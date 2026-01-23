Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभरातील महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 January 2026: विकास गोगावलेंना आज सकाळी 11 पर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे हायकोर्टाकडून आदेश आहेत.बारावीची 76 केंद्र रद्द करण्यात आली आहेत तर आणि दहावी 31 केंद्र रद्द करण्यात आली आहेत.ऑपरेशन ‘सिंदूर’ हे यंदाच्या 77व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाचे मुख्य आकर्षण ठरणार आहे.माघी गणेश उत्सव निमित्त उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाण्यातील गणेश मंडळांना भेट देत आहेत. दावोसमध्ये महाराष्ट्राचे 30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
22 Jan 2026, 22:51 वाजता
षण्मुखानंद हॅालला दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू होत असून षण्मुखानंद हॅालला दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र कार्यक्रमाला असणारेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त उद्धव ठाकरे राज ठाकरे २३ जानेवारीला षण्मुखानंद सभागृहात एकत्र येणार शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे एकत्रित करणार असल्याची संजय राऊत यांची माहिती बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती साजरी करत असताना षण्मुखानंद सभागृहात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची उपस्थिती पाहायला मिळणार आहे महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन भाऊ 23 जानेवारीला या कार्यक्रमानिमित्त एका व्यासपीठावर येणार आहे.
22 Jan 2026, 22:50 वाजता
बाळासाहेबांच्या पुतळ्याला अभिवादन
बाळासाहेब ठाकरे यांची आज जयंती. यंदाचे वर्ष हे जन्मशताब्दी वर्ष उद्धव ठाकरे गुरूवारी रात्री 11.30 वाजता तर एकनाथ शिंदे आज सकाळी 11 वाजता रिगल सिनेमा जवळील पुतळ्याला अभिवादन करणार जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून काही योजनाची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
22 Jan 2026, 22:49 वाजता
बदलापूर अत्याचार प्रकरणात फॉरेन्सिक टीम दाखल
बदलापूर अत्याचार प्रकरणात फॉरेन्सिक टीम दाखल झालीय. आरोपीची व्हॅनचालकाची तपासणी करणार आहे.
22 Jan 2026, 22:47 वाजता
दावोसमध्ये महाराष्ट्राचे 30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार
दावोसमध्ये आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने 30 लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले असून, आणखी 10 लाख कोटींच्या गुंतवणूक करारांची प्राथमिक बोलणी पूर्ण झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकारांना दिली. यातून 40 लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
22 Jan 2026, 22:46 वाजता
ऑपरेशन 'सिंदूर' प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाचे मुख्य आकर्षण
ऑपरेशन ‘सिंदूर’ हे यंदाच्या 77व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाचे मुख्य आकर्षण ठरणार आहे. कर्तव्य पथावर होणाऱ्या या भव्य संचलनातून भारताच्या लष्करी सामर्थ्याचा, तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा आणि संरक्षण सज्जतेचा ठोस संदेश देश-विदेशात जाणार आहे.
22 Jan 2026, 22:44 वाजता
नगरसेवक हेमंत चतुरे यांना मारहाण
बदलापूर नगरपालिकेचे शिवसेनेचे नगरसेवक हेमंत चतुरे यांना मारहाण झाली. भाजपच्या 20 ते 25 कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचा चतुरे यांच्या कुटुंबियांचा आरोप आहे. हेमंत चतुरे यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय.