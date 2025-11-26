Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 November 2025:महानगरपालिका मुख्यालय आणि प्रभाग कार्यालयांमध्ये मतदार सहायता केंद्रांची स्थापना.त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रारुप मतदार यादीबाबत हरकती व सूचना सादर करताना पुरावा देण्याची गरज नसेल.मुंबईत अरुण गवळींच्या कुटुंबातील दोन व्यक्ती एकमेकांविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. मुंद्रांक शुल्क विभागाकडून सलग दोनदा मुदतवाढ देण्यात आलीय. अमेडिया कंपनीला आपली बाजू 4 तारखेला मुंद्राक शुल्क अधिकाऱ्यासमोर मांडता येणार आहे.
26 Nov 2025, 06:40 वाजता
टीईटी परीक्षांचे नियोजन करणारेच निघाले फितूर
टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी शासकीय, निमशासकीय परीक्षांचे नियोजन करणाऱ्या खासगी संस्था संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. टीईटी आणि सेटचे पेपर फोडण्यात उत्तर भारतातील दोघांचा हात असल्याची माहिती पोलिसांच्या चौकशीतून समोर आली. पेपर फोडणाऱ्या दोघांचा शोध सुरू आहे. पेपर फुटीच्या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार गायकवाड बंधूंना उत्तर भारतातील दोघांकडून टीईटीची प्रश्नपत्रिका मिळणार होती.
26 Nov 2025, 06:39 वाजता
2030 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा भारतात!
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2030 चे यजमानपद मिळविण्याबाबत आश्वस्त असलेल्या भारताला बुधवारी ग्लास्गो येथे होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा आमसभेत औपचारिक मंजुरी प्रदान केली जाईल, अशी चिन्हे आहेत. देशात पायाभूत क्रीडा सुविधांचे जाळे उभारण्यासाठी हे आयोजन 'मैलाचा दगड' ठरणार आहे. याआधी, 2010 ला भारताने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे नवी दिल्लीत आयोजन केले. 2030 ची स्पर्धा अहमदाबाद येथे होण्याची दाट शक्यता आहे. आयोजनाचा दावा सादर करताना भारताने तांत्रिक बाबी, खेळाडूंचा अनुभव, पायाभूत सुविधा, प्रशासन आणि
राष्ट्रकुल मूल्ये या बाबी जोरकसपणे मांडल्या.
26 Nov 2025, 06:37 वाजता
नेरळ मध्ये एकावर गोळीबार
रायगडच्या कर्जत तालुक्यातल्या नेरळ मधील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सचिन भवर या व्यक्तीवर एका व्यक्तीने हवेत गोळीबार केला असून आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती समोर आली आहे.आरोपी धुळे शहरात 15 गुन्ह्यांमध्ये वाँटेड असून सराईत गुन्हेगार असल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे.
26 Nov 2025, 06:36 वाजता
अहमदपूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत महायुती मध्ये आरोप–प्रत्यारोप
अहमदपूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत महायुती मध्ये आता आरोप–प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील हे गद्दार आहेत आता गद्दारांना माफ नाही असं म्हणत यांच्यावर महायुती तोडल्याचा आरोप केला होता. मात्र या आरोपांना आता सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी तितकंच जोरदार उत्तर दिलं आहे. मी गद्दार नाही.गद्दार कोण? आहे ते तपासा. विधानसभेला ज्यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतली ते गद्दार का ? आम्ही गद्दार ? असा प्रश्न करत आम्हाला गद्दार म्हणून जर तुमचं भलं होत असेल तर तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणा आमच्या गुरूंनी आमच्या बाप दादांनी आम्हाला संस्कार चांगले दिले आहेत. अशा शब्दात मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी भाजपा आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचा समाचार घेतलाय.
25 Nov 2025, 22:58 वाजता
शितल तेजवानीच्या याचिकेवर आज सुनावणी
शितल तेजवानीवर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी जो गुन्हा दाखल झाला तो रद्द करावा या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी आहे.
25 Nov 2025, 22:56 वाजता
समता परिषदेच्या पत्रव्यवहाराला विरोध
पुण्यातील महात्मा फुलेवाड्याच्या पालकत्वासाठी मंत्री छगन भुजबळांच्या समता परिषदेनं पत्र व्यवहार केलाय. समता परिषदेन पालकत्व योजनेंतर्गंत सरकारला दोन लेखी विनंती पत्र पाठवलंय. हे दोन्ही पत्रं झी 24 तासच्या हाती लागले आहेत. दरम्यान, राज्य पुरातत्व विभागाने समता परिषदेकडे सविस्तर प्रस्ताव मागितलाय. तर डॉक्टर बाबा आढाव यांच्या हमाल पंचायतकडून याला विरोध दर्शवण्यात आलाय.
25 Nov 2025, 22:55 वाजता
आबिटकर टाटा रुग्णालयाची पाहणी करणार
महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आज परेल येथील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ची पाहणी करणार आहेत.
25 Nov 2025, 22:53 वाजता
उज्ज्वला थिटे यांच्या अपीलाची आज पुन्हा सुनावणी
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उद्या पुन्हा एकदा सुनावणी होणार दरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक कार्यक्रम राबवल्याचा मुद्दा उज्वला थिटे यांच्या वकिलांनी मांडला.
25 Nov 2025, 22:49 वाजता
भिवंडीतील राजलक्ष्मी कंपाऊंडला भीषण आग
भिवंडी तालुक्यातील काल्हेर परिसरातील बांगर नगर येथील राज लक्ष्मी गेट क्रमांक १ येथे असलेल्या बीडी इमारतीत तीन शिवणकाम करणाऱ्या कंपन्यांना भीषण आग लागली. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, संध्याकाळी ६:३० नंतर सर्वजण बाहेर पडले, त्यानंतर आग लागली.
25 Nov 2025, 22:48 वाजता
कापूस खरेदी केंद्र सुरू
नंदुरबार जिल्ह्यात कापूस खरेदीसाठी सीसीआयकडून जिल्ह्यात चार ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. यावर्षी सीसीआय कडून कापूस खरेदी केंद्र उशिरा सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र इतर ठिकाणी व्यापाऱ्यांकडून कापूस कमी दरात खरेदी होऊ नये यासाठी सीसीआय कडून चार ठिकाणी म्हणजे नंदुरबार, नवापूर, तळोदा आणि शहादा येथे सीसीआय कडून कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आला आहे.