Maharashtra Breaking News Today LIVE: ते पाच कोटी रुपये म्हणजे लाच; राऊतांचा हल्लाबोल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 October 2025: मुंबईमध्ये ठाकरे बंधूंच्या भेटीनंतर पुढे काय? याबद्दलची राजकीय चर्चा, काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी दिलेला 'एकला चलो रे'चा नारा, भाजपाचं बैठक सत्र अशा अनेक राजकीय घडामोडी आज चर्चेत आहेत. या शिवाय राज्यात भाऊबीज मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. मुंबई, महाराष्ट्रासहीत देश-विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा धावता आढावा आपण या ब्लॉगमधून घेणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी पेज रिफ्रेश करा...
23 Oct 2025, 10:28 वाजता
'हे' पाकिस्तानी सुधारणार नाहीत! ऑस्ट्रेलियामध्ये फिरताना शुभमन गिलसोबत घडली 'नापाक' घटना! Video Viral
23 Oct 2025, 09:50 वाजता
राहुल गांधी होणार 'या' राज्याचे मुख्यमंत्री?
बिहार निवडणूकीत महाआघाडीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा आज घोषित होणार आहे. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असणार अशी जोरदार चर्चा आहे. तेजस्वी यादव सिंहासनावर बसल्याचा फोटो आरजेडीनं व्हायरल केला आहे. महाआघाडीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण यावरून संघर्ष सुरू होता. मुख्यमंत्री पदाच्या चेह-याला पूर्णविराम मिळणार आहे. कांग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गहलोत यांनी लालू प्रसाद यादव यांची भेट घेतली. त्यात मुख्यमंत्री पदाच्या चेह-यावर चर्चा झाली. यापूर्वी पप्पू यादव यांनी राहुल गांधी यांना मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा करण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे एनडीएचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा अद्याप निश्चीत केला नाही.
23 Oct 2025, 09:25 वाजता
भारतात पुन्हा एकदा वाऱ्याची दिशा बदलली असून, हवामान विभागानं आता थेट चक्रीवादळाचा इशारा देत पुढील तीन दिवस धोक्याचे असल्याचं म्हटलं…
23 Oct 2025, 08:36 वाजता
संपूर्ण भारतात 1 नोव्हेंबर 2025 पासून IT चे नवे नियम लागू, इथून पुढे सोशल मीडियावरील तुमची पोस्ट....
23 Oct 2025, 08:32 वाजता
Video : 'हा प्रकार विचलित करणारा...', कोल्हापुरी घालून Taj हॉटेलमध्ये बसलेल्या महिलेला मॅनेजरनं हटकलं अन्... https://t.co/rMq8NLOAbd
काही हॉटेलमध्ये जाणं हे अनुभव म्हणून अनेकांसाठीच खास असतं. पण, यावेळी मात्र एका महिलेसबोत घडलेला प्रकार अनेकांनाच विचार करायला भाग पाडणारा आहे.…
23 Oct 2025, 08:19 वाजता
‘पहलगाम हल्ल्यात नाव आले’ म्हणत तोतया ‘एनआयए’ अधिकाऱ्याकडून पुण्यात दीड कोटींची फसवणूक
पुण्यातील 70 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला ‘पहलगाम हल्ल्यात तुमचे नाव आहे’ असे सांगून तोतया ‘एनआयए’ अधिकाऱ्याने तब्बल दीड कोटी रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तक्रारदाराने भीतीपोटी विविध खात्यांतून 1 कोटी 44 लाख 60 हजार रुपये ट्रान्सफर केले. दीर्घकाळानंतर रक्कम परत न मिळाल्याने त्यांनी सायबर पोलिसांकडे धाव घेतली. आरोपीने व्हिडिओ कॉल, बनावट ओळखपत्रे व सरकारी लोगो वापरून फसवणूक केली. सायबर पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरू आहे.
23 Oct 2025, 08:15 वाजता
सध्या सुरू असणारा ऑक्टोबर महिना ऋतूचक्रानुसार थंडीची चाहूल देणारा ठरतो. मात्र आता मिळतेय एका नव्या संकटाची चाहूल... #news #maharashtra #weather
23 Oct 2025, 07:51 वाजता
तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटवर असते RBI ची नजर, 'या' 10 व्यवहारांवर Income Tax ची नोटीस येणारच!
23 Oct 2025, 07:31 वाजता
...म्हणून महेश कोठारे भाजपाचे, मोदींचे भक्त झाले असतील! राज ठाकरेंच्या पक्षाचा खोचक टोला; 'कदाचित एखादा Video...'
23 Oct 2025, 06:54 वाजता
आईसोबत नदीवर अंघोळीला गेलेल्या चिमुकलीचा बुडून मृत्यू
दिवाळीनिमित्त आईसोबत नातेवाईकांकडे आलेल्या चिमुकल्या मुलीचा नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ही घटना पालघरच्या चळणी येथे घडली. दहा वर्षीय चिमुकली अलका भावरचा नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात बुडून मृत्यू झाला अलका पालघरच्या दादडे येथील आश्रम शाळेतील चौथीची विद्यार्थी आहे. आईसोबत नदीत अंघोळीसाठी गेली असता पाय घसरून पाण्यात पडल्याने अलकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. स्थानिकांनी अलकाला पाण्यातून बाहेर काढेपर्यंत अलकाने प्राण गमावले होते. डहाणूचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे आमदार विनोद निकोले यांनी रुग्णालयात भेट देत कुटुंबीयांच सांत्वन केलं.