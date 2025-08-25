Maharashtra Breaking News Today LIVE: कुंभमेळ्याच्या राजकीय आखाड्यात शिवसेना शिंदे गटाचीही उडी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pravin Dabholkar | Aug 25, 2025, 05:23 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 August 2025: आज दुपारी 12 वाजता मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी येथे मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.खडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरून मुठा नदी पात्रामध्ये सुरू असणारा 1850 क्युसेक वाढवून रात्री 10.00 वा. 3366क्यूसेक करण्यात येत आहे.  पालकमंत्री पदावरून महायुतीत रस्सीखेच बघायला मिळत असतांनाच राष्ट्रवादी अजित पवार गटानंतर शिवसेना शिंदे गटही आता कुंभच्या आखाड्यात मिळतोय. अशा अनेक बातम्यांचा आढावा घेऊया.

25 Aug 2025, 05:20 वाजता

कुंभमेळ्याच्या राजकीय आखाड्यात शिवसेना शिंदे गटाचीही उडी 

कुंभमेळ्याच्या राजकीय आखाड्यात शिवसेना शिंदे गटाचीही उडी पाहायला मिळतेय.  लवकरच एकनाथ शिंदे कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विकास कामांचा आढावा घेणार आहेत. एकनाथ शिंदे बैठक घेणार असल्याची मंत्री दादा भुसे यांनी दिली. पालकमंत्री पदावरून महायुतीत रस्सीखेच बघायला मिळत असतांनाच राष्ट्रवादी अजित पवार गटानंतर शिवसेना शिंदे गटही आता कुंभच्या आखाड्यात दिसून येईल.

25 Aug 2025, 05:18 वाजता

राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील 10 गावे स्मार्ट आणि इंटेलिजंट करणार

आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने पुढे जात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून शेती, आरोग्य, शिक्षण आदी महत्वाच्या सुविधा सातनवरी गावात उपलब्ध करून देत समृद्ध गावाचे रोल मॉडेल उभे राहिले असून लवकरच राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील 10 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. याद्वारे पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जवळपास 3 हजार 500 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करणार असल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

25 Aug 2025, 05:17 वाजता

मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटीत आज पत्रकार परिषद 

आज दुपारी 12 वाजता मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी येथे मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.

