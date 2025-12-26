Maharashtra Breaking News Today LIVE: बंडखोरी टाळण्यासाठी ठाकरेंची ABफॉर्म रणनिती

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 December 2025: राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली असून अशातच आता राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची युती झाली आहे. यामुळे राजकारणात वेगवेगळे अपडेट पाहायला मिळत आहेत.
26 Dec 2025, 09:09 वाजता
बंडखोरी टाळण्यासाठी ठाकरेंची ABफॉर्म रणनिती
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे बहुतांश उमेदवार सोमवार आणि मंगळवारी आपला उमेदवारी अर्ज भरणार असल्याचं कळतंय. शनिवार आणि रविवार मध्ये मातोश्रीवर उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. पक्षांमध्ये बंडखोरी होऊ नये यासाठी शेवटच्या दोन दिवसात उमेदवारी अर्ज भरण्यास उमेदवारांना सांगितले जाणार आहे.. त्यामुळे एबी फॉर्म देण्यासाठी सुद्धा विलंब करत रणनीती ठरवली गेली असल्याची माहिती सूत्रांकडून कळतीये.
26 Dec 2025, 08:56 वाजता
महापालिकेसाठी भाजपकडून उमेदवार निश्चित
मुंबई, पुणे, ठाणे नवी मुंबई या ठिकाणी शिवसेनेबरोबर जागावाटप अंतिम झालं नसताना, भाजपनं उमेदवारी निश्चित केल्याची माहिती मिळतेय. भाजप कोअर कमिटीच्या बैठकीत 100 ते 110 जागांवर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काल दुपारपासून रात्री उशिरापर्यंत बैठका घेतल्या आणि यात काही उमेदवार निश्चित केल्याची माहिती आहे.. तर दुसरीकडे शिवसेनेसोबत जागावाटपाबाबत चर्चा सुरू आहे..
26 Dec 2025, 08:15 वाजता
नाशिकमध्ये मनसे आणि महाविकास आघाडीचे जागावाटप अंतिम टप्प्यात
नाशिकमध्ये मनसे आणि महाविकास आघाडीचे जागावाटप अंतिम टप्प्यात. जागावाटपावरुन होणारे वाद टाळण्यासाठी मनसे महाविकास आघाडीचा नवा पॅटर्न. प्रभागात ज्या पक्षाचा ताक़दवान उमेदवार ति जागा त्या पक्षाला सुटणार असल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती. काल रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या बैठकीत जागावाटपाबाबत सकारात्मक चर्चा. ठाकरे बंधू एकत्र येताच नाशिकमध्ये मनसे आणि महाविकास आघाडी एकत्र महापालिका निवडणूक लढवण्याचा निर्णय
26 Dec 2025, 07:25 वाजता
स्कॉच आणि विदेशी मद्यावर पुणे उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च दर्जाच्या बनावट स्कॉच आणि विदेशी मद्यावर पुणे उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई. बनावट स्कॉच आणि विदेशी मद्याविरुद्ध धडाकेबाज कारवाई करत दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले आहेत. मुंढवा आणून तळेगाव दाभाडे विभागात झालेल्या कारवाईत तीन आरोपींना अटक करण्यात आली. बनावट मद्य, वाहने आणि मोबाईलसह सुमारे 9.94 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे
26 Dec 2025, 07:23 वाजता
जाफ्राबाद तालुक्यात ऊसाच्या क्षेत्रांत वाढ
जालन्यातील जाफ्राबाद तालुक्यातील पूर्णा, खेळणा, धामणा ह्या अतिवृष्टीमुळे या वर्षी भरभरून गेल्या आहेत. यामुळे 25 किलोमीटर अंतरावरील संत चोखा धरण जून-जुलैमध्येच पूर्ण भरले. धरणाचे बॅकवॉटर जाफ्राबादच्या झीरो पॉइंटपर्यंत आले. गेल्या दोन वर्षांपासून पाण्याची पातळी नदीमध्ये कायम टिकून राहिल्याने या भागातील शेतकरी उसाच्या पिकाकडे वळले आहेत. आतापर्यंत 99 एकर उसाची लागवड झाली आहे. दरम्यान, कापूस, सोयाबीनमध्ये घट झाली.
26 Dec 2025, 07:22 वाजता
बीडच्या सह्याद्री देवराईतील झाडे समाज कंटकांनी जाळली आणि...
बीड जिल्ह्यातील सह्याद्री देवराईला कुणी तरी समाज कंटकांनी आग लावली होती, यामध्ये वृक्षप्रेमी तरुणांनी संगोपन केलेली शेकडो झाडे जळून खाक झाली होती. या अमानुष कृत्याच्या निषेधार्थ हिंगोलीच्या कुरुंदा येथील सह्याद्री देवराई टोकाईगड येतील वृक्षप्रेमींनी 120 फुलांची झाडे लाऊन बीड येथील त्या समाज कटकांचा निषेध केलाय.
26 Dec 2025, 07:18 वाजता
शिवसेनेसोबत युती करण्यासाठी कोणी धरला आग्रह?
सिल्लोडचे शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांनी जालन्याचे भाजप नेते आणि माजी आमदार कैलास गोरंटयाल यांची आज रात्री उशिरा भेट घेतली आहे. दोन दिवसांपूर्वी सत्तार यांनी गोरंटयाल यांना फोन करून जालना महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेसोबत युती करण्याची मागणी केली होती.त्यानंतर आज झालेल्या भेटीत सत्तार यांनी गोरंटयाल यांच्याकडे पुन्हा शिवसेनेसोबत युती करण्यासाठी आग्रह धरल्याची माहिती समोर आली आहे.
26 Dec 2025, 07:15 वाजता
दोन्ही राष्ट्रवादीची गुप्त बैठक
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत दोन्ही राष्ट्रवादीची गुप्त बैठक पार पडली. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे, आमदार रोहित पवार आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे अजित गव्हाणे यांच्यात चर्चा झाली. एक तास झालेल्या बैठकीत जागा वाटपावर बरीच घासाघीस झाली. अजित पवारांच्या इच्छुक उमेदवारांच्या जागी शरद पवारांच्या इच्छुकांनी ही दावा केलाय.
26 Dec 2025, 06:50 वाजता
पोलिसांच्या कथित त्रासाला कंटाळून युवकाची आत्महत्या
निलंगा तालुक्यातील औराद शहाजानी तेथील युवकाची आत्महत्या. पोलिसांच्या कथित त्रासाला कंटाळून बबलू बेलुरे यांनी उचललं टोकाचं पाऊल. आत्महत्येपूर्वी व्हिडिओ बनवून पोलिसांवर केले गंभीर आरोप. व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच नातेवाईक आणि ग्रामस्थांचा पोलीस ठाण्यात संताप अनावर . नातेवाईक आणि गावकऱ्यांचं पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन सुरू. पोलीस ठाण्याच्या समोर नातेवाईक आक्रमक. अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीसांना मोठा बंदोबस्त तैनात.
25 Dec 2025, 22:24 वाजता
विदर्भात चारही महापालिकेत भाजप आणि शिवसेना एकत्र लढणार
विदर्भातील चार महापालिकांमध्ये शिवसेना आणि भाजपामध्ये महायुती होणार असल्याचं शिवसेना नेते आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलेय. भाजप विभागीय कार्यालयात महसूल मंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे, सुधीर मुनगंटीवार आणि भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत शिवसेना नेते उदय सामंत,संजय राठोड, आशिष जयस्वाल आणि इतर नेत्यांची बैठक झाली त्यानंतर भाजप आणि शिवसेना महायुती म्हणून या चारही महापालिकेत एकत्र लढणार असल्याचं उदय सामंत यांनी सांगितले.