Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: ते पाच कोटी रुपये म्हणजे लाच; राऊतांचा हल्लाबोल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2025: आज दिवाळीचा शेवटचा दिवस असून राज्यभरात भाऊबीज मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जात आहे. दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचा धावता आढावा आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत. लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करा.

Swapnil Ghangale | Oct 23, 2025, 10:29 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 October 2025: मुंबईमध्ये ठाकरे बंधूंच्या भेटीनंतर पुढे काय? याबद्दलची राजकीय चर्चा, काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी दिलेला 'एकला चलो रे'चा नारा, भाजपाचं बैठक सत्र अशा अनेक राजकीय घडामोडी आज चर्चेत आहेत. या शिवाय राज्यात भाऊबीज मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. मुंबई, महाराष्ट्रासहीत देश-विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा धावता आढावा आपण या ब्लॉगमधून घेणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी पेज रिफ्रेश करा...

23 Oct 2025, 10:28 वाजता

'हे' पाकिस्तानी सुधारणार नाहीत! ऑस्ट्रेलियामध्ये फिरताना शुभमन गिलसोबत घडली 'नापाक' घटना! Video Viral

 

23 Oct 2025, 09:50 वाजता

राहुल गांधी होणार 'या' राज्याचे मुख्यमंत्री?

बिहार निवडणूकीत महाआघाडीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा आज घोषित होणार आहे. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असणार अशी जोरदार चर्चा आहे. तेजस्वी यादव सिंहासनावर बसल्याचा फोटो आरजेडीनं व्हायरल केला आहे. महाआघाडीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण यावरून संघर्ष सुरू होता. मुख्यमंत्री पदाच्या चेह-याला पूर्णविराम मिळणार  आहे.  कांग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गहलोत यांनी लालू प्रसाद यादव यांची भेट घेतली. त्यात मुख्यमंत्री पदाच्या चेह-यावर चर्चा झाली.  यापूर्वी पप्पू यादव यांनी राहुल गांधी यांना मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा करण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे एनडीएचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा अद्याप निश्चीत केला नाही.

23 Oct 2025, 09:25 वाजता

23 Oct 2025, 08:36 वाजता

संपूर्ण भारतात 1 नोव्हेंबर 2025 पासून IT चे नवे नियम लागू, इथून पुढे सोशल मीडियावरील तुमची पोस्ट....

23 Oct 2025, 08:32 वाजता

23 Oct 2025, 08:19 वाजता

‘पहलगाम हल्ल्यात नाव आले’ म्हणत तोतया ‘एनआयए’ अधिकाऱ्याकडून पुण्यात दीड कोटींची फसवणूक

पुण्यातील 70 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला ‘पहलगाम हल्ल्यात तुमचे नाव आहे’ असे सांगून तोतया ‘एनआयए’ अधिकाऱ्याने तब्बल दीड कोटी रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तक्रारदाराने भीतीपोटी विविध खात्यांतून 1 कोटी 44 लाख 60 हजार रुपये ट्रान्सफर केले. दीर्घकाळानंतर रक्कम परत न मिळाल्याने त्यांनी सायबर पोलिसांकडे धाव घेतली. आरोपीने व्हिडिओ कॉल, बनावट ओळखपत्रे व सरकारी लोगो वापरून फसवणूक केली. सायबर पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरू आहे.

23 Oct 2025, 08:15 वाजता

23 Oct 2025, 07:51 वाजता

तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटवर असते RBI ची नजर, 'या' 10 व्यवहारांवर Income Tax ची नोटीस येणारच!

23 Oct 2025, 07:31 वाजता

...म्हणून महेश कोठारे भाजपाचे, मोदींचे भक्त झाले असतील! राज ठाकरेंच्या पक्षाचा खोचक टोला; 'कदाचित एखादा Video...'

23 Oct 2025, 06:54 वाजता

आईसोबत नदीवर अंघोळीला गेलेल्या चिमुकलीचा बुडून मृत्यू

दिवाळीनिमित्त आईसोबत नातेवाईकांकडे आलेल्या चिमुकल्या मुलीचा नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ही घटना पालघरच्या चळणी येथे घडली. दहा वर्षीय चिमुकली अलका भावरचा नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात बुडून मृत्यू झाला अलका पालघरच्या दादडे येथील आश्रम शाळेतील चौथीची विद्यार्थी आहे. आईसोबत नदीत अंघोळीसाठी गेली असता पाय घसरून पाण्यात पडल्याने अलकाचा दुर्दैवी मृत्यू  झाला. स्थानिकांनी अलकाला पाण्यातून बाहेर काढेपर्यंत अलकाने प्राण गमावले होते. डहाणूचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे आमदार विनोद निकोले यांनी रुग्णालयात भेट देत कुटुंबीयांच सांत्वन केलं.

भाऊबीज-रक्षाबंधनमध्ये नेमका फरक काय? 99 टक्के भावा-बहिणींना आज समजेल उत्तर!
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' मध्ये बिल गेट्स? मालिकेचा हा भाग जगभरात चर्चेत...

आडनावामुळे सरफराजचं टीम इंडियात सिलेक्शन झालं नाही? विरोधकांनी गौतम गंभीरवर साधला निशाणा

'हा' खेळाडू आता टीम कायमचा इंडियाबाहेर? इंटरनॅशनल करिअर संपलंच म्हणायचं! कोहलीला सात वेळा केले बाद

दुसऱ्या वनडे मॅचमध्ये रोहित शर्मा खेळणार नाही? बॅटिंग कोचने सांगितलं गिल सोबत कोण करणार ओपनिंग

13232000 Rs... महाराष्ट्रात सोन्या चांदीचे रेट क्रॅश झाले! 24 तासांत सोन्याचे दर 6000 रुपयांनी तर चांदीचे दर 7000 रुपयांनी घसरले
Mumbai Crime: अल्पवयीन मुलगी गर्भवती, DNA चाचणीत वडीलांचा भांडाफोड; कोर्टात काय घडलं?
सौदी अरेबियातील 'कफला सिस्टीम' 50 वर्षांनंतर संपुष्टात; 13000000 परदेशी कामगारांना मिळाले नवीन स्वातंत्र्य!
आमदारांच्या विकासनिधीवरून राजकीय फटाके, सरकार निधी वाटपात दुजाभाव करत असल्याचा आरोप
कोल्हापूरकरांचा नादच खुळा! म्हशींच्या रॅम्प वॉकने वेधलं सर्वांचं लक्ष