Maharashtra Breaking News Today LIVE: आखातातील युद्धाचा मुंबईच्या डबेवाल्यांना फटका

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 March 2026: आज अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे, उद्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री जित दादा मृत्यू प्रकरणावर उत्तर देणार आहेत, त्यामुळे सर्वांचे लक्ष त्याकडे असणार आहे त्याच बरोबर उद्या सत्ताधारी व विरोधकांची पत्रकार परिषद होणार आहे. नाशिकमधील गाजत असलेल्या महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपी अशोक खरात याला न्यायालयाने 29 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने उद्या संध्याकाळी 5 वाजता पश्चिम आशिया संकटावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान घेऊ शकतात ज्यात LoP राज्यसभा मल्लिकार्जुन खर्गे आणि इतर वरिष्ठ सरकारी आणि विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. सोबतच इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेनं केलेला हल्ला, त्यानंतरही युद्धजन्य परिस्थिती या साऱ्याचाच परिणाम भारताच्या आयात आणि निर्यात व्यापारावरही होताना दिसत आहे. या आणि अशा अनेक अपडेट्स बाबतचे सर्व अपडेट LIVE BLOG मध्ये पाहा एका क्लिकवर....
25 Mar 2026, 08:16 वाजता
पेट्रोल संपणार या अफवेनं धावाधाव, पेट्रोल पंपांवर गर्दी
पेट्रोल संपणार या अफवांनी पेट्रोल भरण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांची झुंबड उडाल्याचं चित्र राज्यात काही ठिकाणी पाहायला मिळतंय. सांगली जिल्ह्यातल्या अनेक ठिकाणी पेट्रोल टंचाई निर्माण झाल्याच्या अफवेमुळे वाहनधारकांनी पेट्रोल पंपांवर धाव घेतली. आखाती देशातील युद्ध परिस्थितीमुळे पेट्रोल टंचाई निर्माण होणार अशा अफवांचं पीक पसरल्यानं सांगलीत अनेक पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या. भंडारा जिल्ह्यातही पेट्रोल पंपावर सायंकाळपासून रांगा लागल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. पेट्रोल मिळणार नाही अशी अफवा पसरलयानं हवालदिल झालेले वाहनधारक पेट्रोल पंपांकडे वळले. तर चार दिवसांपासून पेट्रोलचे टँकर येत नसल्याची माहिती पंप चालकांनी दिली आहे.
25 Mar 2026, 07:57 वाजता
आखातातील युद्धाचा मुंबईच्या डबेवाल्यांना फटका
इराण युद्धाचा तडाखा आता मुंबईच्या सर्वसामान्यांना बसू लागला आहे... आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेल्या गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे मुंबईतील अनेक नामांकित हॉटेल्स आणि खानावळी तात्पुरत्या स्वरूपात बंद पडल्या आहेत. याचा मोठा फटका मुंबईची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या डबेवाल्यांना बसला आहे. मुंबईच्या डबेवाल्यांचे ३० टक्के ग्राहक हे खानावळीच्या जेवणावर अवलंबून आहेत, मात्र खानावळी बंद असल्याने त्याचा परिणाम थेट डबेवाल्यांवर झाला आहे. त्यामुळे मुंबईचा डबेवाला संकटात सापडला असून उदरनिर्वाह करायचा कसा असा प्रश्न त्याच्यासमोर उभा राहिला आहे...
मुंबईकरांना दुपारचे गरमागरम जेवण अगदी वेळेवर पोहोचवणारी एकमेव संस्था म्हणजे डबेवाले. दीडशे वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघटनेत तब्बल पंधराशे डबेवाले असून ते दररोज ८० हजार ग्राहकांपर्यंत डबे पोहचवण्याचे काम करतात.... यात ७० टक्के घरगुती जेवण आणि ३० टक्के खानावळीच्या डब्यांचा समावेश आहे... मात्र युद्धामुळे भारतात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याने त्याचा फटका थेट हॉटेल व्यवसायिकांवर झाला आहे... अनेक तात्पुरत्या स्वरूपात हॉटेल आणि खानावळ तर बंद करण्यात आल्या आहेत. परिणामी डबेवाले आणि त्यांच्या ग्राहकांवरदेखील त्याचा परिणाम झाला आहे. अनेक खानावळी बंद झाल्याने १० ते १५ टक्के ग्राहकांचे डबे बंद झाले आहेत, तर घरगुती डब्यांमध्येही पाच टक्क्यांची घट झाली आहे.
25 Mar 2026, 07:49 वाजता
रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! -रेल्वे तिकीट रिफंड पॉलिसीत बदल
रेल्वे तिकिटांच्या काळ्याबाजाराला आणि एजंटगिरीला आळा घालण्यासाठी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी तिकीट रिफंड पॉलिसीत बदल करण्याची घोषणा केली... नव्या नियमांनुसार, आता गाडी सुटण्याच्या ८ तासांपूर्वी तिकीट रद्द केल्यास प्रवाशांना कोणताही परतावा मिळणार नाही आहे...याआधी ही मुदत 4 तासांची होती...
25 Mar 2026, 07:42 वाजता
महामुंबईत उष्णतेच्या लाटेचा अंदाज
महामुंबईत उष्णतेच्या लाटेचा अंदाज, तापमानाचा पारा २-३ अंशांनी वाढणार…गेले तीन दिवस तापमान ३६ अंशांवर
25 Mar 2026, 07:21 वाजता
युद्धाबाबत पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांची चर्चा
युद्धाबाबत पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांची चर्चा, होर्मुझबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा, युद्धाच्या 25व्या दिवशी आखातात क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव, इराणचा तेल अवीववर क्लस्टर बॉम्बचा मारा
25 Mar 2026, 07:21 वाजता
युद्धाची परिस्थिती देशाची परीक्षा घेणारी
युद्धाची परिस्थिती देशाची परीक्षा घेणारी, पंतप्रधान मोदींचा राज्यसभेत पुनरुच्चार, तर राज्यभरात गॅस टंचाईच्या अफवेमुळे एलपीजी दरात वाढ
25 Mar 2026, 07:20 वाजता
नीलम गोऱ्हेंविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावरुन मविआत उभी फूट
नीलम गोऱ्हेंविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावरुन मविआत उभी फूट, राष्ट्रवादी SPच्या आमदारांच्या प्रस्तावावर सह्याच नाहीत, तर सभापतीनी निलंबनाचे आदेश दिले तर निर्णय घेण्याचा अधिकार आमचाच, मुख्यमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण
25 Mar 2026, 07:19 वाजता
विंदांच्या कवितेतून ठाकरेंचा शिंदेंना टोला
उद्धव ठाकरेंच्या राजकीय निरोप समारंभावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडून ठाकरेंचा साहेब असा उल्लेख तर पुलंनंतर 'कोट्या'धीश उपाधी उद्धवजींना शोभते, मुख्यमंत्र्यांची कोपरखळी, तर विंदांच्या कवितेतून ठाकरेंचा शिंदेंना टोला
25 Mar 2026, 07:18 वाजता
अशोक खरात प्रकरणात बडा मासा पोलिसांच्या रडारवर?
अशोक खरात प्रकरणात बडा मासा पोलिसांच्या रडारवर?... खरातच्या शिवनिका ट्रस्टची चौकशी होणार... शिवनिका ट्रस्टचे संचालक CA ललित पोफळे चौकशीच्या फे-यात...
25 Mar 2026, 07:18 वाजता
खरात प्रकरणात आता शासकीय अधिकारी अडचणीत
खरात प्रकरणात आता शासकीय अधिकारी अडचणीत, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अभिजित भांडे पाटलांची प्रतिनियुक्ती रद्द, झी 24 तासच्या बातमीचा दणका