Maharashtra Breaking News Today LIVE: वादानंतर बागेश्वर धामच्या धीरेंद्र शास्त्रींना उपरती, धीरेंद्र शास्त्रींकडून 'जय शिवराय जप

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 April 2026: यवतमाळच्या अकोला बाजार परिसरातील कारेगांव शेतशिवारात गुप्तधन शोधण्यासाठी अघोरी पुजा करत असलेल्या सहा जणांना वडगांव जंगल पोलीसांनी अटक केली आहे. हिंगोलीत उष्मघाताने 48 वर्षीय शेतकरी महिलेचा मृत्यू झाला. दुर्बल व्यक्तीने कितीही सत्य अहिंसेवर भाषणे दिली तरी कोणी ऐकत नाही. शक्तिशाली लोक शांतीवर बोलले तर जग ऐकते. ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे हेच आज जगातील सामर्थ्यवानांना परिभाषित करतात, असे विधान नितिन गडकरींनी केले.अज्ञात बंदूकधाऱ्यांकडून लष्कर-ए-तोयबाचा सर्वोच्च कमांडर शेख युसूफ आफ्रिदीची हत्या करण्यात आली. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा भागातील लष्कर-ए-तोयबाचा प्रमुख शेख युसूफ आफ्रिदी याची त्याच प्रदेशात अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी हत्या केल्याचे वृत्त आहे.
27 Apr 2026, 07:35 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : हिंगोलीत उष्मघातानं शेतकरी महिलेचा मृत्यू
हिंगोलीत उष्मघाताने 48 वर्षीय शेतकरी महिलेचा मृत्यू झालाय. अरुणा सांगळे असं मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. शेतात काम करून विवाह सोहळ्यात उपस्थित राहण्यासाठी घरी आलेल्या महिलेला उष्मघाताचा त्रास जाणवल्याने रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र उपचाराआधीच मृत्यू झाल्याची डॉक्टरांनी माहिती दिलीये. दरम्यान या घटनेनंतर नातेवाईकांनी टाहो फोडल्याचं पाहायला मिळालं.
27 Apr 2026, 07:34 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : लातूर जिल्ह्यात उष्माघातानं तिसरा बळी
लातूर जिल्ह्यात उष्माघातानं तिसरा बळी गेलाय...औसा तालुक्यातील एरंडी गावात उन्हामुळे एका तरुणाचा उष्माघाताने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे....या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली...नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे...25 वर्षीय महेश इंगोले हा तरुण शेतातून काम आटोपून घरी परतला घरी आल्यानंतर त्याला अचानक चक्कर आली खाली कोसळला....उष्माघातामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे...
27 Apr 2026, 07:31 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : विदर्भात उष्णतेचा कहर
विदर्भात उष्णतेचा अक्षरशः कहर पाहायला मिळतोय.... एप्रिल महिन्यातच सूर्य आग ओकत असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत.... अकोल्यात तापमानाचा पारा 46.9 अंश सेल्सिअस तर अमरावती आणि वर्धा या तीन जिल्ह्यांमध्ये तापमानाने 45 अंशांचा टप्पा ओलांडला असून यंदाच्या मोसमातील आतापर्यंतचा हा उच्चांक ठरला आहे....वाढत्या तापमानामुळे दुपारच्या वेळी रस्त्यांवर शुकशुकाट दिसतोय..
प्रशासनाने नागरिकांना अत्यावश्यक काम असल्यास दुपारी 12 ते 4 घराबाहेर निघण्याच्या सूचना दिल्यात.. दैनंदिन कामासाठी नागरिकांना घराबाहेर पडावं लागतंय. पण, घराबाहेर पडताना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलय.....
27 Apr 2026, 07:30 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : आधी वादग्रस्त विधान, आता सारवासारव
नागपुरात बागेश्वर धामचे प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री यांच्या रामकथेला सुरुवात झालीय. छत्रपती शिवाजी महाराजांसंदर्भात वादग्रस्त विधान करून अडचणी आलेल्या बागेश्वर बाबांचा हा पहिलाच कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाआधी धीरेंद्र शास्त्रींनी माफी मागत वाद शमवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आताही पुन्हा एकदा धीरेंद्र शास्त्रींनी सारवासरव केल्याचं पाहायला मिळतंय.. रामकथेच्या मंचावर उजव्या बाजूला जिजाऊ आणि शिवबा यांची फोटो, तर डाव्या बाजूला तलवार घेतलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा लावल्याचं पाहायला मिळतंय...
27 Apr 2026, 07:30 वाजता
शिवरायांबद्दल महिती नसेल तर बोलू नये... छगन भुजबळांनी धीरेंद्र शास्त्रींचे कान टोचलेत...भुजबळांकडून धीरेंद्र शास्त्रीचा विरोध करण्यात आलाय...नवा इतिहास तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, पण लोक हे सहन करणार नाहीत असंही त्यांनी म्हटलंय.....
27 Apr 2026, 07:29 वाजता
- - रिक्षाचालकांना मराठी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात शशांक राव आक्रमक
--शशांक राव यांची गोरेगावमध्ये सभा होणारेय
--शशांक रावांच्या संघटनेचा मराठी सक्तीच्या निर्णयाला विरोध
- - ऑटोरिक्षा टॅक्सीमेन्स युनियनची आज सभा होणारेय.
--या सभेत शशांक राव काय भूमिका मांडतात याकडे लक्ष असणार आहे...
27 Apr 2026, 07:29 वाजता
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत केलेल्या विधानावरुन निर्माण झालेल्या वादानंतर अखेर बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्रींनी माफी मागितली आहे. छत्रपती शिवरायासंदर्भातील आपल्या विधानामुळे भावना दुखावल्यानं आपण माफी मागतो असं म्हणत, धीरेद्र शास्त्रींनी वादावर पडदा टाकण्याचा प्रय़त्न केलाय.
27 Apr 2026, 07:27 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : रिक्षाचालकांना मराठी सक्तीच्या वादावर आज बैठक
रिक्षाचालकांना मराठी भाषा सक्तीच्या वादावर आज महत्त्वाची बैठक होणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयातील आपल्या दालनात त्याबाबत बैठकीचे आयोजन केलंय. बैठकीसाठी रिक्षा-टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव, संजय निरुपमांसह विविध रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत अमराठी रिक्षा चालकांना मराठी अनिवार्य कशी करावी याबाबत मंथन होणार आहे. याआधीच मराठी सक्तीवरून शिवसेनेत दोन गट पडल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या बैठकीत संजय निरुपम काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष असणार आहे. तसेच शशांक राव यांचा विरोध मावळणार का याकडेही लक्ष असणार आहे.
26 Apr 2026, 21:53 वाजता
संजय निरुपम यांच्या गाडीवर हल्ला करणाऱ्या मनसैनिकांचा अमित ठाकरे करणार सत्कार
संजय निरुपम यांच्या गाडीवर हल्ला करणाऱ्या महाराष्ट्र सैनिकांचा अमित ठाकरे सत्कार आहेत. राज ठाकरे आणि अमित ठाकरे दोन्ही नेत्यांच्या माध्यमातून 11 मनसैनिकांचा सत्कार केला जाणार आहे. सकाळी 11 वाजता हा कार्यक्रम पार पडेल.