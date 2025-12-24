Maharashtra Breaking News Today LIVE: सरकारी कर्मचाऱ्यांना नववर्षात मिळणार गिफ्ट

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 December 2025: राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर आता लक्ष महापालिका निवडणुकांकडे आहे. त्यातच आज महाराष्ट्राचं लक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीच्या घोषणेकडे आहे. याशिवाय राज्य, देश आणि विदेशातील प्रत्येक अपडेटकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल.
24 Dec 2025, 10:48 वाजता
'महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक पर्वाची आज सुरुवात'
-युतीच्या घोषणेआधी बाळासाहेबांना अभिवादन करणार
-सकाळी 11.30 वा. ठाकरे बंधू स्मृतिस्थळी येणार
24 Dec 2025, 09:59 वाजता
सरकारी कर्मचाऱ्यांना नववर्षात मिळणार गिफ्ट
सरकारी कर्मचाऱ्यांना नववर्षात गिफ्ट मिळणारेय. एक जानेवारीपासून सरकारची कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता वाढण्याची अपेक्षा असून केंद्रासह काही राज्यांतही किमान वेतनात वाढ होऊ शकते.
24 Dec 2025, 09:22 वाजता
कुठे कुठे एकत्र लढणार ठाकरे बंधू?- राऊतांनी केला खुलासा
अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या घोषणेचा अखेर मुहूर्त ठरलाय. आज दुपारी 12 वाजता मुंबईतील वरळीमधील हॉटेल ब्लू सीमध्ये पत्रकार परिषद घेत दोन्ही पक्षांच्या युतीची घोषणा करतील अशी माहिती खासदार संजय राऊतांनी दिलीय. मुंबईसह, ठाणे, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, नाशिक, पुणे महापालिकेची निवडणूक दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढायचा निर्णय झाला असल्याचंही राऊतांनी सांगितलं...आज होणा-या ठाकरे बंधूंच्या पत्रकार परिषदेकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय..
24 Dec 2025, 09:21 वाजता
ठाकरे बंधू बाळासाहेबांच्या स्मृतिस्थळी जाणार
युतीच्या घोषणेआधी ठाकरे बंधू शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळास एकत्र येऊन अभिवादन करणार आहेत. दुपारी 12 वाजता पत्रकार परिषदेत ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा होणार आहे. त्यापूर्वी सकाळी 11 वाजता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क इथं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळी जाणार आहेत. या ठिकाणी बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळी अभिवादन केल्यानंतर ठाकरे बंधू युतीची घोषणा करण्यासाठी रवाना होतील..
24 Dec 2025, 09:21 वाजता
शिवसेनेकडून समसमान जागा वाटपावर भर-सूत्र
काल रात्री भाजपा शिवसेना नेत्याची मुंबई महानगर पालिका निवडणुका जागावाटप संदर्भात रंगशारदा येथे बैठक झाली. रात्री उशिरापर्यंत ही बैठक चालली जवळपास साडे 3 तास पेक्षा जास्त वेळ ही बैठक चालली. मुंबई महापालिका निवडणुकीत जागा वाटप संदर्भात या बैठकीत सखोल चर्चा झाली... शिवसेना समसमान जागा लढवण्यावर भर देत आहे भाजप मात्र जास्त जागा देण्यास तयार नाही... यावरच महायुतीत चर्चा होत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे... कालच्या चर्चेची माहिती दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना देण्यात येईल आणि आज पुन्हा चर्चा सत्र सुरूच राहील. या बैठकीला भाजप कडून मुंबई अध्यक्ष अमित साटम,आशिष शेलार प्रवीण दरेकर आणि अतुल भातखळकर हे उपस्थित होते तर शिवसेनेकडून उदय सामंत आणि राहुल शेवाळे होते.वांद्र्याच्या रंगशारदा येथे ही बैठक रात्री साडे नऊ वाजता सुरू झाली होती.
24 Dec 2025, 07:31 वाजता
किती वाजता होणार ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा?
24 Dec 2025, 07:17 वाजता
ठाकरे बंधू बाळासाहेबांच्या स्मृतिस्थळी जाणार
24 Dec 2025, 07:16 वाजता
लग्नसराईच्या तोंडावर सोनं-चांदीच्या किंमतीत विक्रमी वाढ
जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि राजकीय तणावामुळे सोन्या-चांदीने आजवरचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याच्या दराने १लाख ४० हजार ८५० रुपये प्रति १० ग्रॅम हा नवा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला. केवळ सोन्यानेच नव्हे, तर चांदीनेही २लाख १७ हजार २५० रुपये प्रति किलोचा टप्पा गाठून गुंतवणूकदारांना मालामाल केले आहे. मात्र, सणासुदीसाठी किंवा लग्नसराईसाठी सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना किंमत वाढल्याने झटका बसला आहे.
24 Dec 2025, 07:05 वाजता
MMRभागातील महायुतीबाबत बैठकांचं सत्र सुरुच
-शिंदे आणि रविंद्र चव्हाण यांच्यात 5 तास चर्चा
-शिंदेंच्या ठाण्यातील निवासस्थानी मॅरेथॉन बैठक
-श्रीकांत शिंदे, नरेश म्हस्के, राहुल शेवाळीही उपस्थित
-महायुतीच्या जागावाटपावर दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत-सूत्र
-2 ते 3 दिवसात जागावाटपाची घोषणा करणार-सूत्र
24 Dec 2025, 07:05 वाजता
दोन्ही पक्षांचं जागावाटप देखील जवळजवळ निश्चित
मुंबईत भाजप आणि शिवसेनेनं युतीची घोषणा केल्यानंतर दोन्ही पक्षांचं जागावाटप देखील जवळजवळ निश्चित झालंय. शिवसेना आणि भाजपमधील जागावाटपाचा तिढा सुटला असून फक्त काही जागांवरच रस्सीखेच आहे. मात्र, उद्या होणा-या अंतिम बैठकीत या जागांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र आणि एकनाथ शिंदे तोडगा काढणार असल्याचं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलंय.. तर निवडून येणा-याला प्राधान्य दिलं जाणार असल्याचं विधान संजय शिरसाट यांनी केलंय... मुंबईतील २२७ जागांपैकी भाजप आणि शिंदेंची शिवसेना दोन्ही जास्त जागांवर लढण्यासाठी इच्छूक आहेत..