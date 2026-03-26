Maharashtra Breaking News Today LIVE: अशोक खरातला आणखी एक दणका! जिल्हा प्रशासनाची मोठी कारवाई

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 March 2026: राज्यात सध्या नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी खळबळ माजली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात निवेदन देत आतापर्यंत करण्यात आलेली कारवाई आणि प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली आहे. दुसरीकडे अमेरिका-इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध 25 व्या दिवशीही सुरुच आहे. देशात एलपीजीचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती असून, भीतीपोटी पेट्रोल पंपांवर लोक रांगा लावत आहेत. राज्यासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या
26 Mar 2026, 07:51 वाजता
अशोक खरातला देण्यात आलेला शस्त्र परवाना रद्द
नाशिक - भोंदू अशोक खरातला देण्यात आलेला शस्त्र परवाना जिल्हा प्रशासनाकडून रद्द
15 ऑक्टोबर 2012 रोजी देण्यात आला होता परवाना
1 जानेवारी 2024 रोजी करण्यात आले होते शास्त्र परवानाचे नूतनीकरण
शस्त्र पोलीस ठाण्यात जमा करण्याचेही आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
26 Mar 2026, 07:49 वाजता
महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांचं निधन
उपचार सुरू असताना झाले निधन
ते 85 वर्षांचे होते
गेल्या महिन्याभरापासून कोल्हापुरातील ऍस्टर आधार हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर जयसिंगराव पवार यांच्यावर सुरू होते उपचार
निमोनिया सदृश्य आजाराने डॉक्टर पवारांचे निधन
26 Mar 2026, 07:06 वाजता
राज्यात पुढील काही दिवस पावसाचे
राज्यातील अनेक भागांत मागील काही दिवसांपासून पावसाची नोंद होत आहे. काही ठिकाणी सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह गारपीटही नोंदली गेली. दरम्यान, राज्यातील काही भागांना पुढील तीन ते चार दिवस हवामान विभागाकडून 'यलो अलर्ट' देण्यात आला आहे. तर काही भागात उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुढील तीन ते चार दिवस राज्यातील दक्षिण कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. कोकण प्रदेशातील ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी भागात उष्ण आणि दमट हवामान आहे. उत्तर कोकणातील काही भागात गुरुवारीही उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहणार आहे.
पुढील तीन दिवसांत कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील कमाल तापमानात १ ते ३ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. दरम्यान, बुधवारी राज्यातील सर्वाधिक कमाल तापमानाची नोंद अकोला येथे झाली. येथील कमाल तापमान ४०.७ अंश सेल्सिअस होते.
26 Mar 2026, 07:05 वाजता
राज्यात टीईटी 21 जूनला, ऑनलाइन अर्ज भरण्यास उद्यापासून सुरुवात
मुंबई: राज्यातील शिक्षक भरतीसाठी अत्यावश्यक मानली जाणारी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २०२६ येत्या २१ जून रोजी घेण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने जाहीर केले. या परीक्षेच्या ऑनलाइन अर्ज नोंदणीला २७मार्चपासून सुरूवात होणार आहे. या परीक्षेसंदर्भातील वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत टीईटी परीक्षा घेण्यात येत आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेनंतर आता परिषदेने पुढील परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार २१ जून रोजी टीईटी परीक्षा
घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी इच्छुक उमेदवारांना २७ मार्च ते १६ एप्रिल या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहेत. अर्ज केवळ इंग्रजी भाषेत भरावे लागणार असून ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जाणार नाही. तसेच अर्जाची अंतिम मुदत संपल्यानंतर कोणतीही दुरुस्ती करता येणार नाही, त्यामुळे उमेदवारांनी अर्ज भरताना विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन परिषदेकडून करण्यात आले आहे. या परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) ९ ते २१ जून या कालावधीत ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे.
26 Mar 2026, 07:04 वाजता
मुंबईतील पोलिसांना हक्काचे घर मिळणार, सरकारची विधानसभेत माहिती
मुंबईतील कुर्ला नेहरूनगर येथील म्हाडा पोलीस वसाहतीसह पोलीस निवासस्थानांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यात येत असून पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
१ जानेवारी २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे पोलीस निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे देता येतील का, याबाबत धोरणात्मक निर्णय
मुंबई शहराच्या वाढत्या सुरक्षिततेच्या गरजा लक्षात घेता पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना सुसज्ज व हक्काची घरे उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता असून याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी नमूद केले.
26 Mar 2026, 07:03 वाजता
मुलुंड मेट्रो-४ अपघातासाठी कंत्राटदारच जबाबदार, 'एमएमआरडीए'च्या अहवालात ठपका
मुलुंडमधील एलबीएस मार्गावर 'वडाळा-ठाणे-कासारवडवली मेट्रो ४ मार्गिकेच्या मेट्रोच्या खांबांवरील अंदाजे अडीच मेट्रिक टनाचा सिमेंटचा पॅरापेट कोसळून अपघात झाला होता. हा अपघात कंत्राटदाराच्या निष्काळजीमुळे झाल्याचा ठपका मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) चौकशी समितीने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. संबंधित कंत्राटदार उद्योगपती अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि इटालियन कंपनी अस्ताल्डीच्या संयुक्त उपक्रमाचा (आरएजेव्ही) भाग आहे.
सिमेंटच्या पॅरापेटचा तात्पुरता आधार काढल्यामुळे घटना घडल्याचा
निष्कर्षही समितीने नोंदवला आहे. ही दुर्घटना डिझाईन किंवा साहित्यातील कोणत्याही त्रुटीमुळे झाली नसल्याचेही म्हटले आहे. या अहवालानुसार मार्गिकेच्या या भागाच्या कामात कोणतीही संरचनात्मक कमतरता, दोष किंवा कारागिरीतील त्रुटी नाही. तर 'आरएजेव्ही'च्या एका वेल्डरने नुकत्याच बांधलेल्या सिमेंटच्या पॅरापेटचे तात्पुरते आधार लिंमेटने जोडणी करण्याआधीच काढून टाकल्यामुळे हा अपघात घडला. तेच मूळ कारण असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कार्यपद्धतीचे पालन न करणे, असुरक्षित वर्तन आणि पर्यवेक्षणाच्या अभावासह अनेक चुकांसाठी आरएजेव्हीला जबाबदार धरण्यात आले आहे.