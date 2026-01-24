Maharashtra Breaking News Today LIVE: महापौरपदाचा तीढा कायम; भाजप-शिवसेनेत एकमत न झाल्यास फटका

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 January 2026: कल्याण-डोंबिवलीत राजकीय वातावरण तापलं आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील नवनिर्वाचित नगरसेवक अचानक नॉट-रिचेबल झाल्याने थेट पोलीस ठाण्यात मिसिंग तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तर, चंद्रपूर मनपात काँग्रेस नगरसेवकांच्या गट स्थापनेवरून नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात धानोरकर-वडेट्टीवार गटांचे नगरसेवक पोचले. स्वतंत्र, दोन्ही गटांनी आपलाच गट वैध असल्याचा केला दावा, 27 नगरसेवक संख्या असलेल्या काँग्रेसमध्ये गटांवरून संघर्ष, परस्परविरोधी दावे लक्षात घेता आयुक्तांनी याबाबत कार्यालयीन सुटीचे दिवस लक्षात घेता मंगळवारी निर्णय घेणार असल्याचे सूचित केले. महाराष्ट्रात सर्वत्रच महापौर पदावरुन वाद सुरु आहे. महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडींटे लेटेस्ट अपडेट.
24 Jan 2026, 09:08 वाजता
भाजप-शिवसेनेत एकमत न झाल्यास फटका
Mumbai News: मुंबई महापौरपदाची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता...भाजप-शिवसेनेत महापौरपदाबाबत एकमत न झाल्याने फटका...आता फेब्रुवारीमध्येच निवडणूक होण्याची शक्यता...
24 Jan 2026, 08:36 वाजता
रायगडच्या अलिबागमध्ये शिवसेनेचा शेकापला धक्का
Raigad News: रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर अलिबाग तालुक्यात शिवसेनेने शेकापला मोठा धक्का दिलाय. रामराज विभागातील शेकापचे नेते सुभाष वागळे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत पक्षप्रवेश केलाय. आमदार महेंद्र दळवींच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झालाय...हा पक्षप्रवेश विजयासाठी निर्णायक ठरेल असं आमदार महेंद्र दळवींनी म्हटलंय..
24 Jan 2026, 08:29 वाजता
कुरिअरद्वारे सोनं तस्करीचा डाव उधळला
सोनं तस्करीचा डाव उधळला कुरिअरद्वारे झाला असता मोठा व्यवहार...
डीआरआयने उधळला सोनं तस्करीचा डाव...
2 कोटी 89 लाखांचं 1 किलो 815 ग्रॅम सोनं जप्त...
डीआरआयकडून सोनं तस्करीप्रकरणी 2 जणांना अटक...
24 Jan 2026, 08:19 वाजता
'हे' पहायला बाळासाहेब नाहीत तेच चांगलं
Raj Thackeray Speech: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे पुन्हा एकदा एकाच व्यासपीठावर आले होते. यावेळी राज ठाकरेंनी सध्याच्या राजकीय परिस्थीतीवर टीका केली... महाराष्ट्र आणि देशात राजकारणाची परिस्थिती अतिशय वाईट झालीये... गुलामांचा बाजार मांडला गेलाय... महाराष्ट्रातले आजचे चित्र पाहिल्यानंतर मला असे वाटते, बाळासाहेब नाहीत ते बरंच आहे असं उद्विग्न विधान राज ठाकरेंनी केलंय.
24 Jan 2026, 07:18 वाजता
लाडक्या बहिणींचे प्रश्न सुटणार एका कॉलवर
Ladki Bahin Helpline Number : राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी महत्वपूर्ण घोषणा महिला व बालविकास विभागाने केली. या योजनेतील लाभार्थ्यांनी ई केवायसी पूर्ण केल्यानंतरही अनेक लाभार्थ्यांना हप्ता न मिळणे, ई केवायसी पूर्ण न होणे यासारख्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागतंय.. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 181 ही हेल्पलाईन सुरु करण्यात आलीये... राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यासंदर्भातील घोषणा एक्सवरून केलीये...
24 Jan 2026, 07:15 वाजता
शिवसेना UBTचे 4 नगरसेवक नॉट रिचेबल
Kalyan-Dombivli Shivsena UBT Corporator : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे 11 नगरसेवक निवडून आलेत.. त्यापैकी 4 नगरसेवक सध्या नॉट-रिचेबल आहेत. या चारपैकी मधुर उमेश म्हात्रे आणि कीर्ती राजन डोणे हे दोन नगरसेवक 16 जानेवारीपासून संपर्काबाहेर आहेत.. कल्याण पूर्वचे ठाकरेंचे जिल्हाप्रमुख शरद पाटील यांनी याबाबत कल्याण पूर्वच्या कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केलीये.. या तक्रारीत अपहरण, दबाव किंवा फसवणुकीचा संशय व्यक्त करण्यात आलाय.. सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल्ससह तांत्रिक तपास करून तातडीने शोधमोहीम राबवावी, अशी मागणी ठाकरेंच्या पक्षाकडून करण्यात आलीये...
24 Jan 2026, 07:03 वाजता
बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आजच्या राजकारणाविषयी गंभीर भाष्य
बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आजच्या राजकारणाविषयी गंभीर भाष्य केलंय.. आजचं राजकारण गुलांमांचा बाजार झाला असून महाराष्ट्रात लिलाव चालू असल्याचं राज यांनी म्हटलंय.. तसंच यावेळी राज यांनी बाळासाहेबांची आठवण काढत आज बाळासाहेब असते तर व्यथित झाले असते, असही ते म्हणालेत...
24 Jan 2026, 00:23 वाजता
मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीमधील सत्तासंघर्षावर एकनाथ शिंदेंचा पडदा
मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीमधील सत्तासंघर्षावर एकनाथ शिंदेंनी पडदा टाकलाय. या सर्व महानगरपालिकांमध्ये महायुतीचाच महापौर बसणार असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय.. तसंच मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदावरून एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना देखील सुनावलं आहे.
24 Jan 2026, 00:21 वाजता
चंद्रपूर शहर मनपासाठी काँग्रेसच्या गटनेते निवडीवरून नागपूरच्या विभागीय आयुक्तालयात हाय व्होल्टेज ड्रामा
चंद्रपूर शहर मनपासाठी काँग्रेसच्या गटनेते निवडीवरून नागपूरच्या विभागीय आयुक्तालयात हाय व्होल्टेज ड्रामा सुरु आहे. खा. धानोरकर आणि आ. वडेट्टीवार यांच्या गटाचे नगरसेवक स्वतंत्रपणे पोहोचले कार्यालयात, खा. धानोरकर यांनी आधी आपला गट नोंदणीसाठी आणले आपले नगरसेवक तर आ. विजय वडेट्टीवार यांच्या गटाच्या नगरसेवकांनीही आयुक्तांपुढे हजेरी लावत नोंदणीसाठी केली तयारी , चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये उभ्या फुटीची शक्यता आहे.