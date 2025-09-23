English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोन्याच्या भावात एकाच दिवशी 2200 रुपयांची वाढ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 September 2025: राज्यातील पावसाच्या अपडेट्सबरोबरच राजकीय घडामोडी आणि महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा तुम्हाला या ठिकाणी घेता येईल. दिवसभरातील महत्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स पाहा एकाच ठिकाणी... 

Swapnil Ghangale | Sep 23, 2025, 08:09 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 September 2025: महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये आज जोरदार ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस कोसळत आहे. या पावसाच्या अपडेट्सबरोबरच राज्यातील तसेच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, राजकीय घडामोडीबद्दलचे सविस्तर अपडेट्स या ठिकाणी पाहता येणार आहेत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...

23 Sep 2025, 07:23 वाजता

सोन्याच्या भावात एकाच दिवशी 2200 रुपयांची वाढ

जागतिक तेजीच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतील सराफा बाजारात सोमवारी सोन्याचे दर प्रति 10 ग्रॅम 2200 रुपयांनी वाढून 1,16,200 रुपये झाले. 99.9 टक्के शुद्धतेचे सोने शुक्रवारी 1,14,000 रुपयांवर बंद झाले होते. 99.5 टक्के शुद्धतेचे सोनेही 2,150 रुपयांनी वाढून 1,15,650 रुपयांवर पोहोचले. चालू वर्षात सोन्याने 37,250 रुपयांची म्हणजेच 47.18 टक्के वाढ नोंदविली आहे. दरम्यान, सोमवारी चांदीचा भावही 4,380 रुपयांनी वाढून प्रति किलो 1,36,380 रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. यावर्षी चांदीच्या भावाने 46,680 रुपयांची, म्हणजेच 52.04 टक्क्यांची उसळी घेतली आहे.

23 Sep 2025, 07:23 वाजता

एका वर्षात सोन्याच्या दरात 47% वाढ 

चालू आर्थिक वर्षात (31 डिसेंबर 2024 पासून) आतापर्यंत सोन्याच्या किमतींमध्ये तब्बल 37,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅम म्हणजे 47.18 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये सोन्याचा दर 78,950 प्रति 10 ग्रॅम इतका होता. चालू वर्षात चांदीच्या किमतींमध्ये 46,680 रुपये प्रति किलो म्हणजे 52.04 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

23 Sep 2025, 07:23 वाजता

पंढरपूरमधील माढा करमाळा तालुक्यातील शाळांना सुट्टी

माढा करमाळा तालुक्यातील अंगणवाडी जिल्हा परिषद शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सीना नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्याने सुट्टी जाहीर झाली आहे.

23 Sep 2025, 06:51 वाजता

सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शाळांना आज सुट्टी जाहीर

- सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शाळांना आज सुट्टी जाहीर झाली आहे.

- सोलापूर जिल्ह्यात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. 

- जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर ग्रामीण, माढा, करमाळा, मोहोळ, बार्शी, दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील नगरपरिषद, जिल्हा परिषद शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे.

- जिल्ह्यातील शाळांना एक दिवसाची सुट्टी देण्यात आली होती. 

- सोलापूर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे घेण्यात आला निर्णय.

- जिल्हा प्रशासनाकडून परिपत्रक काढत जाहीर करण्यात आला निर्णय.

23 Sep 2025, 06:51 वाजता

आंदेकरने उकळली तब्बल तब्बल 20 कोटीची खंडणी..

गेल्या दहा वर्षांपासून गणेश पेठ येथील मच्छि मार्केट मधील व्यापाऱ्यांकडून बंडू आंदेकरने तब्बल 20 कोटी हून अधिक रकमेची खंडणी उकळल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघडकीस आले आहे. आंदेकर कुटुंबातील सहा जणांविरुद्ध या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. व्यापार्यांमधे दहशत माजवून बंडू आंदेकर, कृष्णा आंदेकर,  शिवम आंदेकर , अभिषेक उदयकांत आंदेकर , सोनाली वनराज आंदेकर आणि शिवराज उदयकांत आंदेकर यांनी दरमहा 15 ते 20 लाख रु..खंडणी उकळल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

23 Sep 2025, 06:51 वाजता

मंत्री पंकजा मुंडे घेणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

- बीड जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि शेतीच्या नुकसानीबाबत मुंडे मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

- कॅबिनेट बैठकीतही बीड जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाबत मुद्दा मांडणार असल्याची पंकजा मुंडेंची माहिती

- मागील चार दिवसांपासून पंकजा मुंडेंकडून बीड जिल्ह्यातील अतिवृष्टीची पाहणी

- आजच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर मुंडे पुन्हा एकदा बीडचा दौरा करणार

- मुंडेंकडून जिल्हा प्रशासनाला पंचनामा आणि मदतीचे आदेश

23 Sep 2025, 06:46 वाजता

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील हल्लेखोर बिबट अखेर पिंजऱ्यात जेरबंद

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सिंदेवाही तालुक्यातील गडबोरी गावात आठ वर्षीय प्रशिल मानकर याला बिबट्याने उचलून नेल्याची हृदयद्रावक घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. या घटनेनंतर वनविभागाकडून पिंजरे लावण्यात आले होते. अखेर वनविभागाच्या प्रयत्नांना यश आलं असून, बिबट्या अखेर पिंजऱ्यात जेरबंद झाला आहे. पकडलेला बिबट ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर इथे रवाना करण्यात आल्याची माहिती वन अधिकाऱ्यांनी दिली आहे

23 Sep 2025, 06:46 वाजता

अहिल्यानगर: शनिशिंगणापूरमधील शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट बाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

शनिशिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्यात आलं आहे. देवस्थान प्रशासनात असलेल्या अनियमितता, बनावट ॲप, आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार या कारणामुळे शनैश्वर विश्वस्त मंडळ बरखास्त केलं गेलं आहे. आता शनैश्वर विश्वस्त मंडळाच्या जागी जिल्हाधिकारी प्रशासक असणार आहे. मंदिराच्या स्थावर मालमत्तेसह भाविकांच्या सोयी सुविधांची जबाबदारी प्रशासक असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल. 

23 Sep 2025, 06:46 वाजता

अक्कलकोट तालुक्यातील दक्षिण भागाला पावसाने अक्षरशः झोडपले

- बोरी नदीला आलेल्या पुरामुळे शेतीपिकाचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान

- संगोगी, रुद्धेवाडी, आंदेवाडी, बबलाद या गावाला पाण्याने दिला वेढा

- संगोगी (ब) ते तळेवाड रस्त्यावरील अनेक पाण्यामुळे भाग वाहून गेला आहे.

- या भागातील पपई, ऊस, सोयाबीन, तुर, कांदा या पिकांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले आहे.

