English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील पूरासंदर्भातील आणि राजकीय घडामोडी फक्त एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 September 2025: राज्यातील नुकसानग्रस्त भागाचा आढावा आणि दिवसभरातील सर्व राजकीय महत्त्वाच्या घडामोडी पहा फक्त एका क्लिकवर  

Soneshwar Patil | Sep 26, 2025, 06:00 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील पूरासंदर्भातील आणि राजकीय घडामोडी फक्त एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 September 2025: राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. अशातच मुख्यमंत्र्‍यांनी अमित शाह यांना पत्र लिहिलं आहे. तसेच ते दिल्ली दौऱ्यावर देखील जाणार आहेत.

 

25 Sep 2025, 23:14 वाजता

श्रीलंकेतील मठात केबल ट्रेन अपघात; वर्ध्यातील बौद्ध भिक्षूंसह 7 जणांचा मृत्यू

श्रीलंकेतील मठात केबल ट्रेन अपघात; वर्ध्यातील बौद्ध भिक्षूंसह 7 जणांचा मृत्यू#accidenthttps://t.co/UjyglY4eZv

25 Sep 2025, 22:57 वाजता

उदय सामंत पूरग्रस्त भागाची करणार पाहणी

जपानवरून आल्यानंतर  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनंतर उद्योग मंत्री उदय सामंत पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणार आहेत. 

25 Sep 2025, 22:55 वाजता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली दौऱ्यावर 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. राज्यातील पूरस्थितीबाबत केंद्रीय पातळीवर चर्चेची शक्यता. केंद्रीय कृषिमंत्री तथा इतर काही मंत्र्यांना भेटणार असल्याची माहिती.  तसेच भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनाही भेटणार असल्याची माहिती. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

Abhishek Sharma: पाकिस्तान्यानी अभिषेक शर्माचा घेतला डिजिटल ‘बदला’, मैदानावरचा राग काढत केली &#039;ही&#039; कृती

Abhishek Sharma: पाकिस्तान्यानी अभिषेक शर्माचा घेतला डिजिटल ‘बदला’, मैदानावरचा राग काढत केली 'ही' कृती

40 वर्ष भीक मागून जमवलेले पैसे मोजायला लागले 6 तास; या पैश्यांचं 60 वर्षीय आजीने काय केलं पाहिलं का?

40 वर्ष भीक मागून जमवलेले पैसे मोजायला लागले 6 तास; या पैश्यांचं 60 वर्षीय आजीने काय केलं पाहिलं का?
महाराष्ट्रातल्या गावागावातील प्रवाशांसाठी STचं खास गिफ्ट; आता दिवाळी होईल आणखी गोड!

महाराष्ट्रातल्या गावागावातील प्रवाशांसाठी STचं खास गिफ्ट; आता दिवाळी होईल आणखी गोड!
भारतात Weight Loss साठी शस्त्रक्रियांऐवजी औषधांना पसंती; फायदे, तोटे काय? A टू Z माहिती!

भारतात Weight Loss साठी शस्त्रक्रियांऐवजी औषधांना पसंती; फायदे, तोटे काय? A टू Z माहिती!
4 भटक्या कुत्र्यांनी तिला खेचलं अन् चावा घेतला, पुण्यातील धक्कादायक प्रकार, 3 वर्षांची चिमुकली जखमी

4 भटक्या कुत्र्यांनी तिला खेचलं अन् चावा घेतला, पुण्यातील धक्कादायक प्रकार, 3 वर्षांची चिमुकली जखमी
&#039;या&#039; अभिनेत्याचे फ्लॉप चित्रपटही करतात 200 कोटींची कमाई, आता 3 मिनिट 30 सेकंदाचा ट्रेलर होणार थिएटरमध्ये प्रदर्शित

'या' अभिनेत्याचे फ्लॉप चित्रपटही करतात 200 कोटींची कमाई, आता 3 मिनिट 30 सेकंदाचा ट्रेलर होणार थिएटरमध्ये प्रदर्शित

श्रीलंकेतील मठात केबल ट्रेन अपघात; वर्ध्यातील बौद्ध भिक्खूंसह 7 जणांचा मृत्यू

श्रीलंकेतील मठात केबल ट्रेन अपघात; वर्ध्यातील बौद्ध भिक्खूंसह 7 जणांचा मृत्यू
Laddu Recipe: &#039;हा&#039; एकच लाडू खा दिवसभर मिळेल भरपूर ऊर्जा! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Laddu Recipe: 'हा' एकच लाडू खा दिवसभर मिळेल भरपूर ऊर्जा! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Asia Cup 2025: भारत फाइनलमध्ये दाखल, प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान की बांगलादेश? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण

Asia Cup 2025: भारत फाइनलमध्ये दाखल, प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान की बांगलादेश? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण
37 व्या वर्षी तिसऱ्यांदा आई बनली ही गायिका, थेट चाहत्यांना दाखवला मुलाचा चेहरा

37 व्या वर्षी तिसऱ्यांदा आई बनली ही गायिका, थेट चाहत्यांना दाखवला मुलाचा चेहरा