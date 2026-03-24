Maharashtra Breaking News Today LIVE: अशोक खरातच्या दुष्कृत्यांचा पाढा ते राजकीय घडामोडी; सर्व अपडेट एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 March 2026: महाराष्ट्रात सध्या गाजणारं प्रकरण म्हणजे भोंदू अशोक खरात आणि त्यानं केलेली कुकर्म. याशिवाय राज्याच्या राजकीय पटलावरही अनेक घडामोडी सुरू आहेत. त्याचसंदर्भातील सर्व अपडेट पाहा एका क्लिकवर.   

Sayali Patil | Mar 24, 2026, 06:49 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 March 2026: महाराष्ट्रात एकिकडे उष्मा वाढत असल्यामुळं वातावरण तापत असतानाच दुसरीकडे नाशिकच्या अशोक खरात प्रकरणालाही राजकीय वळण दिलं जात असल्यामुळं अनेक चर्चांना उधाण येत आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणातील कठोर कारवाईचे निर्देश दिलेले असतानाच आता यात पुढं कोणते खुलासे होतात हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. देश स्तरावरही सध्या राजकीय घडामोडींसह हवामानात होणारे बदल चिंतेत भर टाकताना दिसत आहेत. सोबतच इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेनं केलेला हल्ला, त्यानंतरही युद्धजन्य परिस्थिती या साऱ्याचाच परिणाम भारताच्या आयात आणि निर्यात व्यापारावरही होताना दिसत आहे. या सर्व मुद्द्यांना अनुसरून आणि स्थानिक स्तरावरही दिवसभरात नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडणार, त्याबाबतचे सर्व अपडेट LIVE BLOG मध्ये पाहा एका क्लिकवर.... 

24 Mar 2026, 06:43 वाजता

निवृत्त होणाऱ्या 9 आमदारांना आज विधान परिषदेत निरोप देण्यात येणार

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख, आमदार उद्धव ठाकरे यांच्यासह निवृत्त होणाऱ्या 9 आमदारांना आज विधान परिषदेत निरोप देण्यात येणार आहे. येत्या 13 मे रोजी या 9 आमदारांचा विधान परिषदेतील कार्यकाळ संपत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासह विधान परिषदेतील आमदार नीलम गोऱ्ह, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे राजेश राठोड, भाजपचे संदीप जोशी, दादाराव केचे, रणजितसिंह मोहिते-पाटील आणि संजय केनेकर यांचा निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये समावेश आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या नऊ आमदारांचा कार्यकाळ येत्या मे महिन्यात संपत असल्याने त्यांचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. त्यामुळे त्यांना निरोप देण्यात येणार आहे. दरम्यान, रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा लवकरच होणार आहे. त्याची मोर्चेबांधणी सर्वच पक्षांनी सुरू केली आहे. दरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या निरोप समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय बोलणार याकडे लक्ष असणार आहे.

 

24 Mar 2026, 06:43 वाजता

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत मोठी घोषणा 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत मोठी घोषणा केली आहे. इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले 5 दिवसांसाठी पुढे ढकला असे आदेश डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या लष्कराला दिले आहेत... इराणच्या विद्युत आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील कोणताही आणि सर्वच लष्करी हल्ले 5 दिवस पुढे ढकलायचे आदेश ट्रम्प यांनी दिले आहेत. इराणशी गेले 2 दिवस सौहार्दपूर्ण संवाद सुरु असल्यानं हा निर्णय घेतल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं. तर  इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचं शांतता चर्चेसंदर्भातील वक्तव्य फेटाळलंय. इराणचा अमेरिकेशी कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क झालेला नाही असं म्हटलंय.

 

24 Mar 2026, 06:42 वाजता

अशोक खरातचे नवनवे कारनामे समोर 

महिला अत्याचाराच्या प्रकारांनी गोत्यात सापडलेला अशोक खरातचे नवनवे कारनामे समोर येतायेत. मागील पाच दिवसांपासून खरातची SIT चौकशी सुरू आहे. तसंच नाशिक गुन्हे शाखेनं खरातची झाडाझडती सुरू केलीय. या चौकशीतून खरातचे नवनवे रूप समोर येतंय. सुरुवातील महिला अत्याचारी म्हणून समोर आलेला खरात अनेक गुन्हेगारी कृत्य करत असल्याचं उघड झालंय. ज्यात श्रद्धेच्या आडून महिलांवर लैंगिक अत्याचार, हनी ट्रॅपचा जाळे आखून उद्योजकांना लुबाडण्याचे काम, तसंच आता श्रीमंत नेते, उद्योजकांचे काळे पैसे पांढरे करण्याचे कामही खरात करत असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चौकशी समितीचे त्यादृष्टीनं तपास सुरू केल्याचं कळतंय.

 

24 Mar 2026, 06:42 वाजता

नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची शक्यता

शिवसेना युबीटी आणि कॉंग्रेस विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे. सातारा प्रकरणात अधिकार नसतानाही आयपीएस अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्याचे निर्देश दिले गेल्याने हा अविश्वास प्रस्ताव आणला जाणार आहे. अविश्वास प्रस्तावावर आमदारांच्या सही घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळतेय. गोऱ्हेंविरोधातील या अविश्वास प्रस्तावाला भाजपही पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहे. तर दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मात्र अविश्वास प्रस्तावाच्या विरोधात आहेत. परंतु अधिवेशनाचा कालावधी केवळ दोन दिवस शिल्लक असल्याने अविश्वास प्रस्ताव पटलावर येईल की नाही याबाबत संभ्रम आहे. नीलम गोऱ्हे या निवृत्त होत असून त्यांचं हे शेवटचे अधिवेशन आहे. 

 

24 Mar 2026, 06:41 वाजता

अशोक खरातवर आणखी 3 गुन्हे दाखल

नाशिकमधील विकृत भोंदू अशोक खरात प्रकरणात गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. खरातवर आणखी 3 गुन्हे दाखल झाले असून त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची संख्या 6 एवढी झालीये. खरातविरुद्धच्या लैंगिक शोषण आणि फसवणुकीच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली असून पोलिसांकडून पीडित महिलांसाठी हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर करण्यात आलाय. खरातकडून शोषण किंवा फसवणूक झाली असल्यास महिलांनी पुढे येऊन तक्रार करण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आलंय. त्यामुळे खरातवरील गुन्ह्यांची संख्या  आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. SIT आणि पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास अधिक तीव्र करण्यात आलाय.

 

