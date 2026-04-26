Maharashtra Breaking News Today LIVE: उष्माघाताचे 39 रुग्ण, एकाचा मृत्यू; सरकारचं नागरिकांना 'हे' आवाहन

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 April 2026: बागेश्वर बाबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या विधानावरुन राज्यातील राजकारण तापलेलं असतानाच दुसरीकडे अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाला पूर्णविराम लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं चित्र जागतिक स्तरावर दिसत आहे. याचबरोबर राज्य तसेच देशातील महत्त्वाच्या राजकीय, सामाजिक इतर ताज्या घडामोडींचा आढावा तुम्हाला या ठिकाणी पाहता येईल. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...
26 Apr 2026, 08:23 वाजता
ग्रामपंचायत शिपायाने महिलेचा आंघोळीचा व्हिडिओ काढला अन्...; सोलापुरमधील धक्कादायक प्रकार
सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस मधील ग्रामपंचायतच्या शिपायाने एका महिलेचा आंघोळीचा व्हिडिओ चित्रीकरण करून त्याद्वारे तिला ब्लॅकमेल करून दोन वर्ष तिच्यावर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी नराधम शिपायाला अकलूज पोलिसांनी अटक केली आहे. गिरझनी येथील ग्रामपंचायत चा शिपाई उमेश साठे यांन दोन वर्षापूर्वी एका महिलेचा आंघोळ करतानाचा व्हिडिओ चित्रीकरण केला तो सोशल मीडियात व्हायरल करण्याची धमकी तिला दिली यानंतर घाबरलेल्या महिलेचा फायदा घेऊन तब्बल दीड वर्ष या नराधमाने महिलेवर अत्याचार केला. सदर बाब पतीच्या लक्षात आल्यानंतर याबाबत महिने आपल्या पती जवळ परिस्थिती सांगितली यानंतर अकलूज पोलीस स्टेशनमध्ये साठे विरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.
26 Apr 2026, 08:02 वाजता
31 वर्षांपूर्वीच्या हत्येप्रकरणी प्रसिद्ध यूट्युबर अटकेत
दिल्लीतील एका व्यापाऱ्याच्या किशोरवयीन मुलाचे अपहरण आणि हत्येच्या 31 वर्षे जुन्या प्रकरणात दोषी ठरलेला यूट्यूबर सलीम वास्तिक याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. वास्तिक हा सोशल मीडियावर स्वतःची ओळख 'एक्स - मुस्लिम' (Ex-Muslim YouTuber) म्हणून सांगतो. दिल्लीतील सत्र न्यायालयाने त्याला 1997 मध्ये दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यामुळे यूट्यूबर वास्तिक याच्यावरील हल्ला प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे. फेब्रुवारीमध्ये लोणी येथे दोन जणांनी कथितपणे चाकूने त्याच्यावर हल्ला केला होता. त्या नंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी वास्तिकला सुरक्षा पुरवली होती. त्या दोन कथित हल्लेखोरांना नंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी चकमकीत ठार केले होते. वास्तिक याचे मूळ नाव सलीम खान उर्फ सलीम अहमद आहे. त्याने नवी ओळख धारण करून वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतर करत अटक टाळली.
26 Apr 2026, 07:58 वाजता
अशोक खरातच्या फार्महाऊसमधील संशयास्पद व्हिडिओ एसआयटीच्या हाती
कुकच्या माध्यमातून खरातच्या हालचालींवर ठेवण्यात आले होते लक्ष.
महिलांसोबतच्या कृत्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्याची माहिती.
ऑफिसबॉय नंतर कुकनेही केला खरातच्या कारनाम्यांचा भंडाफोड.
फिर्यादी ललित पोफळे यांनीच कुकला फार्महाऊसवर ठेवले होते.
प्रकरणात आणखी धक्कादायक पुरावे समोर येण्याची शक्यता.
26 Apr 2026, 07:56 वाजता
राजगडमध्ये वीज कोसळून गाय-खोंडाचा मृत्यू
पुणे जिल्ह्यातील राजगड तालुक्यातील वेल्हे बुद्रुक येथे वीज कोसळून एक गाय आणि खोंडाचा जागीच मृत्यू झाला. शेतकरी विलास विठ्ठल गायकवाड यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. जोरदार पावसात झाडाखाली बांधलेल्या जनावरांवर वीज पडली. पशुसंवर्धन विभागाने पंचनामा केला असून, नुकसानभरपाई देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
26 Apr 2026, 07:24 वाजता
एअर इंडियाला 20 हजार कोटींचा तोटा
एअर इंडिया विमान कंपनीला आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सुमारे 20 हजार कोटी रुपये तोटा झाला आहे. वाढता तोटा कमी करण्यासाठी एअर इंडिया आपल्या विमान सेवा 15 ते 20 टक्क्यांनी कपात करण्याच्या विचारात आहे. विमानाचे इंधन महाग झाल्यामुळे आणि ऑपरेशनल आव्हानांमुळे कंपनीला हा निर्णय घ्यावा लागत आहे. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर ही कपात प्रामुख्याने केंद्रित असू शकते. विमान फेऱ्या कमी झाल्यामुळे आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी विमान तिकिटांचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
26 Apr 2026, 06:54 वाजता
उष्माघाताचे 39 रुग्ण, एकाचा संशयित मृत्यू; सरकारने नागरिकांना केलं 'हे' आवाहन
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात तापमानात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे चित्र आहे. काही जिल्ह्यांमधील तापमान 40 ते 45 अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार 1 मार्च ते 20 एप्रिल या दरम्यान 39 रुग्णांना उष्माघाताचा त्रास झाला आहे. तर सोलापूर येथे एका रुग्णाचा उष्माघाताचा त्रास होऊन मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. त्यामुळे विभागाने नागरिकांना या काळात काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच दुपारच्या काळात शक्यतो बाहेरचे जाणे टाळले पाहिजे. विशेष करून ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि गर्भवती महिलांनी कडक उन्हात जाऊ नये. तसेच मुबलक प्रमाणात पाणी घेण्याचे आवाहन वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केले आहे.
26 Apr 2026, 06:47 वाजता
पुढील 48 तास महाराष्ट्रासाठी अत्यंत धोक्याचे, राज्यावर सर्वात मोठं संकट; IMD चा हाय अलर्ट
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील वातावरण सातत्याने बदलत आहे. राज्यातील काही भागांना हवामान विभागाकडून उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे, तर काही भागांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पुढील दोन दिवसांमध्ये कोकण पट्ट्यामध्ये भारतीय हवामान विभागाकडून (IMD) उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रावर सध्या चक्रावती वाऱ्यामुळे हवेचा दाब पहायला मिळत आहे, आणि त्याचा परिणाम हा कोकण किनारपट्टीवर जाणवणार असल्याचं हवामान विभागानं म्हटलं आहे. पुढील दोन दिवस कोकणात पाऊस आणि उष्णतेची लाट एकाच वेळी पहायला मिळणार आहे. कोकणासह मुंबईत तापमानाचा पारा 41 अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे. पुढील दोन दिवस असंच वातावरण कायम राहणार आहे.
26 Apr 2026, 06:46 वाजता
'मीसिंग लिंक'च्या उद्घाटनाची तारीख समोर
यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मुंबई आणि पुणे यांच्यादरम्यानचे अंतर आणि प्रवासाचा वेळ अर्ध्या तासाने कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या "मीसिंग लिंक" प्रकल्पाचे लोकार्पण 1 मे रोजी म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी होणार आहे. त्यामुळे हा प्रवास करणाऱ्यांची आता खंडाळा घाटातील कोंडीतून सुटका होणार आहे. मुंबई ते पुण्यादरम्यान यशवंतराव चव्हाण महामार्गावरून सध्या खंडाळा घाटातून प्रवास करावा लागतो. या ठिकाणी अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. लोणावळा-खंडाळा परिसरात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या नागरिकांनाही अनेकदा या वाहतूक कोंडीत कित्येक तास अडकून पडावे लागते.
26 Apr 2026, 06:46 वाजता
अश्लील, खालच्या पातळीवर डान्स करणाऱ्यांसाठी सेन्सर बोर्ड समिती स्थापन करा, राष्ट्रवादीची पत्राद्वारे मागणी
महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य घटक असलेली लावणी कला सध्या नव्या वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. पारंपरिक लावणीच्या नावाखाली वाढत्या अश्लील सादरीकरणांमुळे या कलेची प्रतिमा मलिन होत असल्याची चिंता व्यक्त करत अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सांस्कृतिक आणि चित्रपट विभागाने राज्य सरकारकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून स्वतंत्र सेन्सॉर मंडळ स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
26 Apr 2026, 06:42 वाजता
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण: 'त्या' व्यावसायिकाचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) नेते झियाउद्दीन अब्दुल रहीम उर्फ बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येत कथित सहभागाचा आरोप असलेल्या उत्तर प्रदेशातील एका व्यावसायिकाचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. न्या. आर.एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने अखिलेंद्र प्रताप सिंह यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना, आरोपांचे गांभीर्य पाहता सध्या दिलासा देणे योग्य नसल्याचे नमूद केले. माजी मंत्री असलेले 66 वर्षीय सिद्दीकी यांची 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी वांद्रे पूर्व येथे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी पक्ष कार्यकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर ते मुलगा झिशान सिद्दीकी यांच्या कार्यालयाबाहेर रात्री बाहेर पडत असताना हा हल्ला झाला. त्यांना तीन गोळ्या लागल्या, तर दोन गोळ्या त्यांच्या वाहनाला लागल्या.