Maharashtra Breaking News Today LIVE: इबोला पार्श्वभूमीवर पुणे विमानतळ प्रशासन अलर्ट

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 May 2026: आज देशातील सर्वोच्च पद्म पुरस्कारांचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मुंच्या हस्ते वितरण केले जाणार आहे.सध्या अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि अभिनेते विजय पाटकर यांच्या आरोपांमुळं खळबळ माजलीय.
पराजगड तालुक्यातील कोदवडी फाटा परिसरातील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या वादातून फायरिंगची घटना घडली. या घटनेत दशरथ शिळीमकर आणि मस्कु दसवडकर हे दोघेजण जखमी झाले आहेत त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणात ४ ते ५ आरोपी सहभागी असल्याची माहिती समोर आली आहे.. त्यापैकी दोघांची ओळख पटली आहे. सर्व आरोपी फरार आहेत पोलिसांनी जिल्हाभर नाकाबंदी करून शोधमोहीम सुरू केली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘बुंदीबुग्यो व्हायरस’मुळे होणाऱ्या इबोलाला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी घोषित केल्यानंतर पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रशासन सतर्क झाले आहे. बँकॉक आणि दुबईहून येणाऱ्या प्रवाशांची थर्मल स्क्रीनिंगसह सखोल तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. प्रवाशांना आरोग्य घोषणापत्र भरणे बंधनकारक करण्यात आले असून, संशयितांना विलगीकरण व पुढील उपचारांसाठी नायडू रुग्णालयात पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विमानतळावरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पीपीई किट वापराचे विशेष प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी मनिषा हवालदाराला पुण्यातून अटक केल्यानंतर सीबीआय दिल्लीत न्यायालयासमोर हजर करणार आहे. न्यायालयात हजर करून सीबीआय कोठडीची मागणी करणार. भौतिकशास्त्राचे प्रश्न फोडल्याचा मनिषा हवालदारवर आरोप आहे.
पुणे-अजनी (नागपूर) वंदेभारत एक्सप्रेसला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून, अवघ्या नऊ महिन्यांत रेल्वेला २० कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. १० ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झालेल्या या सेवेतून दीड लाखांहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला. १२ तासांत सुरक्षित नागपूरला पोहोचता येत असल्याने प्रवाशांची पसंती वाढली असून, गाडीला मोठी प्रतीक्षा यादी लागते आहे.
बाप्पांची पंढरी असलेल्या रायगडच्या पेणमधून यंदा आतापर्यंत ३५ हजार गणेशमूर्ती परदेशात रवाना झाल्या आहेत. आखातातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे यंदा काही देशात गणेश मूर्ती पाठवणे अडचणीचं झालं होतं. परंतु नुकतीच गणेशमूर्तींची पाचवी खेप परदेशात गेली आहे. यात लंडन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, थायलंड, दुबई, मालदीव, इंडोनेशिया आदी देशांचा समावेश आहे. जे एन पी टी बंदरातून गणेशमूर्ती घेवून कंटेनर रवाना झाले आहेत.
नाशिकच्या मालेगावात वादळी वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली. उकाड्याने त्रस्त झालेल्या मालेगाकरांना थंडाव्याचा दिलासा मिळाला मात्र तब्बल सहा तास वीज गायब झाल्याने नागरिक त्रस्त झाले होते. त्यात अधिकारी, कर्मचारी यांना कॉल करून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असला तर त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला असून कलकत्त्याहून आलेली ही खाजगी वीज कंपनीचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असल्याने नागरिकांनी सोशल मीडियावर नाराजगी व्यक्त केली.
महाबळेश्वर पोलादपूर रस्त्यावर आंबेनळी घाटात रात्री भीषण अपघात झाला असून स्कॉर्पिओ गाडी तब्बल 800 फूट खोल दरीत कोसळल्याची घटना समोर आली आहे. या दुर्घटनेत अंदाजे 8 जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. अपघातग्रस्त सर्वजण साताऱ्यातील कोरेगाव तालुक्यातील आसगाव येथील रहिवासी असल्याचे समजते आहे.दरम्यान, रात्री 10 वाजल्यापासून महाबळेश्वर ट्रेकर्स तसेच प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीमकडून युद्धपातळीवर मदत आणि बचावकार्य सुरू असून पोलिस आणि प्रशासनही घटनास्थळी दाखल झाले आहे. दुर्घटनेचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
सांगलीच्या आटपाडी येथे आंबा महोत्सवामध्ये माणदेशी आणि हनुमान आंब्याची चांगली चर्चा रंगली आहे.तब्बल दोन ते अडीच किलो वजन असलेले हनुमान आणि माणदेश जातीचे आंबे महोत्सवातील आकर्षणाचे विषय ठरले.आटपाडी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि पणन मंडळाच्यावतीने आंबा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.बाजार समितीच्या आवारात पार पडत असलेल्या आंबा महोत्सवामध्ये 2 ते अडीच किलो वजनाच्या हनुमान आणि माणदेश जातीचे आंबे सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते हे आंबे पाहण्यासाठी आसपासच्या शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती या महोत्सवामध्ये देवगड, हापूस, पायरी, केशर, सोनपापडी असे अनेक जातीची आंबे विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी आणले आहेत.
बीड शहर पुन्हा एकदा खळबळजनक हत्याकांडाने हादरले आहे. शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बालेपीर परिसरात अवैध दारू दुकानात काम करणाऱ्या एका तरुणाची अमानुषपणे हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. उमेश नवनाथ दळवी असे मृत तरुणाचे नाव असून, त्याच्यावर करण्यात आलेली मारहाण ही सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील पद्धतीसारखीच असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
आगामी बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गोमातेची अवैध वाहतूक, बेकायदेशीर कत्तलखाने आणि जनावरांवर होणाऱ्या अमानुष अत्याचारांविरोधात राज्य सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली असून, “गोमातेची तस्करी आणि कत्तल कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही,” असा स्पष्ट आणि आक्रमक इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने आरोपी शुभम खैरनार याला ६ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. आरोपीला न्यायालयीन कोठडी देण्याची CBIची मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
पुणे अहिल्यानगर महामार्गावरील रांजणगाव येथे लाल परीचा धोकादायक प्रवास पाहायला मिळाला असून भरधाव वेगाने जाणाऱ्या एसटी बसला आग लागली की धूर मारते हेच समजेना झालंय मात्र या धोकादायक वाहतुकीमुळे बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याचे पाहायला मिळतंय.
महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील 15 मान्यवरांना पद्म पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे. यात तिघांना मर्णोत्तर पद्म पुरस्कार दिला जाणार आहे. यात दिवंगत ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र आणि विनोदी अभिनेते सतिश शाह यांना पद्मविभुषण दिला जाणार आहे आणि पियुष पांडे यांना पद्मभुषण दिला जाणार आहे कला क्षेत्रातील गायिका अल्का यागनिक आणि उद्योगपती उदय कोटक यांना पद्मभुषण दिला जाणार आहे.
राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य आणि कायदेविषयक प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती एकल महिला धोरणाचा मसुदा तयार करणार आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मार्को रुबियो यांनी आज भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली. अंगात महापुरुष येत असल्याची बतावणी करत एका कुटुंबाला नरबळी व गर्भपात करण्याचा सल्ला देत शारीरिक व आर्थिक फसवणूक केल्याचा प्रकार सांगलीच्या विटा येथे समोर आला होता.