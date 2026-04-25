Maharashtra Breaking News Today LIVE : मे महिन्यात बदलणार ईपीएफओचे नियम, पीएफचे पैसे आता थेट यूपीआय खात्यात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 April 2026 : सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेसह 18 मागण्यांसाठी राज्यभरातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर चौथ्या दिवशी सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आलाय. तर दिल्लीच्या राजकारणात आप पक्षात फूट पडली आहे. राघव चड्ढा यांच्यासह आपचे 7 खासदारांचा गट भाजपात विलीन झाला आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.
25 Apr 2026, 07:14 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : नगर मनमाड महामार्गावर दुचाकीला अज्ञात वाहनाची धडक; एकजण ठार
नगर मनमाड महामार्गावर येवला शहराजवळ असलेल्या बाबुळगाव परिसरात दुचाकीला अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने एक जण ठार झाला असून अज्ञात वाहन घटनास्थळावरून पसार झाले आहे. दरम्यान नागरिकांनी त्वरित घटनास्थळी मदतीसाठी गेले पण त्या व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला होता.
25 Apr 2026, 07:12 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मंत्री अदिती तटकरें कडून मोरे कुटुंबीयांचे सांत्वन...
राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी रायगड हत्याकांड प्रकरणातील दुर्दैवी पल्लवी मोरे हिच्या कुटुंबीयांची वडगाव येथील घरी सांत्वनपर भेट घेऊन त्यांच्या सोबत चर्चा केली. पोलीस अधिकाऱ्यां कडून तपासा संदर्भात माहिती घेऊन लवकरात लवकर छडा लावण्याच्या सुचना केल्या. पल्लवी मोरे हत्याकांड प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करून हा खटला फास्टट्रॅक वरती चालवला जाईल असे आश्वासन अदिती तटकरे यांनी दिले.
25 Apr 2026, 07:01 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : कांजूरमार्ग कचराभूमीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
कांजूरमार्ग कचराभूमीमुळे होणारे पर्यावरणीय परिणाम आणि आरोग्याच्या घोक्यांचे वाढते पुरावे असूनही राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या निष्काळजीवर शुक्रवारी (ता. २४) उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच तुमच्या निष्काळजीमुळे मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात घालणार नाही. आम्हाला मुंबईकर आनंदी आणि प्रदूषणमुक्त जीवन जगावे, अशी इच्छा असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. त्याच वेळी या समस्येवर तातडीच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी सरकार आणि महापालिकेला सोमवारपर्यंतची अखेरची मुदत दिली.
25 Apr 2026, 06:58 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : बुलेट ट्रेनप्रकरणी याचिका फेटाळली
मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) कॉरिडॉरसाठी झालेल्या भूसंपादनातून उद्भवलेल्या नुकसानभरपाईच्या वादात प्रक्रियात्मक आदेशांत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २४) नकार दिला. तसेच गोदरेज अॅण्ड बॉयस् मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडने केलेल्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.
25 Apr 2026, 06:57 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : टिटवाळा प्रकरण : आरोपींच्या खात्यांवर संशयास्पद व्यवहार
टिटवाळा प्रकरणातील आरोपी आमिर सय्यद आणि अश्विनी पॉल यांच्या खात्यावर अनेक संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचे तपासणीतून उघड झाले आहे. या व्यवहारांच्या तपशिलातून देशभरातील पार्टी ड्रग्ज विकणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांची माहिती अमली पदार्थविरोधी पथकाला मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी त्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करणाऱ्या व्यक्तीबाबत दोघांकडे चौकशी सुरू आहे.
25 Apr 2026, 06:55 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मध्य रेल्वेवरील आसनगाव ते कसारा स्थानकादरम्यान ब्लॉक
मध्य रेल्वेवरील आसनगाव ते कसारा स्थानकादरम्यान 15 तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे... 25 एप्रिल रोजी दुपारी 12 ते मध्यरात्री 3 पर्यंत हा ब्लॉक असणार आहे... तिसऱ्या मार्गिकेच्या कामासाठी हा ब्लॉक असणार आहे...
25 Apr 2026, 06:52 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मुंबईतील केईएम रुग्णालयाचं नामांतर होणार
परळ इथलं मुंबई महापालिकेचं किंग एडवर्ड स्मारक रुग्णालय म्हणजेच केईएम रुग्णालय लवकरच नवीन नावाने ओळखलं जाणार आहे..केईएम रुग्णालय लवकरच 'कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य स्मारक' या नावाने ओळखलं जाणार आहे.. केईएम रुग्णालयाच्या नामांतरचा प्रस्ताव आरोग्य समितीत मंजूर झाला असून मंजूर प्रस्ताव अभिप्रायासाठी आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केईएम रुग्णालयाचे नाव बदलण्याची मागणी केली होती..
25 Apr 2026, 06:51 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे
सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेसह 18 मागण्यांसाठी राज्यभरातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर चौथ्या दिवशी सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आलाय.. सुधारित निवृत्ती योजनेसंदर्भात 15 दिवसांत अधिसूचना काढली जाईल.. निवृत्तीचं वय 60 करण्याबाबत निर्णय घेण्याचं आश्वासन.. तसंच अन्य मागण्यांबाबत सरकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने हा संप मागे घेण्यात आल्याचं सरकारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीनं जाहीर केलंय..