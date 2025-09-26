Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील पूरासंदर्भातील आणि राजकीय घडामोडी फक्त एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 September 2025: राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. अशातच मुख्यमंत्र्यांनी अमित शाह यांना पत्र लिहिलं आहे. तसेच ते दिल्ली दौऱ्यावर देखील जाणार आहेत.
25 Sep 2025, 23:14 वाजता
श्रीलंकेतील मठात केबल ट्रेन अपघात; वर्ध्यातील बौद्ध भिक्षूंसह 7 जणांचा मृत्यू
श्रीलंकेतील मठात केबल ट्रेन अपघात; वर्ध्यातील बौद्ध भिक्षूंसह 7 जणांचा मृत्यू#accidenthttps://t.co/UjyglY4eZv
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 25, 2025
25 Sep 2025, 22:57 वाजता
उदय सामंत पूरग्रस्त भागाची करणार पाहणी
जपानवरून आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनंतर उद्योग मंत्री उदय सामंत पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणार आहेत.
25 Sep 2025, 22:55 वाजता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली दौऱ्यावर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. राज्यातील पूरस्थितीबाबत केंद्रीय पातळीवर चर्चेची शक्यता. केंद्रीय कृषिमंत्री तथा इतर काही मंत्र्यांना भेटणार असल्याची माहिती. तसेच भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनाही भेटणार असल्याची माहिती.