Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रासह देशभरातील ताज्या घडामोडी, एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 September 2025: महाराष्ट्रात मराठा व विदर्भात अतिवृष्टी झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांना पुराचा वेढा बसला आहे. त्यामुळं शेतीला मोठा फटका बसला आहे. तर काही ठिकाणी जिवीतहानीदेखील झाली आहे. पावसाच्या अपडेट्ससह या व्यतिरिक्त देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, राजकीय घडामोडीबद्दलचे सविस्तर अपडेट्स जाणून घेऊयात.
23 Sep 2025, 19:58 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: माढ्यात शेकडो जण पुराच्या पाण्यात अडकले. आतापर्यंत 16 लोकांची हेलिकॉप्टरमधून सुटका. रेस्क्यू ऑपरेशन अजूनही सुरुच.
23 Sep 2025, 19:57 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: बीडच्या पूरग्रस्त पोहनेर गावात धनंजय मुंडेंनी थर्माकोल होडीतून पाहणी केली आणि नागरिकांना धीर दिला. बीड जिल्ह्यातील सततच्या पावसामुळे पूरस्थिती गंभीर झाली आहे. गोदावरी नदीला आलेल्या पुरामुळे परळी तालुक्यातील पोहनेर गावाचा संपर्क तुटला आहे. या कठीण परिस्थितीत माजी मंत्री आणि आमदार धनंजय मुंडे स्वतः थर्माकोलच्या होडीतून प्रवास करून गावात पोहोचले. त्यांनी पूरग्रस्त नागरिकांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना धीर दिला. संपूर्ण पूरस्थिती, मदतकार्य आणि उपलब्ध यंत्रणांचा आढावा त्यांनी घेतला. तसंच प्रशासनाला कोणत्याही परिस्थितीसाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.