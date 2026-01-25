Maharashtra Breaking News Today LIVE: सांगलीत स्वाभिमानी संघटनेला भाजपचा धक्का

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 January 2026: लाल वादळ नाशिकच्या वेशीवर धडकलं असून आदिवासींचा विविध मागण्यांसाठी लाँग मार्च काढण्यात आला आहे. नाशिकच्या म्हसरुळमध्ये लाँग मार्चचा मुक्काम असेल. याबद्दलचे अपडेट्स असतील. याशिवाय आज भारत विरुद्ध न्यूझीलंड चा सामना आहे. हे आणि अशाच तळागाळातील प्रत्येक बातम्यांचे अपडेट्स जाणून घ्या एका क्लिकवर...
25 Jan 2026, 08:11 वाजता
मुंबईच्या मालाडमध्ये चाकूने वार करत हत्या
- मालाड स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवरील घटना
- अलोक सिंग असं मृत व्यक्तीचं नाव
- लोकलमधील भांडणातून हत्या केल्याची माहिती
- घटनेनंतर आरोपी फरार
- रेल्वे पोलिसांकडून सीसीटीव्ही आधारे आरोपीचा शोध सुरू
25 Jan 2026, 08:00 वाजता
सांगलीत स्वाभिमानी संघटनेला भाजपचा धक्का
-जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे सोडणार शेट्टींची साथ
-महेश खराडे करणार आज भाजपमध्ये प्रवेश
- शेतकरी संघटनेतील धडाकेबाज नेतृत्व म्हणून महेश खराडेंची ओळख
- सांगलीत पार पडणार पक्षप्रवेश सोहळा
25 Jan 2026, 07:44 वाजता
सीआयएसएफ जवानांना पुण्यात लष्करी प्रशिक्षण
पुण्यातील दक्षिण कमांडअंतर्गत औंध लष्करी ठाण्यात १९ जानेवारीपासून केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) जवानांसाठी विशेष संयुक्त प्रशिक्षण सुरू आहे.
या प्रशिक्षणात स्ट्रेंथ १०२ युनिटमधील दोन अधिकारी आणि दहा महिला जवान सहभागी झाले आहेत.
भारतीय लष्कराकडून दहशतवादविरोधी कारवाई, क्यूआरटी कवायती, बॉम्ब व आयईडी निष्क्रियकरण, अग्निसुरक्षा, कॉम्बॅट मेडिक कौशल्ये व बंधक बचाव सरावाचे प्रगत प्रशिक्षण दिले जात आहे.
25 Jan 2026, 07:26 वाजता
पिंपरी चिंचवड मनपा महापौर, उपमहापौर निवड 'या' तारखेला
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या महापौर, उपमहापौरपदांसाठी 6 फेब्रुवारीला निवड होणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी त्यासाठी मान्यता दिली असून महापालिका प्रशासन लवकरच निवडीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर करेल. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भाजपचे सर्वाधिक 84 नगरसेवक विजयी झाले आहेत.
त्यामुळे त्यांचा महापौर होणार हे निश्चित आहे. प्रशासनाकडून अर्ज विक्री आणि स्वीकृती कालावधीबाबत लवकरच माहिती दिली जाणार आहे
25 Jan 2026, 07:25 वाजता
चंद्रपूर महापालिका सत्ता स्थापनेत नवी घडामोड
चंद्रपूर महापालिका सत्ता स्थापनेत नवी घडामोड पुढे आलीये...शिवसेना UBT, वंचित बहुजन आघाडी आणि अपक्ष उमेदवार असे 10 नगरसेवक मुंबईकडे रवाना झालेत...अकोला येथ वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांची या दहा नगरसेवकांनी भेट घेतली...तसेच सत्ता स्थापना समीकरणाबाबत माहिती दिली...हे सर्व नगरसेवक मुंबईमध्ये उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्याची शक्यता आहे..काँग्रेसकडून महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष याबाबत कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे हे सर्व 10 नगरसेवक भाजपसोबत जाण्याची शक्यता आहे...
25 Jan 2026, 07:25 वाजता
'मुंब्रा हिरवं' विधानावरुन राजकारण जोरात
मुंब्रा हिरवं करण्याच्या विधानाचं राजकारण आता चांगलंच तापलंय. मुंब्राच नाही येत्या काळात महाराष्ट्रात हिरवा रंग पसरवणार असं वक्तव्य MIMचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली आहे. ठाण्यात येऊन जलील यांनी MIMच्या विजयी नगरसेवकांची भेट घेतली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे विधान केलं. यावेळी त्यांनी किरीट सोमय्या यांनाही आव्हान दिलं. तर तुमच्या सात पिढ्या खाली आल्या तरी महाराष्ट्राला हिरवं करु शकणार नाहीत, अशा शब्दांत नवनीत राणा यांनी इम्तियाज जलील यांच्या विधानाचा समाचार घेतला.
25 Jan 2026, 07:24 वाजता
शिवसेना-भाजप नगरसेवक गट नोंदणी पुढील आठवड्यात
मुंबईत भाजप-शिवसेना नगरसेवकांच्या गटांची विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी झालेली नाही. यासंदर्भात मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम आणि शिवसेना माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्यात चर्चा झाली आहे...सत्तावाटपाचे सूत्र ठरल्यावर येत्या मंगळवारी-बुधवारी गटनोंदणी होईल, असे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. महापालिकेकडून महापौरपदासाठीच्या निवडणुकीची घोषणा मंगळवार किंवा बुधवारी होण्याची शक्यता असून फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही निवडणूक होईल. त्या दृष्टीने आम्ही तयारी करीत असल्याचे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने नमूद केले.
25 Jan 2026, 07:24 वाजता
शिवसेनेमुळे मुंबईत भाजपचा 11 प्रभागांत पराभव?
मुंबई महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर महायुतीमधील धुसफूस उघड होऊ लागली आहे. भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी, काही माजी नगरसेवकांना या निवडणुकीत अगदी थोडक्यात पराभव पत्करावा लागला. विजयाची खात्री असलेल्या तब्बल ११ प्रभागांमध्ये भाजप उमेदवारांच्या पदरी पराभव पडल्यामुळे भाजपच्या जागा कमी झाल्या. या प्रभागांमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या शिंदे गटाकडून काहीच मदत मिळाली नाही, उलट विरोधी पक्षालाच मदत केल्याची कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा आहे.
25 Jan 2026, 07:23 वाजता
महापालिकांमधील सत्ता वाटपाबाबत आज बैठक
मुंबईसह अन्य महापालिकांमधील सत्तावाटपासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात आज दुपारी महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे... मुंबईत शिवसेनेला अडीच वर्षे महापौरपद, उपमहापौर, स्थायी, सुधार, बेस्ट आदींपैकी काही समित्यांची अध्यक्षपदे मिळावीत, अशी शिंदे गटाची अपेक्षा आहे... मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई आदी महापालिकांबाबत एकत्रित निर्णय या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे....