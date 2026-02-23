Maharashtra Breaking News Live Today 23 February 2026 : 'यंदाच्या अर्थसंकल्पाची दादांनी पूर्ण तयारी केली होती'

Maharashtra Breaking News Live Today 23 February 2026 : महाराष्ट्रात हवामान बदलांमुळं तापमानात चढ उतार पाहायला मिळत आहेत. अशीच काहीशी स्थिती राज्यात वाहणाऱ्या राजकीय वाऱ्यांमुळंही पाहायला मिळत आहे. राजकीय पटलावर घडणाऱ्या अनेक घडामोडी सत्तासमीकरण नव्यानं मांडू पाहत आहेत. तर, शासनदरबारी घेतले जाणारे निर्णय सामन्यांच्या जीवनावर परिणाम करत आहेत. राज्यातील सद्यस्थिती, विकास या मुद्द्याला अनुसरून घडणाऱ्या घडामोडींमध्ये स्थानिक पातळीवरील अनेक घडामोडी प्रचंड प्रमाणात चर्चेचा विषय ठरत असून, काही जिल्ह्यांमधील गुन्हेगारी कृत्यसुद्धा चिंतेत भर टाकत आहेत. अशाच सर्व घडामोडींचे वेगवान अपडेट एका क्लिकवर...
दहशत माजवणाऱ्या तडीपार गुंडाला पोलिसांनी केली अटक
शहरात धारदार शस्त्र घेऊन दहशत माजवणाऱ्या तडीपार असलेल्या संशयताला शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे. संतोष दाते असं अटक केलेल्या संशयीताच नाव आहे. हा संशयित धारदार शस्त्र घेऊन गाडगे महाराज धर्म शाळेजवळ दहशत माजवत असल्याची गुप्त माहिती शहर पोलीस शाखेच्या कर्मचाऱ्यांना मिळाली यानंतर या संशयताला सापळा रचून अटक करण्यात आली आहे या संशयत्याकडून एक स्टीलची कुकरी हस्तगत करण्यात आलीये.
मराठवाड्यात नव्यावर्षात ही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच
मराठवाड्यात 2025 या मागील वर्षात तब्बल 1129 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले होते. शेतकरी आत्महत्याचे हे सत्र नव्या वर्षातही सुरूच आहे. जानेवारी 2026 या एका महिन्यात मराठवाड्यात तब्बल 76 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.यात सर्वाधिक 24 आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत. त्या पाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही 20 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे. कधी पावसाचा खंड तर कधी अतिवृष्टी यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊन त्याचा उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. शिवाय पिकविलेल्या शेतीमालाला हमीभाव प्रमाणे दर मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. या गोष्टींना कंटाळून अनेक शेतकरी टोकाचा निर्णय घेत आहेत. शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी आता सरकारने ठोस उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.
बार्शीत शिवजयंती साजरी करत असताना दोन गटात वाद
बार्शीत शिवजयंती साजरी करत असताना फटाके उडवण्याच्या कारणावरून दोन गटात वाद. दोन गटात झालेल्या वादावरून जोरदार हाणामारी तर दुसऱ्या गटाकडून बार्शी ग्रामीण रुग्णालयाची तोडफोड. एका गटातील तरुणांकडून दुसऱ्या गटातील महिला आणि युवकांना जबर मारहाण. जखमींवर बार्शीतील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू. नऊ जणांच्या विरोधात बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल तर चार आरोपींना अटक. दोन गटात हाणामारी झाल्याने रात्री उशिरापर्यंत एका गटाचे शहर पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन. बार्शीत दोन गटात झालेल्या जबर मारहाणीमुळे शहरात तणावाचे वातावरण.
वरुड येथील शेतकऱ्यांने केली ड्रोन च्या माध्यमातून फवारणी
हिंगोलीच्या वरुड समद येथील शेतकऱ्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आपल्या शेतीमध्ये ड्रोनच्या माध्यमातून फवारणी केली चार एकर शेतीमध्ये फवारणी केली आहे अवघ्या काही मिनिटात एक एकर क्षेत्रावर फवारणी पूर्ण केली आहे शेतात फवारण्यासाठी मजूर मिळत नसल्याने मोठी अडचण निर्माण होत होती मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून फवारणी केल्याने उत्पादनात वाढ होईल आणि शेती खर्चात मोठी बचत होईल असा विश्वास शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरात एका घरात गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील हर्सूल परिसरात असलेल्या गल्ली क्रमांक दोनमध्ये एका घरात गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट झाला. सुदैवाने, या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. छत्रपतीनगरमधील रहिवासी किशोर राऊत यांच्या घरात ही घटना घडली. रविवारी घरामध्ये अचानक शॉर्ट सर्किट झाले आणि ठिणग्या पडल्याने जवळच असलेल्या गादीने पेट घेतला. काही क्षणातच या आगीने रौद्र रूप धारण केले. घरातील कपडे आणि फर्निचरला आग लागल्यामुळे धुराचे लोट बाहेर येऊ लागले. आग पसरत असतानाच स्वयंपाकघरातील गॅस सिलेंडरचा मोठा स्फोट झाला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली आणि अग्निशमन दलाला पाचारण केले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने घटनास्थळी दाखल होत पाण्याचा मारा केला आणि आग आटोक्यात आणली. आगीवर नियंत्रण मिळवल्यामुळे शेजारील घरांना होणारा धोका टळला.
हिंगोली, कोल्हापूर, भंडाऱ्यात पाऊस
हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानंतर वसमत शहरासह आसपासच्या भागात जोरदार अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली आहे. अचानक सुरू झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शहरातील रस्ते जलमय झाले आहेत.अचानक सुरू झालेल्या अवकाळी पावसाचा फटका आंबा, केळी संत्रा,गहू, भाजीपाला, यासह इतर पिकांना बसण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर रविवारी सायंकाळी काही ठिकाणी जोरदार तर काही ठिकाणी तुरळात पाऊस झाला. भंडारा जिल्ह्यात मध्यरात्रीपासूनच अवकाळी पावसाने हजेरी लावलेली आहे. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली असून , जिल्ह्यामध्ये सध्या रब्बी पीक काढणीचे काम जोमात सुरू होते व त्यावर आता अवकाळी पावसाचा मारा झाल्याने रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल असा अंदाज व्यक्त होत आहे जिल्ह्यातील अनेक भागात अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे .त्यामुळे हे अवकाळी पाऊस शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारे ठरणार आहे.
मुंबईत खासगी बांधकामांना एक आठवडा स्थगिती द्या, आदित्य ठाकरेंची मागणी
मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणामुळे खासगी बांधकामांना किमान एक आठवड्यासाठी स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आ. आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. प्रदूषणाच्या भीषण पातळीमुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. तीन दिवसांपासून शहर धुरक्याने वेढले गेले आहे. अशा परिस्थितीत कोणतेही शहर पर्यटकांना आकर्षित करू शकत नाही किंवा गुंतवणूक खेचू शकत नाही, असे नमूद करत त्यांनी खासगी बांधकामांना किमान आठवडाभर स्थगिती देऊन प्रत्येक प्रभागानुसार बांधकाम वेळापत्रक ठरवावे, अशी विनंती केली आहे.
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प जाणार ८० हजार कोटींच्या पार ?
आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिकांपैकी एक असलेल्या मुंबईचा 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प 25 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. गेल्या वर्षी 2025-26 साठी 74 हजार 427 कोटी 41 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. तो 2024-25 च्या तुलनेत 14.19 टक्क्यांनी अधिक होता. मागच्या 9 वर्षात अर्थसंकल्पात जवळपास 50 हजार कोटींची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प 80 हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
महाविकास आघाडीची महत्त्वाची बैठक पार पडली, मात्र...
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत महाविकास आघाडीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीला आणि त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेला पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते मात्र गैरहजर होते. पत्रकार परिषद सुरु होण्याआधीच आम्ही सर्व विरोधक एकत्र आहोत असं म्हणत पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते येतील असं भास्कर जाधवांकडून सांगण्यात आलं. मात्र पत्रकार परिषद संपली तरीही पवारांच्या राष्ट्रवादीचा एकही नेता उपस्थित राहिला नाही.
अजितदादांच्या विमान अपघाताची CBI चौकशी
अजितदादांच्या विमान अपघाताची CBI चौकशी होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीये. तसंच VSR कंपनीचं DGCAकडून ऑडिट सुरु असून अपघाताची चौकशीदेखील सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. अजितदादांच्या विमान अपघातावर वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. यात उच्चस्थरित चौकशी करण्याची मागणी केली जातेय. आमदार रोहित पवारांनी पत्रकार परिषद घेत यावर साततत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.