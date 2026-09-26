Maharashtra Breaking News Today LIVE: लालबागचा राजा थोड्याच वेळात गिरगाव चौपाटीवर होणार दाखल

पुण्यातील गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीत अलका चौकात आत्तापर्यंत 83 मंडळांचे गणपती विसर्जन झाले आहे. 200 हून अधिक गणेश मंडळाचे विसर्जन बाकी आहे. विसर्जन मिरवणुकीला 20 तासांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. गेल्या वर्षी 36 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला होता.
पुण्यातील पहिला सार्वजनिक गणपती भाऊसाहेब रंगारी गणरायाचं विसर्जन
शुक्रवारी रात्री आठच्या दरम्यान सुरू झाली होती विसर्जन मिरवणूक
शनिवारी पहाटे चार वाजून एक मिनिटांनी पहिल्या सार्वजनिक गणरायाचे झाले विसर्जन
पुण्यातील विसर्जन मिरवणूका अजून देखील सुरूच
सकाळी 6 च्या ठोक्याला पुण्यातील डी जे साउंड सिस्टिम सुरू
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार रात्री 12 ते 6 साउंड सिस्टिम बंद ठेवणे बंधनकारक
कुमठेकर रस्ता, टिळक रस्ता या ठिकाणी विसर्जन मिरवणुका पुन्हा जल्लोषात सुरू
रात्री 1 वाजता DJ असणाऱ्या मंडळानी विसर्जन मिरवणूक जागेवर थांबून ठेवल्या होत्या...
अजून ही अलका चौकात मिरवणूक सुरू...!
लालबागचा राजा ऑपेरा हाऊस येथे दाखल झाला आहे. आता थोड्याच वेळात गिरगाव चौपाटीवर विसर्जनासाठी पोहोचणार आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 September 2026: अनंत चतुदर्शीला राज्यभरातील गणेशभक्तांनी जड अंतकरणाने आपल्या लाडक्या बाप्पाल निरोप दिला आहे. दरम्यान मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागचा राजाचं विसर्जन आज सकाळी होणार आहे. जवळपास 20 ते 24 तास लालबागचा राजाची मिरवणूक पार पडते. दुसरीकडे राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळजन्य स्थिती असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दौऱ्यावर आहेत. यासंदर्भात आज अधिसूचना काढली जाण्याची शक्यता आहे. राज्यासह देश विदेशातील सर्व घडामोडी येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या