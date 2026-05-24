  Maharashtra Breaking News Today LIVE: कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अनेक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस
Maharashtra Breaking News Today LIVE: कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अनेक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 May 2026:  राज्य, राष्ट्र आणि जगभरातील वेगवान घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा. 

Published: May 24, 2026, 06:42 AM IST|Updated: May 24, 2026, 10:55 AM IST
24 May 2026 10:55 AM (IST)

विदर्भात ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; बड्या नेत्याचा शेकडो कार्यकर्त्यांसहीत भाजपामध्ये प्रवेश

भाजपात जोरदार इनकमिंग सुरूच आहे. त्यात आता विदर्भातील वाशिम जिल्ह्यातील शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला अत्यंत मोठा धक्का बसला आहे. वाशिमचे माजी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुरेश मापारी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सुरेश मापारी हे त्यांच्या 250 कार्यकर्त्यांसह आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थिती पक्षप्रवेश केला आहे.

24 May 2026 10:53 AM (IST)

वाशिम एमआयडीसीवर पाणीटंचाईचं संकट; काही उद्योग बंद, उत्पादन क्षमतेत घट

वाशिम जिल्ह्यात दिवसेंदिवस पाणीटंचाईचे संकट गंभीर होत असून त्याचा फटका आता एमआयडीसीतील उद्योगांनाही बसू लागला आहे.पाण्याअभावी काही उद्योग बंद पडले असून, सुरू असलेल्या उद्योगांची उत्पादन क्षमता देखील घटली आहे. एमआयडीसीला पाणीपुरवठा करणारी मुख्य विहीर आटल्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून उद्योजकांना टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.त्यामुळे उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे.धरणावरून एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेला आहे. प्रशासनाकडून या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे.पाणीटंचाईचा प्रश्न तातडीने सोडवला नाही, तर आणखी उद्योग बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

24 May 2026 10:52 AM (IST)

वाशिममध्ये सलग दहाव्या दिवशी डिझेल टंचाई; शेतकरी आणि वाहनधारक त्रस्त

वाशिम जिल्ह्यात सलग दहाव्या दिवशीही डिझेल टंचाईचे संकट कायम असून, याचा मोठा फटका शेतकरी आणि वाहनधारकांना बसत आहे.जिल्ह्यातील अनेक पेट्रोल पंपांवर डिझेलसाठी शेतकऱ्याच्या व वाहनधारकांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. डिझेल मिळवण्यासाठी वाहनधारक आणि शेतकऱ्यांना अनेक तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे.खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या मशागतीची कामे वेगाने सुरू असून,ट्रॅक्टर, जेसीबी तसेच शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध यंत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात डिझेलची गरज भासत आहे.मात्र, डिझेल टंचाईमुळे शेतीची कामे खोळंबण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.वाहनधारकांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

24 May 2026 10:49 AM (IST)

कल्याण पूर्वेत ट्रान्सफॉर्मरला आग; मोठी दुर्घटना टळली

कल्याण पूर्व येथील सह्याद्री संत निरंकारी भवनासमोर असलेल्या विद्युत ट्रान्सफॉर्मरला अचानक मध्यरात्री आग लागल्याने परिसरात एकच गोंधळ उडाला. ट्रान्सफॉर्मरमधून धूर आणि आगीच्या ज्वाला निघताना पाहून स्थानिक रहिवासी प्रचंड घाबरले आणि त्यांनी तातडीने याची माहिती अग्निशामक दलाला दिली. अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल होऊन आगीवर नियंत्रण मिळवले. वेळेत आग आटोक्यात आल्यामुळे आसपासच्या इमारती आणि वाहनांपर्यंत आग पसरली नाही त्यामुळे एक मोठी दुर्घटना टळली. या घटनेदरम्यान परिसराचा रात्री पासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याची माहिती समोर आली आहे

24 May 2026 07:42 AM (IST)

संसद रत्न पुरस्कारांची घोषणा; महाराष्ट्रातील पाच खासदारांना मिळाला सन्मान

संसद रत्न पुरस्कारांची घोषणा झाली आहे. राज्यातील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे खासदार पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदेंबरोबरच ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांना संसद रत्न पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्याचबरोबर सोबत हेमंत सावरा, स्मीता वाघ आणि मेधा कुलकर्णी यांना देखील संसद रत्न पुरस्कार मिळाला आहे.

24 May 2026 07:29 AM (IST)

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि सांगलीला हवामान विभागाचा यलो अलर्ट

हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये पुढील तीन तासांसाठी  यलो अलर्ट जारी केला आहे. काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट, हलका ते मध्यम पाऊस आणि ताशी 30 ते 40 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. नागरिकांनी सतर्क राहून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन आयएमडी मुंबईने केले आहे.

24 May 2026 07:27 AM (IST)

पुणे जिल्ह्यात प्रारूप मतदार यादी जाहीर; राजकीय हालचालींना वेग

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा प्रशासनाने प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली आहे. प्रभागनिहाय मतदारांची नावे आणि तपशील यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले असून नागरिकांना यादी तपासून त्रुटी असल्यास हरकती नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, विविध राजकीय पक्षांकडून मतदार याद्यांची छाननी सुरू झाली असून डुप्लिकेट नावे व पात्र मतदारांची नावे वगळल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अंतिम मतदार यादीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

24 May 2026 07:27 AM (IST)

एक कोटी हुंड्याच्या मागणीप्रकरणी सासरच्या पाच जणांवर गुन्हा

पुण्यातील कोंढवा परिसरात विवाहितेकडे सोन्याचे दागिने व एक कोटी रुपयांच्या हुंड्याची मागणी करून शारीरिक व मानसिक छळ केल्याप्रकरणी सासरच्या पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पती मोहम्मद कासम साजीद नागोद्रीया, सासू, सासरे आणि नणंद यांच्याविरोधात कोंढवा पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. पीडित महिलेच्या फिर्यादीवरून पुढील तपास सुरू आहे.

24 May 2026 07:26 AM (IST)

1 जूनपासून धान्य दळण महागणार; प्रतिकिलो दर 10 रुपये

पुणे शहर जिल्हा पीठ गिरणी मालक संघाच्या बैठकीत धान्य दळणाच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या प्रतिकिलो आठ रुपये असलेला दळणाचा दर 1 जूनपासून दहा रुपये करण्यात येणार आहे. तर डाळ भाजणीसाठीचा प्रतिकिलो दर 15 रुपये कायम राहणार आहे. संघाचे अध्यक्ष लुईस सांगळे आणि सचिव प्रकाश कर्डीले यांनी ही माहिती दिली असून ग्राहकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

24 May 2026 07:24 AM (IST)

आधी वंदे भारत नंतर समृद्धीने फडणवीसांचा प्रवास; अचानक ताफा थांबवत हॉटेलमध्ये जेवण

काल सकाळी मुंबई ते शिर्डी असा प्रवास वंदे भारत एक्स्प्रेसने केल्यावर पुढचा शिर्डी ते नागपूर असा प्रवास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समृद्धी महामार्गाने केला. वाटेत छत्रपती संभाजीनगर येथे त्यांनी वाटेत एका हॉटेलमध्ये जेवण घेतले. तेथील सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत फोटो काढले.

24 May 2026 07:00 AM (IST)

मनीषा हवलदारने नीट संदर्भातील कागदपत्र जाळल्याचा सीबीआयला संशय 

नीट पेपरपुटी प्रकरणात एक मोठी अपडेट समोर आली असून यात मनीषा हवलदार हिने नीट संदर्भातील कागदपत्र जाळल्याचा सीबीआयला संशय आहे. मनीषा हवालदार हिने मनीषा मांढरे हिला भौतिकशास्त्राचे प्रश्न दिले होते. त्याबदल्यात मनीषा हवलदार हिने रोख रक्कम स्वीकारली होती. मनीषा हवालदार हिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नीटशी संबंधित प्रश्न पाठवले होते. सीबीआयने मनीषा हवालदारच्या घराची झाडाझडती घेतल्यानंतर हवालदार हिने काही कागदपत्र जाळल्याची माहिती समोर आली आहे. 

24 May 2026 06:59 AM (IST)

तेलंगणात उष्णतेची लाट; आतापर्यंत १६ जणांचा मृत्यू

तेलंगणात यंदाच्या उन्हाळ्यात उष्णतेची तीव्र लाट कायम असून या राज्यात उष्माघातामुळे आतापर्यंत १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्याचे महसूलमंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शनिवारी या संदर्भात माहिती दिली. उष्णतेच्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत शनिवारी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. उष्माघाताने मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल संवेदना व्यक्त करत सरकारने प्रत्येक मृतांच्या नातेवाइकांना ४ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा तेलंगणा सरकारने केली आहे. जयशंकर भूपालपल्ली जिल्ह्यात चार जणांचा, त्यानंतर वारंगल अर्बन, करीमनगर आणि निजामाबाद या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी तीन, तर जोगुलंबा गडवाल, रंगा रेड्डी आणि सूर्यपेट या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एकाचा मृत्यू झाल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले. तापमान अत्यंत उच्च पातळीवर पोहोचलेल्या गावांची ओळख पटवण्याचे आणि प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे व इतर माध्यमांद्वारे त्या गावांमध्ये उष्णतेबाबतचे सावधगिरीचे संदेश पाठवण्याचे निर्देश रेड्डी यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

24 May 2026 06:49 AM (IST)

कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अनेक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस 

कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या जिल्ह्यांमधील काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडत असून काही ठिकाणी ताशी ४०-५० किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची दाट शक्यता आहे.

24 May 2026 06:49 AM (IST)

बारावी गुणपत्रकाचे 25 मे रोजी वाटप

फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (१२ वी) परीक्षेचे गुणपत्रक, प्रमाणपत्र, स्थलांतर प्रमाणपत्र २५ मे रोजी शाळांनी कनिष्ठ महाविद्यालयांनी वाटप करण्यासंदर्भात राज्य परीक्षा मंडळाने निर्देश जारी केले आहेत. सूचनेनुसार, विभागीय मंडळांकडून संबंधित उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सोमवार, २५ मे रोजी सकाळी ११ वाजता गुणपत्रके व संबंधित साहित्य वितरित करण्यात येणार आहे. तर दुपारी ३ वाजता शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना गुणपत्रक, प्रमाणपत्र आणि स्थलांतर प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांनी नोंद घेऊन तातडीने याची अंमलबजावणी करावी, याबाबत विभागीय स्तरावर आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देशही राज्य परीक्षा मंडळाचे सचिव दीपक माळी यांनी दिले.

24 May 2026 06:46 AM (IST)

विदर्भाला उष्णतेच्या लाटेचा रेड अलर्ट कायम

विदर्भात उष्णतेच्या लाटेचा कहर सुरूच असून, आता रविवारसह सोमवारीही विदर्भाला उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यानुसार, रविवारसह सोमवारी अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांना रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, मंगळवारपर्यंत नागपूर आणि चंद्रपूरला उष्णतेच्या लाटेचा ऑरेंज अलर्ट आहे. उर्वरित महाराष्ट्रपैकी कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, या जिल्ह्यांत पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूरसह बीड, लातूर, नांदेड, छ. संभाजीनगर, नाशिक, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तर, मुंबई शहर आणि उपनगरात कमाल तापमान ३४ अंशांवर स्थिर राहणार असून, हवामान ढगाळ राहील आणि हलका पाऊस पडेल, अशी शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली.

24 May 2026 06:45 AM (IST)

गुलाबराव पाटील तातडीने मुंबईकडे रवाना

तिकडे जळगावमधील शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील तातडीने मुंबईकडे रवाना झालेयेत.जळगावची विधानपरिषदेची जागा शिवसेनेला मिळावी यावर जिल्ह्यातील शिवसेनेचे आमदार, मंत्री ठाम आहेत. त्यामुळं जळगावातील समाजाचा कार्यक्रम अर्ध्यावर सोडून मंत्री गुलाबराव पाटील तातडीने मुंबईकडे रवाना झालेयेत. जळगावच्या जागेबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीसाठी मंत्री गुलाबराव पाटील मुंबईकडे रवाना झाल्याची माहिती मिळतेय. 

24 May 2026 06:45 AM (IST)

पंतप्रधान मोदींना अमेरिका भेटीचं निमंत्रण

मार्को रुबियो भारत दौऱ्यावर, कोणते मोठे करार होणार?सचिव मार्को रुबियो यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावतीने पंतप्रधान मोदी यांना अमेरिका भेटीचं निमंत्रण दिलं आहे.

24 May 2026 06:44 AM (IST)

एकनाथ शिंदे अचानक दिल्लीला रवाना 

एकीकडे महायुतीत विधान परिषदेच्या जागावाटपाचं एकमत झाल्याची चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेचे सर्वेसर्वा,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीला रवाना झाले आहेत. विधान परिषदेच्या 7 जागांसाठी शिंदे आग्रही असल्याची माहिती आहे.ठाणे, संभाजीनगर, जालना, नाशिक या जागांचा तिढा काम असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.दिल्लीत विधान परिषदेच्या या जागांचा तिढा सुटणार का हे पहावं लागेल.

