Maharashtra Breaking News Today LIVE: आज पुण्यात डेंजर ट्रॅफिक जॅम होण्याची दाट शक्यता; कारण...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 October 2025: पुण्यामधील जैन ट्रस्टच्या जमिनीच्या व्यवहारावरुन केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याविरोधात मोर्चा उघडणारे रविंद्र धंगेकरांनी आपली लाढई सुरुच ठेवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. या प्रकरणातील घडामोडींबरोबरच बिहारमधील निवडणूक प्रचाराच्या दृष्टीने आजचा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे. या शिवाय राज्यातील ताज्या घडामोडींचे इत्यंभूत अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता...
26 Oct 2025, 09:32 वाजता
डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरण: थेट CM फडणवीसांना भेटणार 'हा' आमदार; राजकीय लोकांची देखील नावे...
बीडची रहिवासी असलेली डॉक्टर संपदा मुंडे हिने फलटण येथे गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी भाजप आमदार सुरेश धस यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन संवाद साधला. संपदाने अनेक वेळा तक्रार अर्ज केला होता. मात्र वरिष्ठ पातळीवर याची कोणीही दाखल घेतली नाही. यातील सर्वच दोषीवर कडक कारवाई करण्यात यावी. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उद्या भेट घेणार असल्याचे आमदार सुरेश धस यांनी म्हटलं. सातारा पोलिसांनी पीडित कुटुंबाला जबाब घेण्यासाठी साताऱ्याला न बोलवता बीडमध्ये येऊन त्यांचा जबाब घ्यावा अशी देखील मागणी सुरेश धस यांनी केली. दरम्यान या आत्महत्या प्रकरणात काही राजकीय लोकांची देखील नावे पुढे येत आहेत. त्यांची ही चौकशी झाली पाहिजे. ऊसतोड मजुराच्या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे असे सुरेश धस यांनी म्हटलं आहे
26 Oct 2025, 08:56 वाजता
अमेरिकेनं रचलेला मोदींच्या हत्येचा कट? पण रशियाने...; बांगलादेशातील 'त्या' हत्येनं पोलखोल?
26 Oct 2025, 07:37 वाजता
PSI Gopal Badane Surrender | सातारा महिला डॉक्टर प्रकरणातील मुख्य आरोपी PSI गोपाल बदने पोलिसांना शरण
साताऱ्यातील महिला डॉक्टर संपदा मुंडेंच्या आत्महत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी पीएसआय गोपाल बदने पोलिसांना शरण आला आहे. आज त्याला पलटण कोर्टात हजर केलं जाणार आहे.
26 Oct 2025, 07:34 वाजता
आज पुण्यात मोठी वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता
दिवाळीनंतर मुंबई - पुण्यात परतण्याची लगबग आज दिसून येत आहे. आज रविवार असल्याने महामार्गावर कोंडीची शक्यता असल्यानेच पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. दिवाळीत मूळ गावी गेलेले शहरवासीय पुणे, मुंबईकडे परतण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रवाशांच्या कार खाजगी बसमुळे महामार्गावर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महामार्ग पोलीस पुणे पोलीस तसेच पिंपरी-चिंचवड पोलीस वाहतूक आणि वाहन चालकांना महामार्ग यांच्यापर्यंत मार्गाचा वापर करावा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अवलंब करावा अशा सूचना दिल्या आहेत.
26 Oct 2025, 07:33 वाजता
महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात वादळी पावसाचा अंदाज? पुणे वेधशाळेकडून आली मोठी अपडेट!
26 Oct 2025, 07:32 वाजता
'शिंदे हे नव्या राजकारणातले राघोबा', राऊतांचा टोला; 'अति महत्त्वाकांक्षी, लोभी, लाचार ही सर्व...'
26 Oct 2025, 07:18 वाजता
Shreyas Iyer Injury Updates: डाव्या बरगडीला दुखापत, श्रेयस अय्यरबद्दल आली अपडेट; किती दिवस मैदानाबाहेर राहणार?
26 Oct 2025, 06:45 वाजता
पुढील चार दिवस राज्यात वादळी पावसाची शक्यता
कमी दाबाचे पट्टे, चक्रीवादळाचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. राज्यभरात पुढील चार दिवस पावसाची शक्यता असून कोकण, मध्य महाराष्ट्र व विदर्भ मराठवाड्यात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
26 Oct 2025, 06:45 वाजता
मध्य रेल्वेवर आज मेगाब्लॉक
ब्लॉक कालावधीत ठाणे ते वाशी/ नेरुळ/ पनवेलदरम्यानच्या ट्रान्स हार्बर लोकल रद्द करण्यात आल्या असून पश्चिम रेल्वेवर काही लोकल गाड्या रद्द करण्यात येतील. देखभाल दुरुस्तीचे काम असल्याने मध्य रेल्वेवर 'मेगाब्लॉक' घेण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी रविवारी मेगाब्लॉक जाहीर मात्र पश्चिम रेल्वेवर आज कोणताही ब्लॉक नसेल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
26 Oct 2025, 06:44 वाजता
केरळमध्ये आज मुसळधार पावसाचा अंदाज
भारतीय हवामान खात्याने उद्या केरळमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. कासारगोड आणि कन्नूरसाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे.