Maharashtra Breaking News Today LIVE: रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी किती मुदत? 'शिवाजी कोण होता' पुस्तकाचा वाद चिघळला

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 April 2026: मराठी सक्तीचा निर्णय पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. मराठी शिकण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतवाढ दिली जाणार आहे. रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी किती मुदत मिळणार? याबाबत आज स्पष्ट होईल. कारण आजच्या बैठकीत मुदतवाढीचा निर्णय होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. दुसरीकडे पुण्यात रेल्वे स्थानकाजवळ वंदेभारतचा डबा रुळावरुन घसरला असल्याने काही गाड्या उशीराने धावत आहेत.
तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार उद्या बुलढाण्यात धडकणार असून 'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकाचे सार्वजनिक वाचन करणार आहेत. मात्र, या दौऱ्यापूर्वीच बुलढाण्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बुलढाण्यात संजय गायकवाडांच्या घरावर मोर्चा डाव्या चळवळीतील कार्यकर्ते धडकणार आहेत. आमदार संजय गायकवाडांनी प्रशांत आंबींनी जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. दुसरीकडे भोंदू अशोक खरातला सहाव्या गुन्ह्यात कोर्टाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. खरातला आ पुन्हा कोर्टात हजर करणार आहेत.
28 Apr 2026, 06:42 वाजता
अकरावी प्रवेशात यंदापासून मुलींसाठी स्वतंत्र फेरी; समोर आलं प्रवेश प्रक्रियेचं वेळापत्रक
यंदापासून राज्यातील सर्व अकरावी प्रवेश ऑनलाइन व गुणवत्तेनुसार होणार असून, मुलींसाठी स्वतंत्र विशेष फेरीची तरतूद करण्यात आली आहे. 15 जुलैपासून ११वीचे वर्ग सुरू होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी जारी केला आहे. नवीन प्रक्रियेनुसार, 3 नियमित फेऱ्या घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतर सर्वांसाठी खुली फेरी होईल आणि त्यापुढे केवळ मुर्लीसाठी विशेष पाचवी फेरी आयोजित केली जाईल. गुणवत्ता निश्चित करताना राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या सर्वोच्च पाच विषयांचे गुण विचारात घेतले जाणार आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यास एकाच अर्जाद्वारे राज्यातील कोणत्याही शाळेची निवड करता येईल.
शाळा व महाविद्यालयांची माहिती संकेतस्थळावर भरणे: 10 एप्रिल ते 25 एप्रिल
माहितीचे प्रमाणीकरणः 26 एप्रिल ते 5 मे
विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन प्रोफाइल तयार करणे : 5 मे ते 14 मे
28 Apr 2026, 06:39 वाजता
तापलेल्या विदर्भाला आता 'अवकाळी'चा इशारा
विदर्भात मंगळवारी, बुधवारी आणि गुरुवारी अवकाळी कोसळेल, तर उर्वरित राज्यातील कमाल तापमान किंचित घटेल किंवा ते 'जैसे थे'च राहील, असा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी वर्तवला. राज्यात सर्वाधिक कमाल 46 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद अमरावती आणि अकोला येथे झाली, तर मुंबईत 34.3 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदविण्यात आले.
28 Apr 2026, 06:39 वाजता
विदर्भातील 'या' जिल्ह्यांत आज पावसाचा अंदाज
विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये बुधवारपर्यंत तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह हलक्या सरींचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात 1 मेपर्वी पुन्हा पश्चिमेकडील वारे सक्रिय होत आहेत. त्यामुळे तापमानात घट होईल. मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवर तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहील. मध्य महाराष्ट्रात तापमान 38 पर्यंत घटेल. मराठवाड्यात तापमान 40 अंश सेल्सिअसहून अधिक राहील. खान्देश आणि विदर्भात तापमान 40 पर्यंत घसरण्याची शक्यता.
28 Apr 2026, 06:39 वाजता
'तेजस' दादर, तर मंगळुरू एक्स्प्रेस ठाण्यापर्यंतच!
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 16 व 17 च्या सुरू असलेल्या विस्तारकामामुळे लांब पल्ल्याच्या काही महत्त्वाच्या गाड्यांचे 'शॉर्ट टर्मिनेशन' दादर आणि ठाणे स्थानकांवर करण्याचा निर्णय आणखी २३ दिवसांसाठी वाढविण्यात आला आहे. हा बदल 27 एप्रिल ते 19 मे 2026 या कालावधीत लागू राहणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने कळविले आहे. या कालावधीत गाडी क्रमांक 22120 मडगाव-मुंबई सीएसएमटी तेजस एक्स्प्रेस 26 एप्रिल ते 17 मेदरम्यान सुरू होणाऱ्या फेऱ्यांसाठी दादरपर्यंतच धावेल. त्यामुळे सीएसएमटीपर्यंत जाणाऱ्या प्रवाशांना दादरहून पुढील प्रवासासाठी स्थानिक रेल्वे किंवा इतर पर्यायांचा आधार घ्यावा लागेल. तसेच, गाडी क्रमांक 12134 मंगलुरू-मुंबई सीएसएमटी एक्स्प्रेस 26 एप्रिल ते 18 मेदरम्यान सुरू होणाऱ्या फेऱ्यांसाठी ठाणे स्थानकावरच थांबविण्यात येणार आहे.
28 Apr 2026, 06:34 वाजता
रिक्षा, टॅक्सी चालकांचे आंदोलन स्थगित
परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून वाद तीव्र झाला. चालक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली व परिवहन मंत्र्यांनी परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासित केले. त्यामुळे 4 मे रोजी रिक्षा, टॅक्सी चालकांचे होणार आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सीमेन्स युनियनने घेतला आहे.
28 Apr 2026, 06:34 वाजता
लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी BMC च्या सहाय्यक आयुक्ताला अटक
लग्नाचं आमिष दाखवून एका महिलेची शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपावरून मुंबई महानगरपालिकेच्या एका सहाय्यक आयुक्ताला विक्रोळी पार्कसाईट पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.
28 Apr 2026, 06:34 वाजता
आज 'या' ठिकाणी हजारो रिक्षा-टॅक्सी चालक गाणार ‘महाराष्ट्र गीत’
राज्यात सुरू असलेल्या मराठी भाषा वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व भाषिक रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालक एकत्र येत ऐक्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मंगळवारी मुंबईतील आझाद मैदान येथे हजारो चालक 'महाराष्ट्र गीत'चे सामूहिक गायन करणार आहेत.
28 Apr 2026, 06:31 वाजता
बीडमधील 88 ग्रामपंचायतींसाठी आज सरपंच आणि सदस्य पदांच्या पोटनिवडणुका
बीड जिल्ह्यातील 88 ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच आणि सदस्य पदांच्या पोटनिवडणुकांचा आज बिगुल वाजणार आहे. सकाळी आठ वाजल्यापासून मतदान प्रक्रियेला सुरुवात होणार असून प्रशासनाने सर्व तयारी केलीय. मस्साजोगमध्ये संरपंचपदासाठी संतोष देशमुखांची पत्नी अश्विनी देशमुख उभ्या आहेत.
28 Apr 2026, 06:31 वाजता
85 हजार खते, औषधे विक्रीची दुकाने बंद; शेतकरी अडचणीत
कृषी विक्रेते आजपासून बेमुदत संपावर गेले असून राज्यातील जवळपास 85 हजार खते औषधे विक्रीची दुकाने बंद झाल्याने याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी कृषी विक्रेत्यांनी हा संप पुकारला असून यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री कृषी मंत्री कृषी आयुक्त आणि संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यात आज महत्त्वाची बैठक होणार आहे.
27 Apr 2026, 23:23 वाजता
मुंबई-अहमदाबाद ‘वंदे भारत’ कायमस्वरूपी 20 बोगींसह धावणार
भारतीय रेल्वेने गाडी क्रमांक 22961/22962 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’च्या बोगींची संख्या 16 वरून 20 पर्यंत कायमस्वरूपी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोगी वाढविण्याचा हा बदल दि. 28 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणाऱ्या प्रवासापासून अंमलात आणण्यात येईल. या गाडीच्या वाढवण्यात आलेल्या या चार डब्यांमध्ये तीन 'एसी चेअर कार' (एसी-सीसी) आणि एका 'एक्झिक्युटिव्ह क्लास कोच' (ईसीसी) डब्याचा समावेश आहे. यामुळे भारतातील सर्वात गर्दीच्या आणि सर्वाधिक मागणी असलेल्या आंतर-शहरी रेल्वे मार्गांपैकी एक असलेल्या या गाडीच्या प्रवाशांसाठी आसनांची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद ‘वंदे भारत’ गाडी सेवा सुरू झाल्यापासून तिला मिळालेल्या सातत्यपूर्ण आणि प्रचंड प्रतिसादामुळे (मागणी असल्यामुळे) या गाडीला बोगी वाढविण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. प्रवासाच्या गर्दीच्या काळात वाढणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी केलेली जी तात्पुरती वाढ होती, तिला आता कायमस्वरूपी परिचालन व्यवस्थेचे स्वरूप देण्यात आले आहे. भारतीय रेल्वेवर प्रवाशांनी जो विश्वास दाखवला आहे, त्या विश्वासाला साजेसे आपली क्षमता वाढवण्याच्या रेल्वेच्या कटिबद्धतेचे हे एक प्रतीक आहे.