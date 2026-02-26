English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE: युगेंद्र पवारांसह रोहित पवार बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये; गेल्या अर्ध्या तासापासून चर्चा सरु

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभारातील महत्त्वाच्या घडमोडी, देशभरातील मोठ्या अपडेट्स,  राजकीय हालचाली तसेच अधिवेशनातील सर्व ताज्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी ब्लॉग रिफ्रेश करा...

Priti Ved | Feb 26, 2026, 10:44 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड ही वरळी डोम येथे होणार यावर लक्ष असेल तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार आज अजित  पवार यांना न्याय मिळावा यासाठी    युगेंद्र पवारांसह  FIR दाखल करतील त्यासंदर्भातील महत्त्वाच्या अपडेट्स. त्याशिवाय  मराठी भाषा गौरव दिन मनसेकडून केला जाणारा साजरा २६ फेब्रुवारी ते १ मार्च असे साजरा केला जाणार. चार दिवस शिवाजी पार्क मैदानात विशेष पुस्तक प्रदर्शन असणार यावर लक्ष. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे हिंगोलीतील नेते माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेकर यांचे पुत्र श्री अतिश यांचा भाजपात पक्ष प्रवेश करणार आहेत. यासह क्रीडाक्षेत्रातील महत्त्वाच्या बातम्या... टी-२० वर्ल्ड कपमधील सुपर ८ फेरीमधील भारताचा दुसरा सामना आहे. आज भारत झिम्बाब्वेविरूद्ध खेळणार आहे. या सर्व महत्त्वाच्या राजकीय वर्तुळातील घडमोडी आणि दिवसभारतील सर्व ताज्या बातम्या जाणून घ्या एका क्लिकवर... 

26 Feb 2026, 10:35 वाजता

युगेंद्र पवारांसह रोहित पवार बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये 

युगेंद्र पवारांसह रोहित पवार बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाले आहेत. गेल्या आर्ध्या तासापासून पोलीस स्टेशनमध्ये चर्चा सुरु असल्याचं समोर आलं आहे. बारामती पोलीस स्टेशन बाहेर मोठी गर्दी जमा झाली असून पुढे काय होईल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

26 Feb 2026, 10:11 वाजता

रोहित पवार बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल

रोहित पवार बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाले असून बारामती पोलीस स्टेशनबाहेर भरपूर गर्दी जमा झाली आहे.  बारमतीमध्येही  गुन्हा दाखल केला नाही तर कोर्टात धाव घेणार असल्याचा रोहित पवारांनी इशारा दिलाय

26 Feb 2026, 09:44 वाजता

'गुन्हा दाखल न केल्यास कोर्टात जाऊ'

अपघाताबाबत रोहित पवार सतत भूमिका मांडतायेत. अजित पवार अपघात प्रकरणी रोहित पवार आक्रमक... दरम्यान रोहित पवार बारामतीत FIR दाखल करणार आहेत. जर बारमतीमध्येही  गुन्हा दाखल केला नाहीतर कोर्टात धाव घेणार असल्याचा रोहित पवारांनी इशारा दिलाय

26 Feb 2026, 09:16 वाजता

फडणवीसांचा रोहित पवारांना फोन?

रोहित पवारांना मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत बोलावलं... अपघाताबाबत रोहित पवार सतत भूमिका मांडतायेत. अजित पवार अपघात प्रकरणी रोहित पवार आक्रमक...  - सुत्र 

26 Feb 2026, 08:57 वाजता

आमदार रोहित पवार आज बारामती दौऱ्यावर... 

आमदार रोहित पवार आज बारामती दौऱ्यावर येणार आहेत. बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात जात दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची रोहित पवार मागणी करणार आहेत.यावेळी युगेंद्र पवारही उपस्थित असतील.थोड्याच वेळात बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी ते पोलिस स्टेशन गाठणार आहेत.. अजित पवार विमान अपघातप्रकरणी DGCA  आणि VSR कंपनीविरोधात FIR दाखल करुन घेण्यास मरीनलाईन्स पोलिसांनी नकार दिलाय.. यावेळी पोलीस आणि रोहित पवार यांच्यात बाचाबाची झाल्याचंही पाहायला मिळालं.. गुन्हा दाखल न करुन घेतल्याने मरीन लाईन्स पोलिसांवर कुणाचा दबाव आहे असा सवाल आमदार रोहित पवारांनी केलाय..त्यानंतर  रोहित पवारांनी बारामतीमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतलाय....  

26 Feb 2026, 08:52 वाजता

मालेगाव मनपा कार्यालय नमाज पठण प्रकरण

मालेगाव मनपा कार्यालयात नमाज पठण प्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल... - मालेगाव किल्ला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल... 

26 Feb 2026, 08:50 वाजता

लव्ह जिहाद कायदा अंमलात आणण्सासाठी समितीच्या बैठका

लव्ह जिहाद कायदा अंमलात आणण्यासाठी सरकारनं हालचाली सुरु केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. .राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या २-३ बैठका झाल्यात... लव्ह जिहाद कायद्याचा पहिला ड्राफ्ट विधी व न्याय विभागाकडे तयार असल्याची माहीती सूत्रांनी दिलीये.. हा कायदा संवेदनशील असल्याने राज्य सरकारकडून बारीक निरीक्षणे लक्षात घेत सावध पावलं उचलली जात आहेत.. 

26 Feb 2026, 08:46 वाजता

भिगवणतील कथित अपहरण प्रकरण

भिगवणमधील कथित अपहरण प्रकरणाला नवं वळण, आता आईकडे जाण्याची तरुणीची इच्छा, कोर्टात जबाब बदलला, इंदापूर कोर्टात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तरुणीची हजेरी 

