. बंडू आदेकर नातू आयुष कोमकरच्या खून प्रकरणात धुळे कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याला प्रोडक्शन वॉरंटद्वारे समर्थ पोलिसांनी ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर केलं.
23 Dec 2025, 06:35 वाजता
सुप्रिया सुळे आज पुण्यातील इच्छुकांनी बोलणार
खासदार सुप्रिया सुळे आद पुण्यात पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांशी स्वत: बोलणार आहेत. एकीकडे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढण्याच्या चर्चा सुरू असताना सुप्रिया सुळे यांचा आजचा दौरा महत्वाचा आहे. पुण्यात राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात सकाळी 10 वाजल्यापासून भेटींनी सुरुवात होईल.
23 Dec 2025, 06:35 वाजता
अंबाबाई चरणी तब्बल 2 कोटी 44 लाख रुपयांचे दान
करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरातील दानपेट्यांची मोजणी पूर्ण झाली असून, अवघ्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत भाविकांनी देवीच्या चरणी मोठ्या प्रमाणात दान अर्पण केल्याचे समोर आले आहे. मंदिर प्रशासनाच्या माहितीनुसार, दोन महिन्याच्या कालावधीत दहा दानपेट्यांमधून तब्बल 2 कोटी 44 लाख रुपये इतकी रक्कम जमा झाली आहे. श्री अंबाबाई देवीच्या दर्शनासाठी राज्यासह देशभरातून दररोज हजारो भाविक मंदिरात येतात. सण-उत्सव, शुक्रवार तसेच सुट्टीच्या दिवशी भाविकांची संख्या लक्षणीय वाढते. याच कालावधीत भाविकांनी रोख रक्कमेसह नाणी, तसेच काही प्रमाणात मौल्यवान वस्तूही देवीच्या चरणी अर्पण केल्या आहेत.
23 Dec 2025, 06:33 वाजता
मुंबई उच्च न्यायालयाने हवा प्रदूषणावरुन स्वत: दाखल करुन घेतली याचिका; पालिका आयुक्तांना हजर राहण्याचे समन्स
मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच पालिका आयुक्तांना समन्स खराब हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भात अधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या निष्क्रियतेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने बजावल समन्स पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यासह प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या सचिवांना आजच्या सुनवणीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हवेचं प्रदूषण रोखण्यात अधिकाऱ्यांना आलेल्या अपयशाबद्दल उच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त मुंबईतील खालावणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.
23 Dec 2025, 06:33 वाजता
काँग्रेसने सुरु केली महानगरपालिका निवडणुकीची तयारी
नगरपालिका निवडणुकीनंतर काँग्रेसने सुरु केली महानगरपालिका निवडणुकीची तयारी. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आज धुळे दौ-यावर आहेत. आज ते धुळे महानगरपालिका निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडणार आहेत.