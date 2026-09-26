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Maharashtra Breaking News Today LIVE: लालबागचा राजा थोड्याच वेळात गिरगाव चौपाटीवर होणार दाखल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 Septeember 2026: राज्यासह देश विदेशातील सर्व घडामोडी येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 26, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 07:00 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: लालबागचा राजा थोड्याच वेळात गिरगाव चौपाटीवर होणार दाखल
26 September 2026 06:59 AM (IST)

पुण्यातील अलका चौकात आत्तापर्यंत 83 मंडळांचे गणपती विसर्जन

पुण्यातील गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीत अलका चौकात आत्तापर्यंत 83 मंडळांचे गणपती विसर्जन झाले आहे. 200 हून अधिक गणेश मंडळाचे विसर्जन बाकी आहे. विसर्जन मिरवणुकीला 20 तासांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. गेल्या वर्षी 36 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला होता. 

26 September 2026 06:57 AM (IST)

पुण्यातील पहिला सार्वजनिक गणपती भाऊसाहेब रंगारी गणरायाचं विसर्जन

पुण्यातील पहिला सार्वजनिक गणपती भाऊसाहेब रंगारी गणरायाचं विसर्जन 
शुक्रवारी रात्री आठच्या दरम्यान सुरू झाली होती विसर्जन मिरवणूक
शनिवारी पहाटे चार वाजून एक मिनिटांनी पहिल्या सार्वजनिक गणरायाचे झाले विसर्जन

 

26 September 2026 06:55 AM (IST)

पुण्यातील विसर्जन मिरवणूका अजून देखील सुरूच

पुण्यातील विसर्जन मिरवणूका अजून देखील सुरूच
सकाळी 6 च्या ठोक्याला पुण्यातील डी जे  साउंड सिस्टिम सुरू
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार रात्री 12 ते 6 साउंड सिस्टिम बंद  ठेवणे बंधनकारक
कुमठेकर रस्ता, टिळक रस्ता या ठिकाणी विसर्जन मिरवणुका पुन्हा जल्लोषात सुरू
रात्री 1 वाजता DJ असणाऱ्या मंडळानी विसर्जन मिरवणूक जागेवर थांबून ठेवल्या होत्या...
अजून ही अलका चौकात मिरवणूक सुरू...!

26 September 2026 06:47 AM (IST)

लालबागचा राजा ऑपेरा हाऊस येथे दाखल

लालबागचा राजा ऑपेरा हाऊस येथे दाखल झाला आहे. आता थोड्याच वेळात गिरगाव चौपाटीवर विसर्जनासाठी पोहोचणार आहे.

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TAGS:
Lalbaugcha Raja
maharashtra

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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