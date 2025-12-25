Maharashtra Breaking News Today LIVE: आजपासून सुरु होतंय नवी मुंबई विमानतळ; पहिलं विमान कुठून येणार?

महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली आहे. 15 जानेवारी निवडणूक आणि 16 जानेवारीला निवडणुकीचा निकाल असणार आहे. यामुळे राजकारणात वेगवेगळे अपडेट पाहायला मिळत आहेत. या दरम्यान 24 डिसेंबर रोजी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी युती जाहीर केली आहे. या युतीचे पडसाद महानगरपालिका निवडणुकांवर होणार का? असा सवाल सामान्यांना पडणार आहे. तसेच काँग्रेसची गुरुवारी राज्याची पार्लमेंट्री बोर्डची बैठक असणार आहे. काँग्रेसची मुंबईत पार्लमेंट्री बोर्डची बैठक असणार आहे. राज्यातले प्रमुख नेते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. तसेच शरद पवार आणि अजित पवार पुन्हा एकाच मंचावर दिसणार आहेत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या वार्षिक सर्व साधारण सभेला दोन्ही नेते एकत्रित येणार आहेत. पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे 29 डिसेंबर म्हणजे सोमवारी पार पडणार वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची वार्षिक सर्व साधारण सभा होणार आहे.
25 Dec 2025, 08:20 वाजता
'थर्टी फर्स्ट’च्या पार्श्वभूमीवर मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांवर आरटीओची कारवाई
नववर्ष स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांवर पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. ही मोहीम 31 डिसेंबरपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. आठ रस्तासुरक्षा पथके नियुक्त करण्यात आले आहेत. ब्रेथ अॅनालायझरद्वारे वाहनचालकांची तपासणी केली जाणार आहे. रात्री 11.30 ते पहाटे 4 वाजेपर्यंत पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई करण्यात येणार आहे.
25 Dec 2025, 08:19 वाजता
आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्टवर पुणे पोलिसांचे विशेष लक्ष
पुण्यातील आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरील अपप्रचार, खोट्या बातम्या व आक्षेपार्ह पोस्टवर पुणे पोलिस विशेष लक्ष ठेवणार आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नाकाबंदी, संशयितांवर नजर, प्रतिबंधात्मक कारवाया राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. 31 डिसेंबर, नाताळ आणि कोरेगाव भीमा कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवरही कडक बंदोबस्त ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
25 Dec 2025, 08:19 वाजता
विनापरवाना ऊस गाळप : तीन साखर कारखान्यांना 14 कोटींचा दंड
2025-26 च्या ऊस गाळप हंगामाचा परवाना मिळण्यापूर्वीच ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी तीन साखर कारखान्यांना सुमारे 14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी प्रति टन 500 रुपयांप्रमाणे ही कारवाई केली आहे. इंदापूर येथील कर्मयोगी, पंढरपूरचा सहकार शिरोमणी आणि सांगलीतील रायगाव शुगर या कारखान्यांचा यात समावेश असून दंडाची रक्कम सात दिवसांत भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
25 Dec 2025, 08:18 वाजता
पुणे–प्रयागराज मार्गावर दोन एकमार्गी विशेष रेल्वे
हिवाळी हंगामातील प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने पुणे ते प्रयागराजदरम्यान दोन एकमार्गी विशेष गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाडी क्रमांक 01411 दिनांक 27 डिसेंबर, तर 01499 दि. 31 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 7.55 वाजता पुण्याहून सुटेल. या गाड्यांना राज्य व मध्य भारतातील प्रमुख स्थानकांवर थांबे असतील. गाड्यांचे आरक्षण 25 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे.
25 Dec 2025, 08:16 वाजता
जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांसाठी 23 हजार 700 कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता
पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने पूर्वतयारीला गती दिली आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय तसेच शैक्षणिक संस्थांकडून कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. 13 तालुक्यांमध्ये होणाऱ्या या निवडणुकांसाठी सुमारे 23 हजार 700 कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. जिल्ह्यात सुमारे 3 हजार 600 मतदान केंद्रे असून प्रत्येक केंद्रावर चार कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत.
25 Dec 2025, 06:53 वाजता
अन्यथा बांधकामांना परवानगी नको; मुंबईतील हवा प्रदूषणावरून उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
प्रदूषण नियंत्रणात आणता येत नसेल तर या समस्येसाठी कारणीभूत असलेल्या बांधकामांना पुढील कोणतीही परवानगी देण्यापासून स्वत: ला रोखा, असेही न्यायालयाने बजावले. मुंबईसारख्या शहरात एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या 125 प्रकल्पांना मंजुरी कशी दिली जाऊ शकते ? ही संख्या खूपच मोठी आहे. आता परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे आणि ती तुम्ही नियंत्रित करू शकत नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महापालिकेला फटकारले. प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेकडे कोणतीही प्रभावी यंत्रणाच नाही. ती असती ही स्थिती उद्भवली नसती, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
25 Dec 2025, 06:49 वाजता
आमदार जोरगेवारांना मोठा धक्का; निवडणूकप्रमुख पदावरून हटविले
महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रदेश भाजपने मोठा निर्णय घेतला आहे. चंद्रपूरचे आमदार किशोर जोरगेवार यांना थेट निवडणूकप्रमुख पदावरून हटविण्यात आले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी करण्यात आलेल्या फेरनियुक्त्त्यांमध्ये हा बदल करण्यात आला. यापूर्वी चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचे निवडणूकप्रमुख म्हणून जोरगेवार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांची गच्छंती करून त्यांच्या जागी माजी खा. अजय संचेती यांच्याकडे निवडणूक प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
25 Dec 2025, 06:49 वाजता
युतीबाबत शिंदे-नाईक यांच्यात चर्चा
एकीकडे महायुतीत मुंबई महापालिकेतील युतीवरून चर्चा सुरू असतानाच यासंदर्भातच बुधवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे नेते व मंत्री गणेश नाईक यांच्यात मंत्रालयात बंद दाराआड 15 मिनिटे चर्चा झाली. नवी मुंबई हा गणेश नाईक यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. तीन दशकांहून अधिक काळ नवी मुंबईवर गणेश नाईक यांचे वर्चस्व आहे. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या दोन वर्षात नवी मुंबईत पक्ष वाढीसाठी आक्रमक पावले उचलली. तर गणेश नाईक यांची ठाण्याच्या संपर्कमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी ठाण्यात भाजप वाढवण्यासाठी पावले उचलली. त्यातूनही शिंदे-नाईक यांच्यात संघर्ष वाढला. या पार्श्वभूमीवर दोघांची झालेली भेट युतीच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल मानले जाते.
25 Dec 2025, 06:49 वाजता
मुंबईतील हवा प्रदूषणावरून पालिकेची सलग तिसऱ्या दिवशी खरडपट्टी
मुंबईतील वायू प्रदूषणाच्या समस्या गांभीर्याने न घेता त्याकडे काणाडोळा केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी मुंबई महापालिकेला धारेवर धरले. तसेच, प्रदूषणाची समस्या गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईला भेडसावत असताना प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याऐवजी मुंबईसारख्या आकाराने छोट्या शहरात एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या 125 हून अधिक बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी दिलीच कशी ? असा प्रश्न न्यायालयाने सुनावणीला उपस्थित महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना केला.
25 Dec 2025, 06:46 वाजता
काँग्रेसची मुंबईत पार्लमेंट्री बोर्डची बैठक
काँग्रेसची मुंबईत पार्लमेंट्री बोर्डची बैठक असून राज्यातले प्रमुख नेते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले असे दिग्गज नेते या बैठकीमध्ये उपस्थित राहणार असून ही बैठक सकाळी साडेदहा वाजता सुरु होणार आहे.