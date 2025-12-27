Maharashtra Breaking News Today LIVE: अरुण गवळीच्या कन्या निवडणुकीच्या रिंगणात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 December 2025: राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. यामुळे राज्यात सगळीकडे निवडुकांचे वारे वाहत आहेत. याचे अपडेट्स आणि इतर प्रत्येक घडामोडींचे अपडेट्स आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून बघणार आहोत.
27 Dec 2025, 07:31 वाजता
अरुण गवळीच्या कन्या रिंगणात
अरुण गवळी यांच्या कन्या गीता गवळी आणि योगिता या निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. गीता यांनी प्रभाग क्रमांक २१२ आणि योगिता यांनी प्रभाग क्रमांक २०७ मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांनी अखिल भारतीय सेनेमधून अर्ज दाखल केले आहेत. २३ डिसेंबर रोजी एकूण ४ हजार १६५ अर्जाचे तर, २४ डिसेंबर रोजी २३ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांतून मिळून एकूण २ हजार ८४४ उमेदावरी अर्जाचे वितरण झाले होते. तसेच, २ अर्ज दाखल झाले होती. नामनिर्देशन पत्रे वितरणाच्या तिसऱ्या दिवशी शुक्रवारी २ हजार ४० उमेदवारी अर्जाचे वितरण झाले आहे. तर, ७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. दरम्यान, गीता या माजी नगरसेवक आहेत. त्या आधी सलग निवडून आल्या आहेत. योगिता या पहिल्यांदाच रिंगणात उतरल्या आहेत. अरुण यांच्या भावजई वंदना यांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे ती जागा योगिता लढणार आहे.
27 Dec 2025, 07:06 वाजता
ठाकरेंच्या युतीची घोषणा, जागावाटप कधी?
ठाकरे बंधूंमध्ये मुंबईतील जागावाटपाबाबत कोणताही पेच नसल्याचं, संजय राऊत यांनी सांगितलंय तसंच मुंबईत शरद पवारांची राष्ट्रवादी आपल्या सोबत येईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर जयंत पाटील यांनी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरेंशी चर्चा केली. सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर आपली मित्र पक्षांसोबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात आली असल्याचं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितलं. त्याचवेळी ठाकरे बंधू आणि शरद पवारांची आघाडी ही सत्तेसाठीची आघाडी असल्याचा टोला एकनाथ शिंदेंनी लगावलाय.
27 Dec 2025, 07:06 वाजता
संभाजीनगरमध्ये आदित्य ठाकरेंनी काढली मशाल रॅली
संभाजीनगरमध्ये आदित्य ठाकरेंनी मशाल रॅली काढली. त्यानंतर त्यांनी थेट जीपवर चढून भाषण केलं. आदित्य ठाकरे जीपवर चढून कमरेवर हात ठेवून सत्ताधा-यांवर हल्लाबोल चढवला. त्यांच्या या कृतीनं थेट बाळासाहेब ठाकरेंची आठवण ताजी झाली. 1968 साली बाळासाहेब ठाकरेंनी मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियासमोर गाडीवर चढून भाषण केलं होतं. आदित्य ठाकरेंच्या जीपवरील भाषणानं तब्बल 57 वर्षांपूर्वीच्या बाळासाहेबांच्या भाषणाच्या घटनेला उजाळा मिळाला. यावेळी आदित्य ठाकरेंनी संस्थान गणपतीला श्रीफळ वाहून महापालिका प्रचाराचा शुभारंभ केला. विशेष म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांनी देखील संस्थान गणपतीला नारळ वाहून केला प्रचाराचा शुभारंभ केला होता.
27 Dec 2025, 07:05 वाजता
ठाण्यात शिवसेना-भाजपमधील जागावाटप तिढा कायम
शिवसेना-भाजपचा मुंबईत एकमत झालं असलं तरी ठाण्यातील तिढा कायम आहे...भाजपने शिवसेनेला निर्णयासाठी थेट अल्टिमेटम देऊन टाकलाय...आजच्या दिवसांत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास भाजपने स्वबळांची तयारी केली आहे...त्यामुळे आज याबाबत कुठला निर्णय होतो का याकडे लक्ष असणार आहे.
27 Dec 2025, 07:05 वाजता
पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादींची चर्चा फिस्कटली?
दोन्ही राष्ट्रवादी पुण्यात एकत्र येत असल्याची चर्चा सुरू असताना आता त्यामध्ये ट्विस्ट आला आहे... दोन्ही राष्ट्रवादीची संभाव्य युती आता जवळपास फिस्कटल्याची माहिती आहे... घड्याळ की तुतारी, कोणत्या चिन्हावर लढायचं यावरुन ही युती फिस्कटल्याची समजतंय...तसेच दुसरीकडे शरद पवारांच्या पक्षाने मविआसोबत चर्चा सुरू केल्याने युती फिस्कटल्याच्या चर्चाना बळ मिळालंय...त्यामुळे आता पुण्याचं राजकारण वेगळ्याच वळणावर आलं आहे..गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची जोरदार चर्चा होती...स्थानिक नेते त्यासाठी प्रचंड आग्रही होते...त्यांच्यामध्ये अनेक बैठकाही पार पडल्या होत्या...पण आता दोन्ही राष्ट्रवादीची युतीची चर्चा फिस्कटल्याची सूत्रांची माहिती आहे..
27 Dec 2025, 07:04 वाजता
महायुतीचा मुंबईतील जागावाटपाचा तिढा सुटला
महायुतीतील मुंबईतील जागवाटपाचा तिढा सुटला आहे...सर्व 227 जागांवर शिवसेना आणि भाजपच्या बैठकीत एकमत झालंय...गेले काही दिवस मुंबईतील जागावाटपासाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या सतत बैठका सुरु होत्या.... त्यामध्ये जागांसाठी प्रस्ताव दिले जात होते... मात्र त्यावर भाजप, शिवसेनेचं एकमत होत नव्हतं. अखेर रात्री झालेल्या बैठकीत महायुतीचा मुंबईतील जागावाटपाचा तिढा सुटला आहे... मात्र भाजप शिवसेनेच्या वाट्याला नेमक्या किती जागा आल्या आहेत...दरम्यान बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदेंना दिला जाईल...त्यानंतर जागावाटप जाहीर होईल...तसेच उद्यापासून दोन्ही पक्षांकडून उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप केलं जाणार असल्याची माहिती आहे..