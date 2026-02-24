Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्याच्या भाजप कार्यकारिणीची प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांकडून घोषणा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 February 2026: आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस असून विरोधक सरकारविरोधात विविध मुद्दे उपस्थित करीत आक्रमक होतील. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या खात्यातील लाच प्रकरण, राहूल नार्वेकर यांचे अलिबाग जमीन प्रकरण यासह शक्तीपीठ महामार्ग विरोधात विरोधक आक्रमक होवू शकतात. तसंच आजपासून राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला दोन्ही सभागृहात सुरूवात होईल. 2025-26 च्या पुरवणी मागण्यांही दोन्ही सभागृहात मांडल्या जाणार आहेत. तसेच इतर घडामोडी घडणार आहेत. त्या सगळ्याचा आढावा या Live Blog मधून घेता येईल.
24 Feb 2026, 08:25 वाजता
पुणे विमानतळावर रविवारी सर्वाधिक विमानांची उड्डाण
एकाच दिवसात २०० विमानांनी उड्डाण घेतलं आहे. हिवाळी हंगामातील सर्वाधिक वाहतुकीची दुसरी नोंद करण्यात आली आहे. एकाच दिवशी ३४ हजार ८५० प्रवाशांनी विमान प्रवास केला आहे. नवीन टर्मिनल सुरू झाल्यावर संख्या वाढत आहे
24 Feb 2026, 08:20 वाजता
भाजपची नवीकार्यकरिणीची यादी पाहा
युवा मोर्चा अध्यक्ष - कृष्णराज महाडिक
महिला मोर्चा - चित्रा वाघ
एससी मोर्चा - विश्वराज गायकवाड
ओबीसी मोर्चा - योगेश टिळेकर
प्रदेश उपाध्यक्ष - अतुल काळसेकर, भारती पवार, संजय कोडगे, रामदास तडस, केशव उपाध्ये, गोपीचंद पडळकर,चैतन्य देशमुख, सुजय विखे,अर्चना पाटील चाकूरकर व इतर एकूण 12
सरचिटणीस - निरंजन डावखरे, संजय कुठे, योगेश सागर, राजेश पांडे, सुनील राणे, माधवी नाईक
कोषाध्यक्ष - मिहीर कोटेचा
मुख्य प्रवक्ता - नवनाथ बन
24 Feb 2026, 08:17 वाजता
भाजपच्या ‘टीम रविंद्र चव्हाण’ची आज घोषणा होणार आहे. राज्याच्या भाजप कार्यकारिणीची प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून आज घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आज सकाळी 8 वाजाता पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर केली जाणारेय. प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या कार्यकारिणीत कोणाला स्थान मिळतं हे बघणं महत्त्वाचं असणार आहे.
24 Feb 2026, 08:11 वाजता
मशीनमध्ये स्कार्फ अडकून महिलेचा मृत्यू
भोर तालुक्यातील कुरंगवडी गावात धान्य भरडण्याच्या मशीनमध्ये स्कार्फ अडकल्याने ४१ वर्षीय शुभांगी निलेश राऊत यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ट्रॅक्टरला जोडलेल्या मशीनशेजारी काम करत असताना त्यांच्या डोक्याला बांधलेला स्कार्फ मशीनमध्ये अडकून त्या आत ओढल्या गेल्या. नातेवाईकांनी त्यांना बाहेर काढून नसरापूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारादरम्यान मृत घोषित करण्यात आले. या प्रकरणी राजगड पोलीस स्टेशन येथे आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आला आहे.
24 Feb 2026, 08:09 वाजता
डेंग्यू-चिकुनगुनियात पुणे आघाडीवर, मृत्यू मात्र...
राज्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान डेंग्यूचे १४,१५९ तर चिकुनगुनियाचे ३,४३९ रुग्ण आढळले असून रुग्णसंख्येत पुणे आघाडीवर आहे. डेंग्यूमध्ये धुळे (५८) नंतर पुणे (४४) तर चिकुनगुनियात पुणे (२२) अव्वल आहे. मात्र, राज्यातील २१ डेंग्यू मृत्यूंपैकी एकही मृत्यू पुण्यात नाही. ICMR-National Institute of Virology येथे नमुने तपासले जात असल्याने निदान केले जात आहे. पुणे महानगरपालिकानुसार साचलेले पाणी व शहरीकरण ही प्रमुख कारणे आहेत.
24 Feb 2026, 07:31 वाजता
एप्रिल तापदायक होणार, मार्चमध्येत परीक्षा घ्या !
फेब्रुवारीपासूनच उन्हाच्या झळा लागू लागल्या आहेत. एप्रिल महिन्यात तर उन्हाळा आणखी तापदायक होऊ शकतो. त्यामुळे पहिली ते नववीच्या वार्षिक परीक्षा मार्चमध्येच ठेवा, अशी मागणी शिक्षक आणि मुख्याध्यापक संघटनांनी केली आहे. यावरून आता शिक्षक संघटना आणि शिक्षण विभागात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अल्प कालावधीत निकालाचा ताणही शिक्षकांवर येतो, असे पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी सांगितले.
24 Feb 2026, 07:29 वाजता
पैठणच्या चांगतपुरी येथे रात्री चालकाचा ताबा सुटल्याने कार कालव्यात कोसळली, कार मधील दोघे आणि मदतीसाठी गेलेला एक असे तीन जण बेपत्ता,
चालकाचा ताबा सुटल्याने कार जायकवाडीच्या उजव्या कालव्यात कोसळून कारमधील पती-पत्नी आणि त्यांना वाचवण्यासाठी गेलेला तरुण असे तीन जण बेपत्ता झाल्याची घटना पैठण च्या चांगतपुरी गावाजवळ घडली आहे. सोमवारी रात्री कार चांगतपुरी- पैठण रस्त्याने जात होती. कारमध्ये चालक अल्ताफ पठाण, मुखीद शेख व त्यांची पत्नी निलोफर मुखीद शेख असे तिघेजण होते. चांगतपुरी गावाजवळील कालव्याच्या पुलालगत चालकाला रस्त्याचा अंदाज न आल्याने कार कालव्यात गेली. दरम्यान, चालकाने प्रसंगावधानता बाळगत कारबाहेर उडी मारली. कालव्याला पाणी असल्यामुळे कारमधील पती-पत्नी असे दोघे कारसह पाण्यात बुडाले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी मदतीसाठी घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री उशिरा जेसीबीने कार पाण्याबाहेर काढण्यात आली. यावेळी स्थानिकांपैकी रावसाहेब खडेकर हा बचावकार्यासाठी पाण्यात उतरला होता. परंतु मदत करताना पती-पत्नीसह तोदेखील बेपत्ता झाला आहे. रात्री उशिरापर्यंत पाण्यात बेपत्ता झालेल्या तिघांचा शोध सुरू होता.
24 Feb 2026, 07:28 वाजता
तरुण पिढीला नशेच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या ड्रग्ज रॅकेटच्या मुळावर पोलिसांनी घाला घातला
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तरुण पिढीला नशेच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या ड्रग्ज रॅकेटच्या मुळावर पोलिसांनी घाला घातला आहे. या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार अशफाक पटेल याची पोलिसांनी भररस्त्यातून धिंड काढली. ज्या भागात या गुन्हेगाराची मोठी दहशत होती, त्याच चंपा चौक आणि शहागंज परिसरात पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकून फिरवले. एकेकाळी उजळ माथ्याने फिरणारा हा गुन्हेगार सोमवारी पोलिसांच्या ताब्यात असताना मान खाली घालून चालताना दिसत होता
अशफाक पटेल आणि त्याचे साथीदार गेल्या २६ दिवसांपासून पोलिसांना सतत गुंगारा देत होते. मात्र, तांत्रिक तपासाच्या आधारे गुन्हे शाखेच्या पथकाने नाशिकमधील एका हॉटेलमध्ये छापा टाकला. तेथून अशफाक पटेल, पठाण दाऊद मुनावर खान आणि सरफराज मिर्झा या तिघांना १८ फेब्रुवारी रोजी मुसक्या आवळून ताब्यात घेण्यात आले. या ड्रग्ज सिंडिकेटचे धागेदोरे हाती लागल्यापासून पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण २१ पेडलर्सना गजाआड केले आहे.
24 Feb 2026, 07:17 वाजता
धारावीत विनापरवाना औषधांचा साठा जप्त
विनापरवाना साठवणूक केलेला एक लाख तीन हजार ५०० रुपयांचा औषधांचा साठा अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) धारावीतील कुंभारवाडा परिसरातून १८ फेब्रुवारीला जप्त केला आहे. औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० व नियम १९४५ च्या तरतुदींचा भंग केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली. मुंबई गुप्तवार्ता विभागास मिळालेल्या माहितीनुसार, सायन येथील अपना मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्सने एक लाख तीन हजार ५०० रुपये किमतीचा औषधांचा साठा या कारवाईत जप्त केल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली. कुंभारवाडा येथील एका खोलीत कोणताही वैध परवाना नसताना सलाईन व इतर औषधांचा साठा विक्रीकरिता केला होता. तेथे परवाना अर्जही सादर करण्यात आलेला नव्हता.
24 Feb 2026, 07:11 वाजता
स्टंटबाजीचा थरार व्यावसायिकाच्या जीवावर बेतला,अपघात करून फरार असलेला तरुण ताब्यात
कल्याण वडवली रिंग रोड परिसरात कारचालकांच्या स्टंटबाजी आणि बेकायदेशीर रेसिंगमुळे एक वयोवृद्ध दुचाकीस्वार व्यावसायिक गंभीर जखमी झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या अपघातात जखमी झालेले विकास कुंभार यांच्यावर सध्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. रिंग रोडवर काही तरुण भरधाव वेगात कार रेसिंग करत होते. स्टंटबाजी करताना एका कारने दुचाकीस्वार विकास कुंभार यांना जोरदार धडक दिली. या धडकेत ते गंभीर जखमी झाले. घटनेनंतर कार चालक तरुण अपघात करून फरार झाला होता त्यामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या प्रकरणी कार रेसिंगमध्ये सहभागी असलेला व व्यवसायिकाच्या दुचाकीला धडक देऊन पसार झालेला तरुण मनिष मनवानी याला खडकपाडा पोलीस ठाणे यांच्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे. उद्या त्याला न्यायालयात हजर करणार आहेत.