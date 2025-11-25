English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालावर ठरणार महाराष्ट्रातील निवडणुकांचं भवितव्य

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 November 2025: महाराष्ट्रासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या.   

Shivraj Yadav | Nov 25, 2025, 05:45 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 November 2025: राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचाराचा धुरळा उडत आहे. अनेक ठिकाणी अनपेक्षित, अभद्र युती पाहायला मिळत असून, मित्रपक्षच एकमेकांसोर उभे ठाकले आहेत. त्यातच सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. तेलंगणात उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्राबाबत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. याशिवाय कोरेगाव पार्क जमीन प्रकरणातही नवनवीन घडामोडी घडत आहेत. दुसरीकडे अयोध्येतील राम मंदिरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मोहन भागवत यांच्यासोबत बटण दाबून ध्वजारोहण करतील. या सर्व महाराष्ट्रासह देश आणि विदेशातील घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या. 

 

24 Nov 2025, 23:04 वाजता

Live Updates: कोरेगाव पार्कमधील जमीन घोटाळ्यात आता नेमके आणि महत्वाचे  कनेक्शन’ शोधण्याच्या हालचाली 

कोरेगाव पार्कमधील जमीन घोटाळ्यात आता नेमके आणि महत्वाचे  कनेक्शन’ शोधण्याच्या हालचाली केल्या जात आहेत. या व्यवहारातील खरेदीदार अॅमेडिया कंपनीचे संचालक पार्थ पवार यांचा कुठे सहभाग होता, या अनुषंगानेही विकास खारगे समितीच्या बैठकीत तपासले आहे. तसेच, अमेडियाच्या इतर भागीदारांनी दिग्विजय पाटील यांना कुलमुखत्यार दिले आहे का, ज्यात कंपनीचे व्यवहार करण्याचे अधिकार असतील. तसे आढळून आल्यास या प्रकरणाला गंभीर वळण असेन. याबाबतची माहिती कोणी कुठे लपवली तर नाही ? यावर खारगे समितीचा फोकस आहे. 

पुणे शहर तहसिल कार्यालयापासून अगदी जिल्हाधिकारी , विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त मुद्रांक शुल्क विभागाचे महानिरीक्षकांना बोलावून खारगे यांनी सगळ्या फाइल पाहिल्या. खरेदीदार कंपनीचे संचालक पार्थ आहेत, शिवाय या कंपनीचा पत्ताही पार्थ यांच्या पुण्यात घराचा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पार्थ हेही आरोपी असणे अपेक्षित आहे. परंतु, केवळ दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. यात पार्थ यांचे नाव नसल्याने या प्रकरणातील सरकारी तपासाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

24 Nov 2025, 23:03 वाजता

Live Updates: कोपरगाव - मुख्यमंत्र्यांसमोरच विखे–कोल्हेंमध्ये जोरदार जुंपली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोरच भाजपच्या विखे कोल्हेंमध्ये जुंपली. भाजपच्या आजी माजी नेत्यांचा अंतर्गत वाद भाजपच्या मंचावर चव्हाट्यावर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसमोरच भाजपच्या कोल्हे माय - लेकांवर विखे पाटलांनी व्यक्त केला संताप

2019 विधानसभा निवडणुकीत स्नेहलता कोल्हे यांचा पराभव झाल्यानंतर विखे विरुद्ध कोल्हे हा संघर्ष आला होता समोर

विवेक कोल्हे यांनी विखे पाटलांवर केली होती आका शब्द वापरत नाव न घेता टीका

24 Nov 2025, 23:01 वाजता

Live Updates: आज होणारी मंत्रिमंडळाची बैठक रद्द

निवडणुकीच्या रणधुमाळीमुळे आज मंत्रिमंडळाची बैठक होणार नाही. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री प्रचारात असल्याने कॅबिनेट बैठक धुसर. आज पार पडणारी मंत्रिमंडळाची बैठक पुढील आठवड्यात होणार  आहे. निवडणुकांच्या प्रचारासाठी फक्त 6 दिवस शिल्लक आहेत. 

24 Nov 2025, 22:58 वाजता

Live Updates: मतदार यादीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

 
 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ च्या प्रारुप मतदार यादीवरील तारखेच्या अनुषंगाने प्रसार माध्यम आणि समाज माध्यमांवरुन आरोप केले जात आहेत. तथापि, हे आरोप तथ्यहीन आहेत, असे स्पष्टीकरण बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. 
 
यासंदर्भात महानगरपालिका प्रशासनाकडून कळविण्यात येत आहे की, माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या वेळापत्रकानुसार, प्रारुप मतदार यादीची दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्धी करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार, माननीय राज्य निवडणूक आयोगाकडून बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनास प्रारुप मतदार यादी प्राप्त झाल्या. त्यावर दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२५ असा तारखेचा उल्लेख होता. तथापि, यासंदर्भात माननीय राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुधारित वेळापत्रक जारी करण्यात आले. त्यानुसार, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनास प्राप्त झाले. 
 
त्यामुळे, प्रारुप मतदार यादीच्या प्रकाशित प्रतींवर दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२५ हा उल्लेख होता. मात्र, ही यादी माननीय राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार दिनांक २० नोव्हेंबर २०२५ रोजीच प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यापूर्वी ही यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाली नाही अथवा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक शाखेतून वितरित देखील करण्यात आली नाही. त्यामुळे, प्रारुप मतदार यादीवरील तारखेवरुन संभ्रम निर्माण करणे अथवा आरोप करणे तथ्यहीन आहे, असे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.

24 Nov 2025, 22:55 वाजता

Live Updates: अनंत गर्गेला 27 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी

डॉक्टर गौरी गर्गे आत्महत्या प्रकरणी अनंत गर्गेला 27 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात दोन आरोपी अद्याप फरार आहेत. आरोपीची बहीण आणि त्याचा भाऊ फरार आहेत असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं आहे. 

काल रात्री १ वाजता आरोपी अनंत गर्जे पोलिसांना शरण गेला. मी तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहे. आरोपीची बहीण कधीही मुंबईला आलेली नाही तिसुद्धा यामध्ये आरोपी आहे. आता पोलिसांना काय नेमक जप्त करायचं आहे हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आम्ही पूर्ण सहकार्य करत असल्याने कमी पोलीस कोठडी द्यावी असं त्याच्या वकिलांनी सांगितलं आहे. 

