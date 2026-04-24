Maharashtra Breaking News Today LIVE: ...तर शिक्षकांना वेतन मिळणार नाही

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 April 2026: ठाणे जिल्ह्यातील महिला व बालविकास विभागाच्या 27 योजनांमध्ये 73 कोटींचा घोटाळा करण्यात आला आहे. कोट्यवधींचे प्रकल्प कागदावरच असून झी 24 तासकडून कागदावरच्या योजनांचा पंचनामा करण्यात आला आहे. महिला व बालविकास घोटाळाप्रकरणी चौकशी समिती नेमली जाणार आहे. महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरेंनी झी 24 तासला माहित दिली आहे. संबंधित कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचीही ग्वाही करण्यात आली आहे.
बारामती, राहुरीत विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी मतदान संपलं असून दोन्ही मतदारसंघातील उमेदवारांचं भवितव्य ईव्हीएममध्ये कैद झालं आहे. बारामतीत 57 तर राहुरीत 55 टक्के मतदान, 4 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूत रेकॉर्डब्रेक मतदान झालं आहे. प. बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात 92.14% मतदान करण्यात आलं असून तामिळनाडूत 84.98 टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे.
मराठी सक्तीवरून सरनाईकांना घरचा आहेर आहे. 'भाषेचे कठोर नियम लादू नका, हा अन्याय' असं पत्र संजय निरुपम यांनी सरनाईकांना लिहिलं आहे. तसंच मराठीच्या मुद्द्यावरून मनसे पुन्हा अॅक्शन मोडवर आली असून रिक्षा- टॅक्सी चालकांच्या संपाने फरक पडत नाही, पण जर अंगावर आलात तर रस्त्यातर मारू असा इशारा अमित ठाकरेंनी दिला आहे.
दरम्यान संजय गायकवाडांविरोधात वंचित मैदानात उतरली असून जिल्हाजिल्ह्यात 'शिवाजी कोण होता?' पुस्तकाचं सामूहिक वाचन होणार आहे.
24 Apr 2026, 09:08 वाजता
ई केवायसी नसल्यास शिक्षकांना वेतन मिळणार नाही
ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधित शाळांचे एप्रिलचे वेतन रोखणार. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी बंधनकारक. शिक्षण विभागानं २२ एप्रिल रोजी पत्र पाठवून दिला इशारा. शिक्षण विभागाच्या पत्रावर शिक्षक संघटनांची नाराजी
24 Apr 2026, 08:30 वाजता
नाशिक - शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात SIT ला तीन महिन्यांची मुदतवाढ
- चौकशीला शिक्षकांचा प्रतिसाद नसल्याने तपास रखडला
- बनावट नियुक्त्या व आयडीद्वारे २-३ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा संशय
- राज्यातील नाशिक, जळगाव, नागपूर, बीडमध्ये मोठे रॅकेट उघड
- आतापर्यंत २७ हून अधिक अधिकारी अटकेत, आणखी कारवाईची शक्यता
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे निर्देश, उच्चस्तरीय समिती स्थापन
24 Apr 2026, 07:33 वाजता
नाशिक बहुराष्ट्रीय कंपनी अत्याचार प्रकरणातील नवीन अपडेट समोर
* संशयित आरोपीच्या घरातून पीडितांचे आधार कार्ड पॅन कार्ड जप्त केल्याची सूत्रांची माहिती
* तसेच पीडितीचे कपडे देखील मिळून आल्याची माहिती
* संशयित आरोपीने पीडितेच्या नावावर बँक अकाउंट उघडण्याचा देखील संशय
24 Apr 2026, 07:32 वाजता
इराणी लहान बोटी कुठेही दिसल्या तर उडवून टाका, ट्रम्प यांचे नौदलाला आदेश; होर्मुझमध्ये तणाव वाढला
अडथळा निर्माण करणाऱ्या इराणच्या छोट्या नौका दिसताच त्या गोळ्या घालून नष्ट करा असे आदेश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या नौदलाला दिले आहेत. गुरुवारी सकाळी आपल्या 'टूथ सोशल' या एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये अमेरिकेचे लष्कर होर्मुझच्या जलमार्गातील सुरुंग हटवण्याचे प्रयत्न अधिक वेगाने करत असल्याचाही दावा ही त्यांनी केला. इराणी नेतृत्वावर टीका ट्रम्प यांनी इराणमध्ये सध्या नेतृत्वावरून मोठा गोंधळ सुरू असल्याचाही दावा केला. इराणला आपला नेता कोण आहे हे समजणे कठीण जात आहे. तेथील कट्टरपंथी आणि मवाळ गटांमधील अंतर्गत संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. युद्ध संपवण्यासाठी इराणने एक 'एकत्रित प्रस्ताव' द्यावा, यासाठी आपण शस्त्रसंधी वाढवल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले.
शेअर बाजारात घसरण
इराणसोबतच्या युद्धामुळे अनिश्चितता वाढल्याने गुरुवारी अमेरिकेच्या शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. 'एस अँड पी ५००' ०.३ टक्क्यांनी, तर 'डाऊ जोन्स' १९३ अंकांनी घसरला. तर कच्च्या तेलाच्या किमती १०२.४३ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत.
नौदल नाकेबंदीचे आव्हान
तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांनी यापूर्वी व्हेनेझुएला आणि क्युबावर ज्याप्रमाणे नौदल नाकेबंदी केली होती, त्या तुलनेत इराणचे आव्हान वेगळे आहे. इराणच्या रणनीतीमुळे अमेरिकेत महागाई वाढली आहे. येत्या निवडणुकांत पेट्रोलच्या किमती ट्रम्प यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीच्या ठरू शकतात.
24 Apr 2026, 07:31 वाजता
रिक्षा, टॅक्सी चालकांना १० वाक्ये तरी मराठीत बोलता आली पाहिजेत, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत साहित्यिकांची सूचना
महाराष्ट्र दिनापासून रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य केल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबईत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी विशेष बैठक झाली. यावेळी रिक्षा, टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला त्यांना किमान १० वाक्ये तरी मराठीत बोलता आली पाहिजेत, यासह इतर महत्त्वाच्या सूचना साहित्यिकांनी केल्या.
राज्यातील अमराठी/परप्रांतीय वाहनचालक हे मराठीत संवाद साधत नसल्याने प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने हा विषय गांभीर्याने घेत पुढाकार घेतला आहे. अमराठी वाहनचालकांवर कोणतेही अनावश्यक दडपण न आणता, त्यांना खेळीमेळीच्या वातावरणात मूलभूत व्यावहारिक मराठी शिकवण्यासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या ७२ शाखांमधून शिकवणी वर्ग सुरू करण्यास तयार झाली आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघाने हजारो स्वयंसेवी शिक्षकांच्या माध्यमातून ऑनलाईन मराठी भाषा प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या प्रशिक्षणासाठी चालकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
दरम्यान, गरजेपुरती मराठी आली पाहिजे. कोकण मराठी साहित्य परिषद, मराठी साहित्य संघ यांच्या माध्यमातून आम्ही ती १० वाक्ये लिहून दिली आहेत. ही भाषा सहज सोपी वाटली पाहिजे, असे मत 'कोमसाप'चे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष बाळ कांदळकर यांनी सांगितले.
मराठीत व्यवहार गरजेचे वाहन चालकांना मराठी भाषेची सक्ती नाही; पण, त्यांनी प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधावा. मराठीचा अभिजात भाषा म्हणून गौरव होत असताना मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे. वाहनचालकांनी मराठी भाषेचा अभ्यास करावा अशी अपेक्षा नाही तर व्यावहारिक पातळीवर मराठी बोलावे, याचा आग्रह आहे. याबाबतची छोटी पुस्तिका तयार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे गुगल-पे, फोन-पेच्या माध्यमातून मराठीचा वापर होईल, असे पाहिले जाईल, अशी माहिती कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या केंद्रीय कार्यवाह प्रा. दीपा ठाणेकर यांनी सांगितले.
जेथे आपण राहतो, व्यवसाय करतो तेथील स्थानिक भाषा येणे अत्यावश्यक आहे. अमेरिकेत इंग्रजीशिवाय परवाना दिला जात नाही, त्याचप्रमाणे येथेही स्थानिक भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे. व्यवसायाच्या दृष्टीने मराठी शिकणे गरजेचे आहे. भाषेबद्दल शत्रुत्व न ठेवता ती आत्मसात करणे गरजेचे आहे.
अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ लेखक
राजभाषा अधिनियमानुसार प्रत्येक राज्यात येणाऱ्या व्यक्तीने तेथील भाषा वापरणे गरजेचे आहे. माझ्या मते शासनाने मराठीबाबत कोणताही दबाव आणलेला नाही. त्यांनी मराठी भाषा बोलण्यासाठी व संपर्कासाठी वापरायला हवी.
शिवाजी गावडे, लेखक
मुंबईसारख्या शहरात रिक्षाचालकांनी किमान व्यवहारासाठी तरी मराठी भाषा शिकली पाहिजे. प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी १० सोपी वाक्ये शिकणे कठीण नाही. आम्ही स्वतः त्यांना शिकवायला तयार आहोत. ते जिथे सांगतील तिथे जाऊन मार्गदर्शन करण्याची आमची तयारी आहे. परवाना देताना किमान मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
अरुण म्हात्रे, ज्येष्ठ कवी
24 Apr 2026, 07:29 वाजता
सीबीएसई दहावी परीक्षा १५ मेपासून
केंद्रीय शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) इयत्ता दहावी २०२६च्या बोर्ड परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. वेळापत्रकानुसार परीक्षा १५ मेपासून सुरू होणार असून, पहिल्या दिवशी गणित (स्टँडर्ड व बेसिक) विषयाचा पेपर आहे. १६ मेला इंग्रजी तर १८ तारखेला विज्ञान, तर १९ मे रोजी हिंदीसह विविध प्रादेशिक भाषा विषयांच्या परीक्षा होणार आहेत.
२० मे रोजी पेंटिंग, संस्कृत, माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या ऐच्छिक विषयांचे पेपर आयोजित केले आहेत. परीक्षेचा समारोप २१ मे रोजी सामाजिक शास्त्राच्या पेपरने होईल. सर्व परीक्षा प्रामुख्याने सकाळी १०:३० ते दुपारी १:३० या वेळेत घेतल्या जाणार असून काही विषयांसाठी वेळ १२:३० पर्यंत असणार आहे.
24 Apr 2026, 07:28 वाजता
घटस्फोटाआधी दुसरा विवाह मोठा गुन्हा नाही! आरपीएफ कर्मचाऱ्याला हायकोर्टाचा दिलासा
पहिल्या पत्नीपासून विभक्त झाल्यानंतर घटस्फोट होईपर्यंत पतीने दुसरे लग्न करण्यासाठी थांबणे आवश्यक आहे. पण त्याने लग्न करून मोठी चूक केली आहे; मात्र इतका मोठा गुन्हा केलेला नाही की, त्याला नोकरीवरून निलंबित करावे, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाने आरपीएफ कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाचा निर्णय रद्द केला.
याचिकाकर्त्याकडून चूक झाली आहे. मात्र, त्याला नोकरीवरून काढल्यास तो पहिल्या पत्नीला देखभाल खर्च देऊ शकत नाही आणि स्वतःचे व दुसऱ्या पत्नीचा उदरनिर्वाह चालवू शकत नाही. त्यामुळे त्याच्या निलंबनाचा रेल्वेचा निर्णय अयोग्य आहे. त्याला शिक्षा म्हणून त्याला ज्या दिवशी निलंबित केले त्या महिन्यापासून म्हणजेच जानेवारी २०२५ पासून मे २०२६ पर्यंत वेतन देऊ नये तसेच त्याला २०२६ पासून २०२९ पर्यंत बढती देऊ नये, असे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. आरपीएफच्या कल्याण कार्यालयात कनिष्ठ कारकून असलेल्या या कर्मचाऱ्याचा पहिला विवाह २००८ मध्ये झाला. त्यांचे न पटल्याने हे प्रकरण घटस्फोटापर्यंत पोहोचले. मात्र, घटस्फोटाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. तोपर्यंत याचिकाकर्ता पहिल्या पत्नीला देखभालीचा अंतरिम खर्च देत आहे. घटस्फोटाचा दावा प्रलंबित असतानाही याचिकाकर्त्याने २०१६ मध्ये दुसरा विवाह केला.
या प्रकरणाची रेल्वेला माहिती मिळताच त्याची खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. चौकशीत तो दोषी आढळला. परंतु, त्याची १९ वर्षांची सेवा बाकी असल्याने चौकशी अधिकाऱ्याने त्याची एक वर्ष बढती रोखण्याचा निर्णय घेतला होता.
अपिलीय प्राधिकरणाला कोर्टाच्या कानपिचक्या
अपिलीय प्राधिकरणाने पहिली चौकशी रद्द करून पुन्हा चौकशी करण्यास सांगणे अयोग्य आहे. याचिकाकर्त्याला 'कारणे दाखवा' नोटीस पाठवून याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून अपिलीय प्राधिकरण शिक्षा वाढवू शकले असते.
२ मात्र, कामावरून निलंबित करण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द केला. याचिकाकर्त्याला वेतनाचा अनुशेष देऊ नका. मात्र, रेल्वे अपिलात जाणार असेल तर त्यांनी अनुशेष द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
24 Apr 2026, 07:24 वाजता
पेट्रोल-डिझेलच्या किमती तूर्तास वाढणार नाहीत!
नवी दिल्ली: विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर २५ ते २८ रुपयांची मोठी वाढ होणार असल्याच्या चर्चानी सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या सर्व बातम्या फेटाळून लावल्या असून, असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या वृत्ताचे खंडन केले.
'कोटक'च्या अहवालानंतर इंधनाचे दर वाढणार असल्याच्या चर्चाना उधाण आले होते.
देशात किमती स्थिर मंत्रालयाने म्हटले आहे की, गेल्या चार वर्षात भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांपासून आपल्या नागरिकांना सुरक्षित ठेवले आहे. युद्धामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलरवरून ११९ डॉलरपर्यंत गेल्या, तरीही भारतात किमती वाढू दिलेल्या नाहीत." सध्या राजधानी दिल्लीत पेट्रोल ९४.७७ रुपये, तर डिझेल ८७.६७ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळत आहे. त्यात तूर्तास तरी वाढ होणार नाही.
त्यामुळे वाहनधारकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे. होर्मुझमधून वाहतूक रोखल्यामुळे कच्च्या तेलाची वाहतूक विस्कळीत होऊन टंचाई निर्माण झाली आहे.
24 Apr 2026, 07:23 वाजता
देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांत उष्णतेची लाट
देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांत उष्णतेची लाट असून, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत पारा ४० ते ४५ अंशांच्या दरम्यान आहे. बुधवारी महाराष्ट्रातील वर्धा व ओडिशातील झारसुगुडा येथे दुपारचे तापमान ४४.६ नोंदले गेले. देशात नोंदले गेलेले सर्वोच्च तापमान ठरले. देशभरात १६ शहरांमध्ये गुरुवारी पारा ४३ अंशांच्या वर राहिला.
जनगणना प्रक्रिया ओडिशात थांबवली ओडिशात वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुपारच्या वेळी जनगणनेचे काम थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कार्यरत कर्मचारी सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत उन्हात घरोघर फिरणार नाहीत.
राजस्थानात रस्त्यांवर पाण्याचा मारा राजस्थानात वाढते तापमान आणि याचा सामान्य जनजीवनावर होत असलेला गंभीर परिणाम पाहता राज्य सरकारने काही उपाययोजना सुरू केल्या असून, रस्ते तापून उष्णता वाढू नये म्हणून या रस्त्यांवर पाण्याचा मारा करण्यात येत आहे. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने शाळांचा वेळांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
24 Apr 2026, 07:21 वाजता
विक्रमी मतदान! पश्चिम बंगालमध्ये ९१.७८, तर तमिळनाडूमध्ये ८४.६९ टक्के मतदान
पश्चिम बंगालमध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या, तर तीन उमेदवारांवरही हल्ला करण्यात आला.
मतदारयाद्यांच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ (एसआयआर) मोहिमेंतर्गत मोठ्या संख्येने नावे वगळल्याच्या तक्रारींनंतर घेण्यात आलेल्या पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीत गुरुवारी विक्रमी मतदानाची नोंद झाली. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात ९१.७८ टक्के मतदान झाले, तर तमिळनाडूमध्ये ८४.६९ टक्के मतदान झाले. दोन्ही राज्यांमध्ये मतदान केंद्रांसमोर दिवसभर रांगा लागल्या होत्या. पश्चिम बंगालमध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या, तर तीन उमेदवारांवरही हल्ला करण्यात आला.
२९४ सदस्य संख्या असलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभेतील १५२ मतदारसंघांमध्ये गुरुवारी सकाळी ७ वाजता कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत मतदानाला सुरुवात झाली. या निवडणुकीत १६७ महिलांसह १,४७८ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि भाजप यांच्यातील अत्यंत चुरशीच्या लढतीतील निर्णायक फेरी मानल्या जाणाऱ्या या मतदानात, मतदान केंद्रांबाहेर लागलेल्या लांबच लांब रांगांमधून मतदारांचा जोरदार सहभाग दिसून आला.
पश्चिम बंगालमध्ये २०२१ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ८२.३० टक्के मतदान झाले होते. यंदा त्यात भरघोस वाढ झाली असून हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक मतदान मानले जात आहे. सर्वाधिक मतदान दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यात ९३.१२ टक्के झाले. कूचबिहार (९२.०७ टक्के), बिरभूम (९१.५५ टक्के) आणि मुशिदाबाद (९१.३६ टक्के) या जिल्ह्यांतही मतदानाच्या टक्केवारीने नव्वदी ओलांडली.
विश्लेषकांच्या मते, मतदानाचा हा टक्का वाढलेली राजकीय एकजूट आणि एसआयआर योजनेचा सांख्यिकीय परिणाम दर्शवतो. या योजनेअंतर्गत राज्यभरातील मतदारयादीतून ९१ लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आली होती.
तमिळनाडू राज्यातही मतदारांचा भरघोस प्रतिसाद दिसून आला. दक्षिण भारतातील या राज्यात ८४.४१ टक्के मतदानाची नोंद झाल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. या राज्यात २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत ७८.२९ टक्के मतदानाची नोंद झाली होती, ज्यामध्ये अण्णा द्रमुकने एकतर्फी विजय मिळवला होता. यंदाच्या निवडणुकीत मतदारांनी हा विक्रम मोडीत काढला. २३४ मतदारसंघ असलेल्या या राज्यात द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली रालोआ यांच्यात लढत आहे.
तमिळनाडूमध्ये सर्वाधिक मतदान सेलम जिल्ह्यात ८८.०२ टक्के झाले. चेन्नईमध्ये ८१.३४ टक्के, मदुराईमध्ये ७७.८९ टक्के, कोईम्बतूरमध्ये ८२.३३ टक्के मतदान झाले.
या राज्यात ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ६.४१ कोटी मतदारसंख्या होती. मात्र ‘एसआयआर’ योजनेमुळे अनेक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याने मतदारसंख्या ५.७३ कोटी झाली. २०२१ च्या निवडणुकीत सुमारे ६.२९ कोटी मतदारांची नोंदणी होती. मात्र यंदा ही संख्या ५६ लाखांनी कमी झाली.