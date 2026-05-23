Maharashtra Breaking News Today LIVE : नीट पेपरफुटी प्रकरणात आणखी एका शिक्षकेला बेड्या

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 May 2026 : महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा.
Breaking News Today LIVE Updates : जुन्नर तालुक्यातील अनेक गावांना वादळी वाऱ्यासह मुसळधार
पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर आंबेगाव खेड जुन्नर तालुक्यातील अनेक गावांना वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने झोडपलंय...विजांच्या कडकडाटासह काही ठिकाणी गारपीट झालीय, मुसळधार पावसाने अनेक ठिकाणी झाडांची पडझड झाली...फळबागा जमीन दोस्त झाल्यात....शेतीमालाच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं.. उकड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळालाय.... मात्र या मान्सूनपूर्व पावसाने खरिप हंगामापुर्वींच्या शेती मशागतीच्या कामांना आता वेग येणार आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाची हजेरी
राज्यात शुक्रवारी मान्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावली होती. कोकणासह पुणे, नाशिक, सोलापूर, सातारा,अहिल्यानगरमध्ये पाऊसधारा बरसल्या आहेत. आचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची काहीशी तारांबळ उडाली असली तरी वाढत्या उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे. पुण्यात तर काहीशी पावसातच रस्ते जलमय झाले होते. नाशिकच्या येवल्यात सलग दोन दिवस मान्सूनपूर्व पाऊस कोसळलाय. यामध्ये अनेक घरांचं नुकसान झालं होतं.
Breaking News Today LIVE Updates : साता-याला मान्सूनपूर्व पावसाचा तडाखा
सातारा -सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्याच्या पश्चिम भागात मान्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावत कण्हेरी परिसराला अक्षरशः झोडपून काढलं आहे.वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे ओढे दुथडी भरून वाहू लागले. ओढ्यांना अक्षरशा नदीचे स्वरूप आल्याचे पाहायला मिळाले.कण्हेरी परिसरातील वीटभट्ट्यांवरील कच्च्या विटा भिजल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. असवली, कण्हेरी, लोहोम, कर्नवडी, घाडगेवाडी, अतिट, कवठे आणि जवळे परिसरात मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने शेतीचेही नुकसान झालं आहे,अचानक आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आणि वीटभट्टी चालक अडचणीत आले आहेत.
Breaking News Today LIVE Updates : नाशिक शहरातील काही भागात आज पुन्हा राहणार पाणीपुरवठा बंद
- नाशिक शहरातील काही भागात आज पुन्हा राहणार पाणीपुरवठा बंद
- सातपूर आणि नाशिक पश्चिम विभागाचा आज पाणीपुरवठा बंद
- मुख्य जलवाहिनीला गळती लागल्याने महापालिकेकडून तातडीची दुरुस्ती
- शनिवारी अनेक भागांतील पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार
- रविवारी सकाळचा पाणीपुरवठा कमी दाबाने होणार
- मोतीवाला कॉलेज रोड परिसरात ५०० मिमी पीएससी मुख्य जलवाहिनीला गळती
- नाशिक पश्चिम विभागातील अनेक सोसायट्या व परिसर होणार प्रभावित
- दोन दिवस पाणी जपून वापरण्याचे प्रशासनाकडून आवाहन
Breaking News Today LIVE Updates : साडेचार वर्षीय चिमुकलीचा मोठागाव खाडीत बुडून मृत्यू; परिसरात हळहळ
डोंबिवलीतील मोठागाव परिसरात एक हृदयद्रावक घटना घडली असून साडेचार वर्षीय चिमुकलीचा खाडीत बुडून मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. आरोही टूकराल असे मृत चिमुकलीचे नाव आहे. आरोही ही आपल्या कुटुंबासोबत मोठागाव परिसरातील स्वामी समर्थ मठाजवळील चाळीत राहत होती. गुरुवारी रात्री आठ वाजल्यापासून ती बेपत्ता झाल्याने कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला होता. शोधमोहीम सुरू असतानाच रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास मोठागाव खाडीत तिचा मृतदेह आढळून आला.या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे आरोहीच्या मृतदेहाभोवती दोरी बांधलेली आढळल्याने विविध चर्चांना उधाण आले होते. ती पाण्यात बुडाली की तिला कोणीतरी बुडवले, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती.मात्र, विष्णूनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राम चोपडे यांनी प्राथमिक माहितीनुसार भरतीच्या वेळी आरोही खाडीकिनारी खेळत असताना पाण्यात पडून बुडाल्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. पोलिसांकडून घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे.या दुर्दैवी घटनेमुळे मोठागाव परिसरात शोककळा पसरली असून चिमुकली आरोहीच्या निधनाने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : माना जिल्हा परिषद विद्यालयात शिक्षकांची तीन पदे रिक्त, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानाची भीती
अकोला जिल्ह्यातील माना येथील जिल्हा परिषद विद्यालयात शिक्षकांची तीन पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. शैक्षणिक सत्र 2025-26 मध्ये विद्यालयात तब्बल 236 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, शिक्षण संवर्गाची एकूण आठ पदे मंजूर आहेत. मात्र त्यापैकी तीन पदे अद्याप रिक्त असल्याने पालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.माना येथील ही शाळा ग्रामीण भागातील असून येथे प्रामुख्याने गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. माध्यमिक विभागात सर्वाधिक पटसंख्या असलेली ही जिल्हा परिषद शाळा मानली जाते. मात्र शिक्षकांची कमतरता असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन बाधित होत असून त्याचा थेट परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरली नाहीत तर पुढील शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तसेच जिल्हा परिषद शाळांबद्दलचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी माना जिल्हा परिषद विद्यालयात शिक्षक संवर्गाची तीन पदे कायमस्वरूपी भरावीत, अशी मागणी पालक आणि स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आली आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : वादळी वारा आणि पावसाने मुक्या प्राण्यांना मोठा फटका, अनेक पशुधनाचा मृत्यू
उत्तर पुणे जिल्ह्याला वादळी वाऱ्याच्या अवकाळी पावसाने झोडपल्याने वादळी वाऱ्याने अनेक घरांचे छप्पर उडालाय, आंबेगाव तालुक्यातील लाखनगाव येथे वादळाने गाई बैलांचा गोठाच अंगावरती कोसळल्याने घोडी बैल गाय या कंबरेट मोडल्याने जिवाच्या आकांकताने टाहो फोडत असून शेतकय्राचे प्रचंड नुकसान झाल्याने बळीराजा चे डोळे पानावलेत
Breaking News Today LIVE Updates : दुसऱ्या दिवशीही सहा तास गोंधळ, अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाचा फज्जा
करावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमित कॅप फेरी-१ च्या सुरुवातीलाच तीन ते चार तास संकेतस्थळ कोलमडून गेल्याची स्थिती राहिली. दुसऱ्या दिवशीहीही तब्बल सहा तास ऑनलाइन प्रवेशाचा फज्जा उडाला. लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागला. दरम्यान, एक अर्ज भरण्यासाठी कित्येक तास वाया गेल्याचे पालक संजय साळुंखे म्हणाले. दरम्यान, अखेर सायंकाळी सहा वाजेनंतर ऑनलाइन प्रवेशाचे पोर्टल सुरू झाले. पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या तक्रारींमुळे अखेर पहिल्या फेरीसाठी २५ मे पर्यंत अर्ज भरण्यास मुदतवाढ शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिली आहे. आता पर्यंत १० एप्रिल पासून अकरावीसाठी ११,३६,६५० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. दरम्यान, २० मे २०२६ रोजी पहिल्या फेरीच्या आदल्या दिवशी शून्य फेरीत ९ लाख ५४ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. मात्र, २१ व २२ मे रोजी सव्वा लाख विद्यार्थ्यांचीही नोंदणी झाली नाही
Breaking News Today LIVE Updates : 'मेट्रो'मुळे लोकलवरील भार कमी; मीरा रोड, भाईंदर स्थानकांवर प्रवासी घटले
लोकलवरील प्रवाशांच्या गर्दीचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या मेट्रो सेवेचा आता सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. दहिसर पूर्व ते काशीगाव या मेट्रो ९ मार्गाचा पहिला टप्पा सुरू झाल्यापासून मीरा रोड रेल्वे स्थानकातील दररोजची प्रवासी संख्या १० टक्क्यांनी, तर भाईंदर स्थानकातील संख्या जवळपास १६ टक्क्यांनी घटली आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : पश्चिम उपनगरांना लवकरच मिळणार पाणी दिलासा
सध्या मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू असतानाच अनेक ठिकाणी आवश्यकतेपेक्षा कमी दाबाने तसेच गढूळ पाण्याची समस्या विशेषतः पश्चिम उपनगरांत भेडसावत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने के पश्चिम, पी दक्षिण, पी उत्तर, आर दक्षिण, आर मध्य आणि आर उत्तर या विभागांतील जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यासह त्यांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता ३० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 May 2026 : महाराष्ट्रात नीट पेपर लीक प्रकरण काही दिवसांपासून गाजतंय. नीट पेपरफुटी प्रकरणी अटकेतील मनिषा हवालदारला सीबीआय कोर्टात हजर केले जाण्याची शक्यता आहे. डॉ. मनोज शिरूरेला सीबीआयकडून अटक केल्यानंतर लातुरात सीबीआयची झाडाझडती सुरू आहे. दुसरीकडे बांद्र्यातील तोडक कारवाई आज पण सुरू राहाणार आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.