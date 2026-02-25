Maharashtra Breaking News Today LIVE: सुवर्णनगरीमध्ये सोन्याच्या दरात मोठी वाढ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 February 2026: आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेचा २०२६-२७ चा आज अर्थसंकल्प सादर होणार मुंबई महापालिकेचे बजेट सादर होणार, महापालिका बजेटसोबतच शिक्षण विभागाच्या बजेटमध्येही भरघोस वाढ बघायला मिळणार. तसेच इतर घडामोडी घडणार आहेत. त्या सगळ्याचा आढावा या Live Blog मधून घेता येईल. अजित पवार अपघात प्रकरणः डीजीसीए ची व्हीएसआर कंपनीवर मोठी कारवाई व्हीएसआर कंपनीचे सर्व विमानांवर घातली बंदी उड्डाण करण्यास घातली बंदी जो पर्यंत उड्डाण योग्यतेचं प्रमाणपत्र दिले जात नाही तो पर्यंत बंदी घातली.अपघाताचे मूळ कारण सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. कांदा निर्यात सबसिडी कपातीच्या निर्णया बाबत केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाचा घुमजावं. याचे आणि असे प्रत्येक अपडेट्स मिळवण्यासाठी रिफ्रेश करत रहा...
25 Feb 2026, 08:00 वाजता
अजितदादांच्या विमान अपघातानंतर VSR कंपनीला DGCAचा दणका
अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर DGCAने VSR कंपनीला मोठा दणका दिलाय...VSR कंपनीच्या चार लिअरजेट 45 विमानांच्या उड्डाणांना बंदी घालण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्या अपघातानंतर या विमानांचं विशेष ऑडिट करण्यात आलं होतं... त्यामध्ये उणीवा आढळल्यामुळं या सर्व विमानांचं उड्डाण रद्द करण्याचा निर्णय DGCA कडून घेण्यात आला आहे....मिळालेल्या माहितीनुसार, लिअरजेट 40/45 या मॉडेलच्या चार विमानांना उड्डाण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे... या विमानांमध्ये उणीवा आढळल्यामुळं उड्डाण रद्द करण्याचा निर्णय DGCA कडून घेण्यात आला आहे... यापूर्वी रोहित पवार.यांनी लिअरजेट विमानाच्या संदर्भात शंका उपस्थित केल्या होत्या...त्यानंतर आता ही कारवाई करण्यात आलीये.. या विमानांचे उत्पादन अमेरिकेत होते. ही विमाने अमेरिकेत अनेक वर्ष वापरली गेली होती. त्यानंतर ती भारतात आणली होती असे रोहित पवारा यांनी सांगितले होते. याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते.
25 Feb 2026, 07:18 वाजता
सुवर्णनगरीमध्ये सोन्याच्या दरात मोठी वाढ
- - गेल्या 24 तासांत सोन्याच्या दरामध्ये 1 हजार 400 रुपयांची वाढ झालीय
- - सोन्याचे दर जीएसटीसह 1 लाख 64 जात 500 रुपयांवर पोहोचले आहेत
- - सतत सोन्याच्या दरात वाढ होत असल्यानं ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण
- - चांदीचे दर स्थिर असून चांदीच्या दरात आज कुठलीही वाढ झालेली नाहीय
25 Feb 2026, 07:16 वाजता
दुधाच्या दरात १ मार्चपासून दरवाढ
दुधाच्या दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ…१ मार्चपासून दरवाढ लागू होणार…तर दूध खरेदी दरात ४ रुपयांची वाढ…
25 Feb 2026, 06:57 वाजता
राज्यभरात अनेक ठिकाणी अवकाळी पावसाचा फटका
राज्यभरात अनेक ठिकाणी अवकाळी पावसाचा फटका, मराठवाड्यात फळबागांचं मोठं नुकसान, विदर्भात कापूस, गहू, हरब-यावर संक्रांत तर आज विदर्भात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज
25 Feb 2026, 06:56 वाजता
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज सादर होणार, आयुक्त भूषण गगराणी सादर करणार अर्थसंकल्प, यंदा बजेट 80 हजार कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता
25 Feb 2026, 06:56 वाजता
शरद पवारांना आज डिस्चार्ज मिळणार
शरद पवारांना आज पुण्यातील रुबी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळणार, छातीत इन्फेक्शन झाल्यानं सुरु होते उपचार, पवारांची प्रकृती आता उत्तम असल्याची डॉक्टरांची माहिती
25 Feb 2026, 06:55 वाजता
महाविकास आघाडीत हालचालींना वेग
राज्यसभेच्या जागेसाठी महाविकास आघाडीत हालचालींना वेग.. जयंत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंची भेटीसाठी वेळ मागितली.. जास्त आमदार असल्याने राज्यसभेच्या जागेसाठी मातोश्रीवरील घडामोडी केंद्रस्थानी..
25 Feb 2026, 06:54 वाजता
VSR कंपनीला मोठा दणका
अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर VSR कंपनीला मोठा दणका, VSR व्हेन्चर्सच्या चार लिअरजेट विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी, ऑडिटमध्ये उणीवा आढळल्यानं डीजीसीएचा मोठा निर्णय
25 Feb 2026, 06:54 वाजता
भाजपच्या कोअर कमिटीची काल रात्री उशिरा बैठक
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी भाजपच्या कोअर कमिटीची काल रात्री उशिरा बैठक, राज्यसभा उमेदवारी आणि नव्या घोषित कार्यकारिणीसंदर्भात बैठकीत चर्चा