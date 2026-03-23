Maharashtra Breaking News Today LIVE: खरातचे हात छटणाऱ्याला एक लाखाचं बक्षीस जाहीर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 March 2026: महाराष्ट्रासहीत देश विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे ताजे अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. महाराष्ट्राच्या विधानसभा अभिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याला आजपासून सुरुवात होत असून राजकीय घडामोडींकडे आपलं लक्ष असणार आहे. मात्र त्याचप्रमाणे इराण आणि अमेरिका युद्धाचा आज 24 वा दिवस असून दोन्ही देशांमधील तणाव कमालीचा वाढला असल्याने संघर्ष अधिक चिघळण्याची भिती आहे. याचसोबत आजच्या चर्चेच्या विषयांमध्ये नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणावरही लक्ष असणार आहे. दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी जाणून घेऊ शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...
23 Mar 2026, 08:31 वाजता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा केरळ दौरा रद्द
केरळ विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी फडणवीसांचा नियोजित कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे. दौरा रद्द करून मुख्यमंत्री फडणवीस माजी मंत्री दत्ता मेघे यांच्या अंत्यसंस्काराला जाणार आहेत. सकाळी 11.30 वाजता केरळमधील करूणागापल्ली विधानसभा मतदारसंघात नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यासाठी उपस्थित राहणार होते. तर दुपारी 4 वाजता थिरूवल्ला विधानसभा मतदारसंघात फडणवीसांची जाहीर प्रचारसभा होती. दोन्ही कार्यक्रम रद्द करीत आता दुपारी दत्ता मेघे यांच्या अंत्यसंस्काराला पवनार येथे उपस्थित राहणार आहेत.
23 Mar 2026, 08:25 वाजता
पाकिस्तानी सूत्रधारांसाठी हेरगिरी केल्याप्रकरणी आणि संवेदनशील माहिती पुरवल्याप्रकरणी भारतीय हवाई दलाच्या कर्मचाऱ्याला अटक
आसाममधील भारतीय हवाई दलाच्या तळावर तैनात असलेल्या एका नागरी कर्मचाऱ्याला पाकिस्तानी सूत्रधारांसाठी हेरगिरी केल्याप्रकरणी आणि त्यांना संवेदनशील माहिती पुरवल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे, असे राजस्थान गुप्तचर विभागाने रविवारी सांगितले. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (गुप्तचर) प्रफुल्ल कुमार यांनी सांगितले की, राजस्थान गुप्तचर विभाग आणि हवाई दल गुप्तचर विभागाच्या संयुक्त कारवाईत आरोपीला अटक करण्यात आली. जानेवारी 2026 मध्ये जैसलमेरमधून एका संशयिताच्या अटकेनंतर तपास सुरू झाला, ज्यामुळे उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असलेल्या सुमित कुमार (36) याची ओळख पटली. तो सध्या दिब्रुगढच्या चाबुआ येथील हवाई दलाच्या तळावर मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) म्हणून कार्यरत आहे.
23 Mar 2026, 08:23 वाजता
देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर विरोधकांचे सात गंभीर आरोप; पदावरून हटविण्यासाठी प्रस्तावाची तयारी
देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केली आहे. त्या संदर्भात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना दिलेल्या नोटिशीमध्ये विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. 'ज्ञानेश कुमार हे सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करतात,' असा प्रमुख आरोप विरोधकांनी केला आहे. देशातील विविध निवडणुकांमध्ये झालेली मतचोरी आणि विविध राज्यांत होत असलेल्या मतदार फेरतपासणी प्रक्रियेत (एसआयआर) ज्ञानेश कुमार यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीवरच विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. विरोधकांच्या नोटिशीची सभागृहाने नोंद न घेतल्यास सत्ताधारी आणि निवडणूक आयुक्तांमधील संगनमतावर शिक्कामोर्तब होईल, असे तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन म्हणाले.
23 Mar 2026, 08:20 वाजता
उद्धव ठाकरे, नीलम गोऱ्ह, अमोल मिटकरींना विधान परिषदेत आज दिला जाणार निरोप
शिवसेना पक्षप्रमुख, आमदार उद्धव ठाकरे यांच्यासह निवृत्त होणाऱ्या 9 आमदारांना उद्या विधान परिषदेत निरोप देण्यात येणार आहे. येत्या 13 मे रोजी या नऊ आमदारांचा विधान परिषदेतील कार्यकाळ संपत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासह विधान परिषदेतील आमदार नीलम गोऱ्ह, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे राजेश राठोड, भाजपचे संदीप जोशी, दादाराव केचे, रणजितसिंह मोहिते-पाटील आणि संजय केनेकर यांचा निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये समावेश आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या नऊ आमदारांचा कार्यकाळ येत्या मे महिन्यात संपत असल्याने त्यांचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात उद्या त्यांना निरोप देण्यात येणार आहे. दरम्यान, रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा लवकरच होणार आहे. त्याची मोर्चेबांधणी सर्वच पक्षांनी सुरू केली आहे.
23 Mar 2026, 07:58 वाजता
युद्धामुळे एअर इंडियाने किती विमानं रद्द केली? समोर आला धक्कादायक आकडा
युद्धामुळे एअर इंडियाने गेल्या तीन आठवड्यांत पश्चिम आशियातील सुमारे अडीच हजार उड्डाणे रद्द केली आहेत. सध्या पश्चिम आशियात एअर इंडिया नेहमीच्या वेळापत्रकाच्या केवळ 30 टक्के उड्डाणे करत आहे.
23 Mar 2026, 07:49 वाजता
लिंबाला सोन्याचा भाव! सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर
भोजनाची लज्जत वाढविणाऱ्या लिंबाचा अहिल्या नगरमधील श्रीगोंदे, सोलापूर, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, अकोल्यातील काही भागातून मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होतो. त्याचबरोबर आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातूनही लिंबाची आवक होते. शरीरातील ‘सी’ जीवनसत्त्वाची कमतरता भरून काढणारे, पचनक्रीया सुधारण्यास मदत करणारे, शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवणाची लज्जत वाढविणारे आणि सरबताच्या रुपात तृष्णा भागविणारे लिंबू महाग झाले असून किरकोळ बाजारात आकारमानानुसार लिंबू प्रति नग 10 रुपये, 12 रुपये आणि 15 रुपये दराने विकले जात आहे. सध्या असह्य उकाडा होत असल्याने अनेक जण लिंबू सरबताला पसंती देतात. मात्र लिंबाचा दर वाढल्याने सरबतही महागण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, ग्राहक आखडता हात घेऊ लागले आहेत.
23 Mar 2026, 07:46 वाजता
इराणच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन करणाऱ्यांना वगळून होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली आहे: इराणचे राष्ट्राध्यक्ष
नकाशावरून इराणला पुसून टाकण्याचा भ्रम हा इतिहास घडवणाऱ्या राष्ट्राच्या इच्छेविरुद्धची हताशा दर्शवतो. धमक्या आणि दहशत आपली एकता अधिकच दृढ करतात. होर्मुझची सामुद्रधुनी आमच्या भूमीचे उल्लंघन करणाऱ्यांना वगळून सर्वांसाठी खुली आहे. आम्ही रणांगणावर उन्मादी धमक्यांचा खंबीरपणे सामना करतो, असं म्हणत इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी, इराणच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन करणाऱ्यांना वगळून होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली आहे असं म्हटलं आहे.
23 Mar 2026, 07:19 वाजता
पुणे महानगरपालिकेत विद्यार्थी, शिक्षकांची डिजिटल हजेरी लागणार
पुणे महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी व शिक्षकांची उपस्थिती आता डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाणार आहे. शिक्षण समितीत यास मंजुरी देण्यात आली. बायोमेट्रिक, मोबाईल अॅप व ऑनलाइन प्रणालीचा वापर होणार आहे. उपस्थिती अधिक अचूक व पारदर्शक होईल. पालकांना वेळोवेळी माहिती मिळणार असून शिस्त वाढण्यासही मदत होणार आहे.
23 Mar 2026, 07:19 वाजता
भोरमध्ये भरधाव टेम्पोने चिमुकल्यांना चिरडले
पुणे जिल्ह्यातील भोरमधील पिराचा मळा परिसरात भरधाव टेम्पोने अंगणात खेळणाऱ्या दोन चिमुकल्यांना धडक दिली. या अपघातात पायल भारती या आठ वर्षे चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला, तर भाऊ लवकुश गंभीर जखमी झाला आहे. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने टेम्पो थेट अंगणात घुसला. भोर पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
23 Mar 2026, 07:16 वाजता
Right To Education प्रवेशासाठी जागेच्या दुप्पट अर्ज
आरटीई अंतर्गत 25 टक्के राखीव प्रवेशासाठी राज्यभरात मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. 1.14 लाख जागांसाठी तब्बल 2.48 लाख अर्ज दाखल झाले आहेत. 1 किमी अट शिथिल करून 3 किमीपर्यंत मर्यादा वाढवल्याने अर्ज वाढले. पुणे जिल्ह्यात 18 हजार जागांसाठी 47 हजार अर्ज आले आहेत. अर्ज करण्यासाठी 25 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.