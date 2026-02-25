English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: सुवर्णनगरीमध्ये सोन्याच्या दरात मोठी वाढ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 February 2026: महाराष्ट्रासह देशातील प्रत्येक महत्त्वाच्या घडामोडींचा झटपट आढावा या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. त्याबद्दलचे अपडेट्सही या ब्लॉगमधून घेऊयात... प्रत्येक अपडेट्स मिळवण्यासाठी रिफ्रेश करत रहा...   

Tejashree Gaikwad | Feb 25, 2026, 08:15 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सुवर्णनगरीमध्ये सोन्याच्या दरात मोठी वाढ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 February 2026: आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेचा २०२६-२७ चा आज अर्थसंकल्प सादर होणार मुंबई महापालिकेचे बजेट सादर होणार, महापालिका बजेटसोबतच शिक्षण विभागाच्या बजेटमध्येही भरघोस वाढ बघायला मिळणार. तसेच इतर घडामोडी घडणार आहेत. त्या सगळ्याचा आढावा या Live Blog मधून घेता येईल. अजित पवार अपघात प्रकरणः डीजीसीए ची व्हीएसआर कंपनीवर मोठी कारवाई व्हीएसआर कंपनीचे सर्व विमानांवर घातली बंदी उड्डाण करण्यास घातली बंदी जो पर्यंत उड्डाण योग्यतेचं प्रमाणपत्र दिले जात नाही तो पर्यंत बंदी घातली.अपघाताचे मूळ कारण सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. कांदा निर्यात सबसिडी कपातीच्या निर्णया बाबत केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाचा घुमजावं. याचे आणि असे  प्रत्येक अपडेट्स मिळवण्यासाठी रिफ्रेश करत रहा... 

 

25 Feb 2026, 08:00 वाजता

अजितदादांच्या विमान अपघातानंतर VSR कंपनीला DGCAचा दणका

अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर DGCAने VSR कंपनीला मोठा दणका दिलाय...VSR कंपनीच्या चार लिअरजेट 45 विमानांच्या उड्डाणांना बंदी घालण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्या अपघातानंतर या विमानांचं विशेष ऑडिट करण्यात आलं होतं... त्यामध्ये उणीवा आढळल्यामुळं या सर्व विमानांचं उड्डाण रद्द करण्याचा निर्णय DGCA कडून घेण्यात आला आहे....मिळालेल्या माहितीनुसार, लिअरजेट 40/45 या मॉडेलच्या चार विमानांना उड्डाण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे... या विमानांमध्ये उणीवा आढळल्यामुळं उड्डाण रद्द करण्याचा निर्णय DGCA कडून घेण्यात आला आहे... यापूर्वी रोहित पवार.यांनी लिअरजेट विमानाच्या संदर्भात शंका उपस्थित केल्या होत्या...त्यानंतर आता ही कारवाई करण्यात आलीये.. या विमानांचे उत्पादन अमेरिकेत होते. ही विमाने अमेरिकेत अनेक वर्ष वापरली गेली होती. त्यानंतर ती भारतात आणली होती असे रोहित पवारा यांनी सांगितले होते. याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते.  

25 Feb 2026, 07:18 वाजता

 सुवर्णनगरीमध्ये सोन्याच्या दरात मोठी वाढ 

- - गेल्या 24 तासांत सोन्याच्या दरामध्ये 1 हजार 400 रुपयांची वाढ झालीय

- - सोन्याचे दर जीएसटीसह 1 लाख 64 जात 500 रुपयांवर पोहोचले आहेत

- - सतत सोन्याच्या दरात वाढ होत असल्यानं ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

- - चांदीचे दर स्थिर असून चांदीच्या दरात आज कुठलीही वाढ झालेली नाहीय

25 Feb 2026, 07:16 वाजता

दुधाच्या दरात १ मार्चपासून दरवाढ 

दुधाच्या दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ…१ मार्चपासून दरवाढ लागू होणार…तर दूध खरेदी दरात ४ रुपयांची वाढ…

25 Feb 2026, 06:57 वाजता

राज्यभरात अनेक ठिकाणी अवकाळी पावसाचा फटका

राज्यभरात अनेक ठिकाणी अवकाळी पावसाचा फटका, मराठवाड्यात फळबागांचं मोठं नुकसान, विदर्भात कापूस, गहू, हरब-यावर संक्रांत तर आज विदर्भात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज

25 Feb 2026, 06:56 वाजता

मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज

मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज सादर होणार, आयुक्त भूषण गगराणी सादर करणार अर्थसंकल्प, यंदा बजेट 80 हजार कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता

25 Feb 2026, 06:56 वाजता

शरद पवारांना आज डिस्चार्ज मिळणार

शरद पवारांना आज पुण्यातील रुबी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळणार, छातीत इन्फेक्शन झाल्यानं सुरु होते उपचार, पवारांची प्रकृती आता उत्तम असल्याची डॉक्टरांची माहिती

25 Feb 2026, 06:55 वाजता

महाविकास आघाडीत हालचालींना वेग

राज्यसभेच्या जागेसाठी महाविकास आघाडीत हालचालींना वेग.. जयंत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंची भेटीसाठी वेळ मागितली.. जास्त आमदार असल्याने राज्यसभेच्या जागेसाठी मातोश्रीवरील घडामोडी केंद्रस्थानी..

25 Feb 2026, 06:54 वाजता

VSR कंपनीला मोठा दणका

अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर VSR कंपनीला मोठा दणका, VSR व्हेन्चर्सच्या चार लिअरजेट विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी, ऑडिटमध्ये उणीवा आढळल्यानं डीजीसीएचा मोठा निर्णय

25 Feb 2026, 06:54 वाजता

भाजपच्या कोअर कमिटीची काल रात्री उशिरा बैठक

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी भाजपच्या कोअर कमिटीची काल रात्री उशिरा बैठक, राज्यसभा उमेदवारी आणि नव्या घोषित कार्यकारिणीसंदर्भात बैठकीत चर्चा

ट्रेंडिंग न्यूज़

प्रसाद आणि दीपिकाचं बंद झालेलं अकाऊंट पुन्हा सुरु ; इंस्टाग्रामने मागितली ‘प्रसिका’ची माफी

प्रसाद आणि दीपिकाचं बंद झालेलं अकाऊंट पुन्हा सुरु ; इंस्टाग्रामने मागितली ‘प्रसिका’ची माफी
Tata Sierra: किती पगार असलेल्यांनी खरेदी करावी टाटा सियारा?, डाउन पेमेंट आणि EMIचं गणित समजून घ्या!

Tata Sierra: किती पगार असलेल्यांनी खरेदी करावी टाटा सियारा?, डाउन पेमेंट आणि EMIचं गणित समजून घ्या!
Gold Silver Rate Today : सोने-चांदीच्या दरात मोठी उसळण, सोने 6 000 तर चांदी 25000 रुपायांनी महागलं, आजचा भाव काय?

Gold Silver Rate Today : सोने-चांदीच्या दरात मोठी उसळण, सोने 6 000 तर चांदी 25000 रुपायांनी महागलं, आजचा भाव काय?
केरळ राज्याचे नाव बदलणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी

केरळ राज्याचे नाव बदलणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी
EPFO चं मोठं गिफ्ट, 7 लाख निष्क्रिय खात्यांतील पैसे सरकार स्वतः परत करणार!

EPFO चं मोठं गिफ्ट, 7 लाख निष्क्रिय खात्यांतील पैसे सरकार स्वतः परत करणार!
गोदावरीत सोनं शोधण्यासाठी झुंबड! टोपल्या, चाळण्यांसहीत नाशिककर नदी पात्रात; पहा Video

गोदावरीत सोनं शोधण्यासाठी झुंबड! टोपल्या, चाळण्यांसहीत नाशिककर नदी पात्रात; पहा Video
पोलीस FIR नोंद करण्यास नकार देत असतील तर काय करायचं? BNS-BNSS कायद्यांने दिलाय तुम्हाला हक्क!

पोलीस FIR नोंद करण्यास नकार देत असतील तर काय करायचं? BNS-BNSS कायद्यांने दिलाय तुम्हाला हक्क!
बेबी पंचची &#039;ती&#039; दुनिया! झी २४ तासची टीम पोहोचली जपानला...

बेबी पंचची 'ती' दुनिया! झी २४ तासची टीम पोहोचली जपानला...
PM Kisan Yojana: पंतप्रधान शेतकरी योजनेचा 22 वा हप्ता, लाभार्थ्यांच्या यादीतून तुमचंही नाव गायब?

PM Kisan Yojana: पंतप्रधान शेतकरी योजनेचा 22 वा हप्ता, लाभार्थ्यांच्या यादीतून तुमचंही नाव गायब?
अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेनंतर सर्वात मोठी कारवाई! VSR च्या लेअरजेट विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी; VSR कंपनीला DGCAचा मोठा धक्का

अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेनंतर सर्वात मोठी कारवाई! VSR च्या लेअरजेट विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी; VSR कंपनीला DGCAचा मोठा धक्का