Maharashtra Breaking News Today LIVE: गुजरातमध्ये मुसळधार पावसामुळे गेला 31 जणांचा बळी

गुजरातमध्ये मुसळधार पावसामुळे 31 जणांचा बळी गेला आहे. पाणी ओसरू लागल्याने नवसारी, वलसाड आणि इतर भागांतील अनेक ठिकाणांहून मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. राज्य आपत्कालीन कार्य संचालन केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात पावसामुळे आतापर्यंत 31 मृत्यूंची नोंद झाली आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाची आज तातडीची बैठक बोलावली आहे. उद्या काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाच्या अनुषंगाने ही बैठक बोलविण्यात आली असून यात नेते. शहराध्यक्ष, सर्वच विभागप्रमुख आणि पदाधिकारी उपस्थित असणार आहे सकाळी १० वाजता ही बैठक शिवतीर्थ निवासस्थानी सुरू होईल.
कल्याण-नगर महामार्गावरील माळशेज घाटात जोरदार पावसामुळे रस्ता खचला आहे. नगरच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावरील रस्ता खचल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून एकेरी वाहतूक सुरू आहे. सध्या घाट परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने वाहनचालकांनी आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सोलापूर शहरात भटक्या कुत्र्याच्या चाव्याने बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. दोन महिन्यांपूर्वी शहरातील भटक्या कुत्र्याने बालकाला चावा घेतला होता. समर्थ योगीराज स्वामी वय वर्षे 9 असे सदरच्या घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या बालकाचे नाव आहे. सदरच्या घटनेने शहरातील भवानी पेठ परिसरात मोठी खळबळ उडाली. बालकाने कुत्रा चावल्याचा प्रकार घरी कोणालाच सांगितला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. मात्र अचानकपणे विचित्र वागणे, पाण्याला घाबरणे, श्वानाप्रमाणे गुरगुरणे असे अनेक विचित्र प्रकार त्याच्यात आढळल्याने त्याच्यावर खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. शहरात मोठ्या प्रमाणात मोकाट कुत्र्यांचा वावर वाढल्याने सोलापूरकरांच्या वतीने महापालिकेवर व्यक्त करण्यात तीव्र संताप येतोय.
मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेली पूरस्थिती काहिशी निवळत असताना नाशिक जिल्ह्यातून जायकवाडी धरणात वाहून जाणाऱ्या पूर पाण्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मृत साठ्याच्या नावाखाली नाशिकच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्याकडे पळवले जाते, असा आरोप करुन नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गोदावरीचे उगमस्थान, पाणी नियोजन आणि नियंत्रण नाशिकमधून होत असताना गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगरमध्ये का ठेवले, असा प्रश्न करीत ते तातडीने नाशिकला हलविण्याची मागणी त्यांनी केली.
नाशिक तालुक्यातील हिंगणवेढे येथे बोगस टोमॅटो बियाण्यांमुळे तब्बल १०० एकर क्षेत्रावरील पिकाचे अतोनात नुकसान झालं आहे. बोगस बियाण्यांमुळे टोमॅटो पिकाची फळधारणा न झाल्याने सुमारे १०० हून अधिक शेतकरी आक्रमक झाले असून प्रतिशेतकरी एकरी दीड लाखांचा खर्च वाया गेल्याने १०० एकरांचे एकूण १२ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झालंय. प्रगतशील शेतकरी वाल्मीक धात्रक यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी थेट राज्याच्या कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार केली. सध्याचा बाजारभाव १००० रुपये प्रति २० किलो (क्रेट) विचारात घेऊन कंपन्यांनी नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली. कृषी विभाग आणि संबंधित कंपनीने भरपाई न दिल्यास मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाचा इशारा. बोगस बियाणे देणाऱ्या कंपनीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची शेतकऱ्यांची निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 July 2026: आज आषाढी एकादशीचा दिवस असून संपूर्ण महाराष्ट्रात याचा उत्सव साजरा केला जात आहे. तसेच दुसरीकडे नवी दिल्लीमध्ये सुरु असलेलं विद्यार्थी आंदोलनाची तीव्रता काही कमी होण्याचं नाव घेत नाहीये. जंतर मंतरवर सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला सपोर्ट करण्यासाठी देशातील अनेक शहरांमध्ये सुद्धा विद्यार्थी मोर्चा काढून आंदोलन करत आहेत. तेव्हा यासह सर्व घडामोडींचे अपडेट्स तुम्हाला या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेता येतील. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...