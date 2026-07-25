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Maharashtra Breaking News Today LIVE: गुजरातमध्ये मुसळधार पावसामुळे गेला 31 जणांचा बळी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 July 2026: देश, राज्य आणि शहरातील प्रत्येक घडामोडीचा वेगवान आढावा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेता येईल. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 25, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:14 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: गुजरातमध्ये मुसळधार पावसामुळे गेला 31 जणांचा बळी
25 July 2026 11:12 AM (IST)

गुजरातमध्ये मुसळधार पावसामुळे गेला 31 जणांचा बळी

गुजरातमध्ये मुसळधार पावसामुळे 31 जणांचा बळी गेला आहे. पाणी ओसरू लागल्याने नवसारी, वलसाड आणि इतर भागांतील अनेक ठिकाणांहून मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. राज्य आपत्कालीन कार्य संचालन केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात पावसामुळे आतापर्यंत 31 मृत्यूंची नोंद झाली आहे.

25 July 2026 10:17 AM (IST)

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाची आज तातडीची बैठक

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाची आज तातडीची बैठक बोलावली आहे. उद्या काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाच्या अनुषंगाने ही बैठक बोलविण्यात आली असून यात नेते. शहराध्यक्ष, सर्वच विभागप्रमुख आणि पदाधिकारी उपस्थित असणार आहे सकाळी १० वाजता ही बैठक शिवतीर्थ निवासस्थानी सुरू होईल. 

25 July 2026 10:06 AM (IST)

माळशेज घाटात रस्ता खचला

कल्याण-नगर महामार्गावरील माळशेज घाटात जोरदार पावसामुळे रस्ता खचला आहे. नगरच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावरील रस्ता खचल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून एकेरी वाहतूक सुरू आहे. सध्या घाट परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने वाहनचालकांनी आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

25 July 2026 10:01 AM (IST)

दोन महिन्यांपूर्वी भटक्या कुत्र्याचा बालकाला चावा, दुर्दैवी घटनेत रेबीजने 9 वर्षीय बालकाचा मृत्यू

सोलापूर शहरात भटक्या कुत्र्याच्या चाव्याने बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. दोन महिन्यांपूर्वी शहरातील भटक्या कुत्र्याने बालकाला चावा घेतला होता. समर्थ योगीराज स्वामी वय वर्षे 9 असे सदरच्या घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या बालकाचे नाव आहे. सदरच्या घटनेने शहरातील भवानी पेठ परिसरात मोठी खळबळ उडाली. बालकाने कुत्रा चावल्याचा प्रकार घरी कोणालाच सांगितला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली.  मात्र अचानकपणे विचित्र वागणे, पाण्याला घाबरणे, श्वानाप्रमाणे गुरगुरणे असे अनेक विचित्र प्रकार त्याच्यात आढळल्याने त्याच्यावर खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. शहरात मोठ्या प्रमाणात मोकाट कुत्र्यांचा वावर वाढल्याने सोलापूरकरांच्या वतीने महापालिकेवर व्यक्त करण्यात तीव्र संताप येतोय. 

 

25 July 2026 10:00 AM (IST)

नाशिक, नगर, मराठवाडा पाणीवाद पुन्हा पेटला; देवयानी फरांदेंची नवी मागणी 

मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेली पूरस्थिती काहिशी निवळत असताना नाशिक जिल्ह्यातून जायकवाडी धरणात वाहून जाणाऱ्या पूर पाण्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मृत साठ्याच्या नावाखाली नाशिकच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्याकडे पळवले जाते, असा आरोप करुन नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गोदावरीचे उगमस्थान, पाणी नियोजन आणि नियंत्रण नाशिकमधून होत असताना गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगरमध्ये का ठेवले, असा प्रश्न करीत ते तातडीने नाशिकला हलविण्याची मागणी त्यांनी केली.

25 July 2026 09:57 AM (IST)

नाशिकमध्ये बोगस टोमॅटो बियाणे घोटाळा

नाशिक तालुक्यातील हिंगणवेढे येथे बोगस टोमॅटो बियाण्यांमुळे तब्बल १०० एकर क्षेत्रावरील पिकाचे अतोनात नुकसान झालं आहे. बोगस बियाण्यांमुळे टोमॅटो पिकाची फळधारणा न झाल्याने सुमारे १०० हून अधिक शेतकरी आक्रमक झाले असून प्रतिशेतकरी एकरी दीड लाखांचा खर्च वाया गेल्याने १०० एकरांचे एकूण १२ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झालंय. प्रगतशील शेतकरी वाल्मीक धात्रक यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी थेट राज्याच्या कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार केली.  सध्याचा बाजारभाव १००० रुपये प्रति २० किलो (क्रेट) विचारात घेऊन कंपन्यांनी नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली. कृषी विभाग आणि संबंधित कंपनीने भरपाई न दिल्यास मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाचा इशारा. बोगस बियाणे देणाऱ्या कंपनीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची शेतकऱ्यांची निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. 

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TAGS:
ashadhi ekadashi
marathi news
CJP Protest
jantar mantar
NEET UG Exam

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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