Maharashtra Breaking News Today LIVE: इंधन दरवाढीचा एसटी महामंडळाला मोठा फटका

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 May 2026: महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा एकाच ठिकाणी. दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा.  

Written ByVanita Kamble
Published: May 26, 2026, 06:15 AM IST|Updated: May 26, 2026, 09:33 AM IST
26 May 2026 09:32 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : इंधन दरवाढीचा एसटी महामंडळाला मोठा फटका

इंधन दरवाढीचा मोठा फटका परिवहन महामंडळाला बसत आहे. डिझेल दरवाढीमुळे एकट्या नांदेड जिल्ह्यात महिन्याकाठी तब्बल 50 लाख रुपयांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे तोट्यात चाललेल्या एस टी ला नांदेड जिल्ह्यात 50 लाखाचा आणखी तोटा सहन करावा लागणार आहे. नांदेड जिल्हयात एसटी महामंडळाचे एकुण नऊ आगार आहेत. या नऊ आगारात एप्रिल महिन्यापर्यंत दर महिन्याला 8 कोटी 94 लाख 85 हजार रुपयांचा डिझेलचा खर्च होता. मात्र डिझेलचे भाव वाढल्याने या एका महिन्यात 9 कोटी 44 लाख 70 हजार रुपये इतका खर्च आलाय. आजच्या डिझेलच्या प्रति लिटर दरानुसार एस टी महामंडळाचा तब्बल 50 लाख रुपयांचा खर्च वाढलाय. यापुढे जर इंधन दरवाढ झाली तर महामंडळाला आणखी वाढीव खर्च येणार आहे. तोट्यात असेलल्या एसटी महामंडळावर इंधन दरवाढीमुळे अतिरिक्त खर्चाचा भार वाढत असल्याने , आगामी काळात एसटीच्या तिकिटाचे दर वाढवण्याची शक्यता आहे.

26 May 2026 09:31 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समितीत काळ्या हळदीला मिळाला २५ हजार रुपये प्रति क्विंटलचा उच्चांकी दर 

वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समितीत काळ्या हळदीने भावाचा नवा उच्चांक गाठल्याने हळद उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.काल झालेल्या लिलावात ‘कोच्या’ अर्थात काळ्या हळदीला किमान १७ हजार २०० रुपये तर कमाल २५ हजार रुपये प्रति क्विंटल असा विक्रमी दर मिळाला. मागील लिलावाच्या तुलनेत दरात तब्बल चार हजार रुपयांची वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.बाजार समितीत काळ्या हळदीची ७०० क्विंटल आवक झाली असून एकूण हळदीची आवक ७ हजार क्विंटलच्या पुढे गेली आहे.गेल्या काही दिवसांपासून बाजार समितीत हळदीची आवक वाढत असून वाढलेल्या दरामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत.

26 May 2026 09:30 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : दिपाली सय्यद यांची मराठी चित्रपट महामंडळ निवडणुकीच्या वादात उडी 

मराठी अभिनेत्री आणि शिवसेना नेता दिपाली सय्यद यांची मराठी चित्रपट महामंडळ निवडणुकीच्या वादात उडी 

भ्रष्टाचाराचा केला आरोप

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणूकीबाबत कोर्टाचा निकाल १० जून ला असताना ३४०० सभासदांना ग्राह्य धरून निवडणूक जाहीर केल्याचा आरोप

३० हजार सभासदांना त्यांच्या हक्काचा मतदाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले 

सभासदांनी पैसे भरले मग या पैश्याच काय झालं ?

३० हजार सभासदांचा वाली कोण असा विचारला सवाल

26 May 2026 08:51 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : तारा-मारा अन्यथा बाहेर तरी काढा; जिल्हाप्रमुख संजय भोसले यांचे उद्धव ठाकरे यांना भावनिक पत्र

सातारा : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील अंतर्गत नाराजी पुन्हा एकदा समोर आली असून, सातारा जिल्हाप्रमुख संजय भोसले यांनी उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख यांना भावनिक पत्र लिहित थेट नाराजी व्यक्त केली आहे. ३० वर्षे पक्षासाठी निष्ठेने काम करूनही सतत उपेक्षा आणि खच्चीकरण सहन करावे लागत आहे, असा आरोप त्यांनी पत्रातून केला आहे. पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांकडून जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याचा आरोप करत संजय भोसले यांनी “तारा-मारा अन्यथा बाहेर तरी काढा” अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अनेक वर्षे पक्षासाठी संघर्ष करूनही न्याय मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.या पत्रामुळे सातारा जिल्ह्यासह शिवसेना ठाकरे गटात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

26 May 2026 08:50 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates :  चंद्रपूरच्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात वन्यजीव छायाचित्रकाराच्या चौकशीने खळबळ

चंद्रपूरच्या  ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प आणि परिसरातील अनेक वाघ गेल्या काही महिन्यांपासून पर्यटक आणि वन्यजीव छायाचित्रकारांच्या नजरेस पडत नसल्याने खळबळ उडाली आहे. यामागे शिकारीची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच बंगळूरुस्थित एका वन्यजीव छायाचित्रकाराची सलग तीन दिवस चौकशी करण्यात आल्याने संशय बळावला आहे.या छायाचित्रकारावर जंगलात नियमबाह्य हालचाली, रात्री फिरणे, वाहनातून उतरून छायाचित्रण करणे तसेच वाघांना आकर्षित करण्यासाठी मेलेली जनावरे जंगलात आणल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणात वनविभागाने त्याचे लॅपटॉप, मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्य जप्त केले असून तपास सुरू असल्याची माहिती व्यवस्थापनाने दिली आहे. दरम्यान ज्युनिअर बजरंग सह काही वाघ आणि वाघिणी-बछडे परिसरात नजरेस पडत नसल्याच्या चर्चेमुळे ताडोबातील सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र शिकारीच्या शक्यतेला वनविभागाकडून अद्याप अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही.

26 May 2026 08:44 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : आजीच्या अंत्यविधीसाठी आलेल्या तीन बहिणींचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू

कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यात असणाऱ्या हुंदळेवाडी गावातील घटना

शेततळ्यात पाय घसरून धनुष्का सांबरेकर, रिया सांबरेकर आणि स्वराली नाईक यांचा मृत्यू

शेततळ्याकडे फिरायला गेल्यानंतर पाण्यात खेळण्याच्या उद्देशाने शेततळ्याच्या पाण्यात उतरल्या, पण पाण्याचा अंदाज न आल्याने तिघेही पाण्यात बुडाल्या.

26 May 2026 07:53 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : चंद्रपूर जिल्ह्यात 4 महिलांचे बळी घेणाऱ्या वाघिणीनंतर तिच्या एका बछड्याला वन विभागाने केले जेरबंद

चंद्रपूर जिल्ह्यात 4 महिलांचे बळी घेणाऱ्या वाघिणीनंतर तिच्या एका बछड्याला देखील वन विभागाने  जेरबंद केले. सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही येथे शुक्रवारी सकाळी T-2 वाघीण आणि तिच्या चार बछड्यांनी केलेल्या हल्ल्यात चार महिलांचा मृत्यू झाला होता. तेंदुपत्ता तोडण्यासाठी गेलेल्या महिलांवर वाघीणीने  अचानक हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर वन विभागाने तातडीने कारवाई करत T-2 या वाघिणीला जेरबंद केलं होतं. आज संध्याकाळी तिच्या SAM-2 या बछड्याला देखील डार्ट मारून जेरबंद  करण्यात आले. हा बछडा अंदाजे 2 वर्षांचा पूर्ण वाढ झालेला वाघ असून त्याला जेरबंद करून चंद्रपूर येथील ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर मध्ये रवाना करण्यात आले. या वाघिणीची आणखी तीन बछड्यांना जेरबंद करण्याचे वन विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

26 May 2026 07:52 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : आंदेकर टोळीला ‘क्वारंटाइन’ करण्याची पोलिसांची मागणी

 वनराज आंदेकर यांच्या खुनानंतर सुरू झालेल्या टोळी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी आंदेकर टोळीविरोधात कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. टोळीचे प्रमुख आरोपी कारागृहातूनच हल्ल्यांचे कट रचत असल्याच्या संशयावरून त्यांना स्वतंत्र बराकीत ‘क्वारंटाइन’ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आरोपींना फोन, मुलाखत सुविधा बंद करण्याबाबत तसेच न्यायालयीन सुनावणी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’द्वारे घेण्याबाबत पोलिसांनी न्यायालय आणि कारागृह प्रशासनाला पत्र पाठवले आहे.

26 May 2026 07:50 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पुण्यात जनगणनेचा वेग मंदावला; हजार प्रगणक गैरहजर

राष्ट्रीय जनगणना मोहिमेअंतर्गत पुणे शहरातील घरांच्या सर्वेक्षणाचे काम संथ गतीने सुरू असून आतापर्यंत केवळ ४० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. सुमारे एक हजार प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांनी अद्याप कामालाच सुरुवात न केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेची चिंता वाढली असून संबंधितांनी तातडीने काम सुरू करावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिला आहे.

26 May 2026 07:49 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : एमपीएससी गट ‘क’ मुख्य परीक्षा १२ जुलैला

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) मार्फत गट ‘क’ सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा-२०२५ येत्या १२ जुलै रोजी होणार आहे. पात्र उमेदवारांना ४ जूनपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून शुल्क भरण्याची मुदत ८ जूनपर्यंत आहे. परीक्षा पुण्यासह सहा केंद्रांवर होणार असून ती ४०० गुणांची असेल. या भरती प्रक्रियेद्वारे लिपिक-टंकलेखक, कर सहाय्यक, दुय्यम निरीक्षक आदी मिळून एकूण १८८४ पदे भरली जाणार आहेत.

26 May 2026 07:49 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पुरंदर विमानतळासाठी १५ दिवसांत ५० टक्के भूसंपादन

बहुप्रतीक्षित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे. अवघ्या १५ दिवसांत सात गावांतील १५२३ एकर जमिनीची संमतीपत्रे प्रशासनाकडे जमा झाली असून ४५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या आकर्षक पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढला आहे. एकूण तीन हजार एकर जमीन संपादित होणार असून अतिरिक्त ५०० कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

26 May 2026 12:21 AM (IST)

नीलम शिर्केंची निवडणुकीतून माघार

अ. भा. मराठी चित्रपट महामंडळ निवडणूक,नीलम शिर्केंची निवडणुकीतून माघार,वर्षा उसगावकरांना दिला पाठिंबा. चित्रपट महामंडळ निवडणुकीत ट्विस्ट आला आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

