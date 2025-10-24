English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: उत्सव विशेष एक्स्प्रेसमुळे मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 October 2025: मुंबई, महाराष्ट्रासह देशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा या ब्लॉगमध्ये पाहणार आहोत. 

Dakshata Thasale | Oct 24, 2025, 09:14 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 October 2025: राज्यात पावसाळा संपताच 'ऑक्टोबर हीट'ने जोर धरला आहे. मागील काही दिवसांपासून दिवसा कडक ऊन आणि रात्री अचानक गारवा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यासोबतच राजकीय वातावरण देखील बदललं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हापरिषद, नगरपालिकेच्या निवडणुकांकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. यासह आपण महाराष्ट्रातील इतर घडामोडींचा वेगवान आढावा, ब्रेकिंग न्यूज पाहणार आहोत. 

 

24 Oct 2025, 09:13 वाजता

24 Oct 2025, 08:57 वाजता

उत्सव विशेष एक्स्प्रेसमुळे मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले

दिवाळी आणि छटपूजेनिमित्त सोडलेल्या उत्सव विशेष एक्स्प्रेसमुळे मध्य रेल्वेच्या लोकलसेवेचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले आहे. गुरुवारी अनेक लोकल ट्रेनला तब्बल २५ ते ३५ मिनिटांचा विलंब झाला. ऐन दिवाळीच्या सणासुदीत प्रवाशांचे हाल झाले. भाऊबीजसाठी घराबाहेर पडलेल्या भाऊ-बहिणींना लोकलच्या विस्कळीत वेळापत्रकाचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

दिवाळी आणि छट पूजेनिमित्त मध्य रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून उत्तर प्रदेश, बिहारला जाण्यासाठी अनेक उत्सव विशेष ट्रेन सोडल्या आहेत. या गाड्यांना प्राधान्याने मार्ग मोकळा करून दिला जात आहे. यादरम्यान लोकल ट्रेनचा मार्ग बदलणे, गाड्या स्थानकांत वा सिग्नलला थांबवणे या गोष्टी केल्या जात आहेत. एका लोकलची वेळ मन धावणाऱ्या अन्य लोकल

वेगवेगळ्या स्थानकांत उशिराने पोहोचत आहेत. त्याचा बहुतांश गाड्यांच्या वेळेवर परिणाम होऊन प्रवाशांची रखडपट्टी होत आहे. गुरुवारी भाऊबीजच्या दिवशी मुंबई-ठाण्यातील प्रवाशांनी हा मनस्ताप सहन केला. 'पीक अवर्स'बरोबरच दुपारच्या सत्रातही अनेक लोकल २५ ते ३५ मिनिटे उशिराने घावल्यामुळे प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. कित्येक प्रवाशांनी लेखी स्वरूपात प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवली.

24 Oct 2025, 07:49 वाजता

हायवेवर भीषण अपघात, दुचाकीला धडक दिल्यानंतर बसला लागलेल्या आगीत 11 जणांचा होरपळून मृत्यू

24 Oct 2025, 07:44 वाजता

महामार्गावरील माळशेज घाटमार्ग टाकणार कात रखडलेली कामे मार्गी, प्रकल्पांना मिळणार गती

ठाणे : जिल्ह्यातून जाणारा कल्याण- माळशेज-नगर या राष्ट्रीय महामार्गावर (क्र. ६१) सध्या भव्य स्वरूपात सुधारणा, मजबुतीकरण व काँक्रीटीकरणाच्या टप्प्यात आहे. पावसाळ्यात जीवघेणा ठरणारा आणि अनेकवेळा अपघातग्रस्त ठरलेला हा माळशेज घाटमार्ग आता पूर्णतः कात टाकणार असून, रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. यामुळे वाहनचालक आणि स्थानिकांना दिलासा मिळणार आहे.

24 Oct 2025, 07:43 वाजता

छोट्या व्यापाऱ्यांची दिवाळी गोड व्यवसायात लक्षणीय वाढ

गेल्या काही वर्षातील आर्थिक मंदी आणि कोरोनाच्या महामारीनंतर या वर्षी ग्राहकांची खरेदी क्षमता वाढल्याने दिवाळीत बाजारपेठा गर्दीने फुलून गेल्या. कपडे, फटाके, मिठाई, कंदील, सजावटीच्या वस्तू, तसेच सोन्याचे दागिने आणि घरगुती इलेक्ट्रॉनिक्स यांची विक्री लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. 

24 Oct 2025, 07:42 वाजता

पावसाळ्यात दादर, माटुंगा, माहीमला लोकल खोळंबा नाही! पश्चिम रेल्वेकडून रूळ उंचावण्याचे काम सुरू

ऑगस्ट महिन्यात मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामध्ये दादर, माटुंगा रोड, माहीम स्टेशन तसेच वसई स्टेशन परिसरामध्ये रेल्वे रूळांवर पाणी साचले होते. त्यामुळे वाहतूक मंदावली होती. पुढील पावसाळ्यात अशी स्थिती टाळण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने या भागातील रूळ उंचावण्याचे काम सुरू केले आहे. आतापर्यंत ६० मिमीने रूळ उंचावण्याचे काम झाले असून ते १२० ते १५० मिमीपर्यंत उंचावले जाणार आहेत.

24 Oct 2025, 07:40 वाजता

ठाण्यामध्ये 70 कोटींची सोने-चांदीची उलाढाल

ठाणे: यंदाची दिवाळी ठाण्यातील सुवर्णकार आणि ग्राहक दोघांसाठीही 'सोनेरी' ठरली. धनत्रयोदशीपासून पाडव्यापर्यंत सोने-चांदीच्या खरेदीचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून, ठाणे शहरात तब्बल ७० कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याची माहिती ठाणे ज्वेलर्स असोसिएशनने दिली.

24 Oct 2025, 07:37 वाजता

पुण्याच्या भोरमधील रायरेश्वर किल्ल्याच्या परिसरात मद्य प्राशन करणाऱ्या मद्यपींना शिवप्रेमींकडून चोप..

रायरेश्वर किल्ल्यावर ट्रेकिंग साठी जाणाऱ्या शिवप्रेमींना रस्त्याच्या कडेला मद्य प्राशन करणारे परप्रांतीय युवक दिसल्यानंतर, शिवप्रेमींनी त्यांना जाब विचारत दारूच्या बाटल्या फोडून चोप दिला आहे. हे शिवप्रेमी आणि परप्रांतीय युवक कुठले आहेत. हे अद्याप समजू शकले नाही. मात्र हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच वायरल होऊ लागला आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, रायरेश्वर किल्ल्याच्या परिसरात अशाप्रकारे मद्य प्राशन करण्याचा प्रकार समोर आल्याने, शिवप्रेमीं आणि गडप्रेमींकडून सोशल मीडियावर या घटनेवर संताप व्यक्त करत याचा निषेध केला जात आहे.

24 Oct 2025, 07:35 वाजता

पुण्यातील एनडीएमध्ये एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू

पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये आणखी एका विद्यार्थ्याच्या मृत्यूने खळबळ उडाली आहे. पोहण्याचा सराव करत असताना आदित्य यादव  या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. ही घटना 23 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी 5 वाजता घडली.  सरावादरम्यान तो अचानक बेशुद्ध पडल्याने लाईफगार्ड्सनी तत्काळ सीपीआर दिला, मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. गेल्या दोन आठवड्यांत एनडीएमधील विद्यार्थ्याचा हा दुसरा मृत्यू आहे. त्यामुळे संस्थेतील सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पोलिसांनी सखोल चौकशी सुरू केली आहे

