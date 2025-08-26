Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुणे - फ्रेशर पार्टी'वरून पोलीस आयुक्तांचा इशारा; इव्हेंट कंपनी, पब, हॉटेल परवाना रद्द करणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 August 2025: मनोज जरांगे पाटील यांनी आपण आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत येण्यावर ठाम असल्याचं जाहीर केल्याने राज्य सरकारमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत. दरम्यान आज 12 वाजता मंत्रालयात कॅबिनेट बैठक आहे. गेल्या दोन बैठकांना एकनाथ शिंदे गैरहजर होते. त्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीचा विषय चर्चेत आहे. तसंच मुंबईसह महाराष्ट्रात पाऊस हजेरी लावण्याची शक्यता आहे. अशा राज्यासह देश आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बातम्या येथे जाणून घ्या.
26 Aug 2025, 08:26 वाजता
आता पुण्यात मिळणार परवडणारी घरं, 'हे' आहे Location; MHADA मुळं साकार होणार अनेकांची स्वप्नhttps://t.co/KASGj6Yzc5
नवं घर खरेदी करायच्या विचारात असाल तर आताच पाहा ही महत्त्वाची बातमी. म्हाडा पुणे जिल्ह्यात आणतेय नवी गृहयोजना... #news #pune #mhada #realestate
26 Aug 2025, 08:12 वाजता
पुणे - फ्रेशर पार्टी'वरून पोलीस आयुक्तांचा इशारा; इव्हेंट कंपनी, पब, हॉटेल परवाना रद्द करणार
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी फ्रेशर पार्टीचे आयोजन करणाऱ्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी, पब आणि हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याचा तसेच अल्पवयीनांना मद्य विक्री केल्याचे आढळून आल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला आहे.
मुंढव्यातील पिंगळे वस्ती परिसरात एका पबमध्ये फ्रेशर पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. या पार्टीसाठी पोलीस तसेच उत्पादन शुल्क विभागाची परवानागी घेण्यात आलेली नव्हती. पार्टीतील तरुणांनी रस्त्यात मद्याच्या बाटल्या फोडल्यानंतर रहिवासी आक्रमक झाले. त्यांनी पब चालकाला जाब विचारल्याने वादावादीची घटना घडली होती.
26 Aug 2025, 07:55 वाजता
Live Updates: मराठा आंदोलक ॲक्शन मोडवर, मुंबईतील जागांची केली पाहणी
मनोज जरांगेंच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मराठा आंदोलक ॲक्शन मोडवर
मुंबईत बाहेरून येणाऱ्या आंदोलकांच्या वाहनांच्या पार्किंगसंदर्भात केली जागेची पाहणी
मराठा समाजाच्या मुंबईतील शिष्टमंडळाने पोलिस अधिकाऱ्यांसह समन्वयाने केली पाहणी
मुंबई बाहेरून येणाऱ्या आंदोलकांना इतर सुविधा पुरवण्यासंदर्भात सुद्धा प्रशासनासोबत आज चर्चा
26 Aug 2025, 07:11 वाजता
Live Updates: 12 वाजता मंत्रालयात कॅबिनेट बैठक, एकनाथ शिंदेंच्या गैरहजेरीची चर्चा
12 वाजता मंत्रालयात कॅबिनेट बैठक आहे. गेल्या दोन बैठकांना एकनाथ शिंदे गैरहजर होते. आता उद्याच्या बैठकीला हजर राहतात का? हे औत्सुक्याचं असणार आहे.
26 Aug 2025, 07:08 वाजता
Live Updates: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीची माहिती उघड करण्याचा आदेश रद्द
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बी.ए. पदवीचा तपशील सार्वजनिक करण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असून त्यात कोणताही सार्वजनिक हिताचा प्रश्न नाही.
न्यायालयाने काय म्हटले?
गुणपत्रिका, उत्तरपत्रिका यासारखी माहिती ही आरटीआय कायद्याच्या कलम ८(१) अंतर्गत संरक्षित आहे. 'सार्वजनिक व्यक्तीशी संबंधित माहिती असली तरी ती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्यास गोपनीयतेचे हक्क संपत नाहीत,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. सचिन दत्ता यांनी म्हटले की, शैक्षणिक पात्रता ही कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यासाठी बंधनकारक कायदेशीर अट नाही.
26 Aug 2025, 07:07 वाजता
Live Updates: यंदाच्या गणेशोत्सवात पुणेकरांसाठी मेट्रो मोठा दिलासा ठरणार
- शहरातील प्रमुख गणेश मंडळांचे देखावे पाहण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगच्या समस्येतून सुटका मिळणार आहे
- शहराबाहेरून येणारे नागरिक स्वारगेट, शिवाजीनगर, डेक्कनसारख्या वर्दळीच्या ठिकाणी गाड्या पार्क करून मेट्रोने सहजपणे मध्यवस्तीपर्यंत जाऊ शकतील. त्
यामुळे पायी चालत जाण्याचा त्रास टळणार असून गर्दीतही सोयीस्कररीत्या देखावे पाहणे शक्य होणार आहे. गणेशभक्तांसाठी मेट्रोमुळे प्रवास जलद, सुरक्षित आणि आरामदायी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
26 Aug 2025, 07:06 वाजता
Live Updates: बेरोजगार पतीला सतत टोमणे मारणे पत्नीला पडले महागात; कोर्ट म्हणाले ही मानसिक क्रूरता
पती बेरोजगार असल्याची सतत थट्टा करणे किंवा टोमणे मारणे, ही मानसिक क्रूरता आहे, असा महत्त्वाचा निर्णय छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे ५२ वर्षीय पतीला घटस्फोट मंजूर झाला. न्यायमूर्ती रजनी दुबे आणि न्यायमूर्ती अमितेंद्र किशोर प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, "पती-पत्नीमधील अवास्तव मागण्या, सततची भांडणे किंवा अपमानास्पद वर्तन, ही मानसिक क्रूरताच आहे आणि अशा परिस्थितीत घटस्फोट दिला जाऊ शकतो."
26 Aug 2025, 07:04 वाजता
Live Updates: २९ हजार किमीचे रस्ते खराब, तरीही द्यावा लागतोय टोल, ५ वर्षात राष्ट्रीय महामार्गावर ८० हजार जणांचा मृत्यू
रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे पडले असतानाही राष्ट्रीय महामार्गावर टोलवसुली सुरू असल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) नुकतेच फटकारले आहे. गेल्या पाच वर्षात झालेले अपघात आणि टोल नाक्यांवरील वादामुळे चिंता निर्माण झाली असून, यावर कोर्टाने कारवाईची मागणी केली आहे.
अर्थ मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या २०२०-२४ च्या अपघात आणि नुकसानीवरील अहवालानुसार, पाच वर्षांत देशातील राष्ट्रीय महामार्गावर २.५ लाख अपघात झाले. यात ८०,००० लोकांचा मृत्यू झाला आणि २.३ लाख लोक जखमी झाले. २०२४ मध्ये, ४८,००० अपघातांमध्ये १७,२०० मृत्यूंची नोंद झाली. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, भारतातील राष्ट्रीय महामार्गावर टोल वसुलीतून सुमारे ८५,००० कोटी रुपये कमावले गेले. तरीही देशातील १.४६ लाख किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गापैकी २०% (२९,२०० किमी) राष्ट्रीय महामार्ग ८०-१०० किमी/ताशी वेगाने प्रवास करण्यासाठी असुरक्षित आहेत आणि तेही विशेषतः खराब रस्ते आणि अरुंद वळणांमुळे
26 Aug 2025, 07:03 वाजता
Live Updates: २६ लाख लाडक्या बहिणींचे मानधन रोखले, छाननीचे काम सुरू
विविध कारणांनी अपात्र ठरलेल्या 26 लाख 34 हजार लाडक्या बहिणींचे मानधन आता रोखण्यात आले आहे. या सर्व जणींच्या प्रकरणांची छाननी करण्याचे काम सुरु झाले आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले, की 26.34 लाख बहिणींचे मानधन हे छाननीचे काम पूर्ण होईपर्यंत रोखण्यात आले आहे. याचा अर्थ या सर्व बहिणी कायमस्वरुपी अपात्र ठरलेल्या आहेत असे नाही. त्यांच्यापैकी छाननीअंती ज्या बहिणी पात्र ठरतील त्यांना नियमितपणे दरमहा दीड हजार रुपये मानधन दिले जाईल.
या योजनेत २६.३४ लाख यात आले असले तरी २.२९ कोटी महिलांना योजनेचा लाभ मिळत आहे. त्यापोटी सरकार साडेतीन हजार कोटी रुपये महिन्याकाठी खर्च करीत आहे.