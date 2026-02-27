Maharashtra Breaking News Today LIVE: व्यापाराात मराठी भाषेचा वापर कधी होणार? - संजय रोऊत

Maharashtra Breaking News Today LIVE: नाशिकमध्ये कुसुमाग्रजांच्या जन्मगावी उभारलेल्या काव्य उद्यानाची मोडतोड नाशिक महापालिकेकडून सुरू असून, मनसे आणि विरोधी पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राज्यसभा निवडणुकीसंदर्भात मविआची बैठक आदित्य ठाकरे यांनी टाळली, शिवसेनेला राज्यसभेची जागा मिळावी यासाठी त्यांची ठाम भूमिका असून, बैठकीला फक्त शरद पवार गट आणि काँग्रेसचे नेते उपस्थित राहिले. मुंबई महापालिकेत कामकाज पूर्ण मराठीत करावे, इंग्रजी वापरावर आक्षेप आणि अभियंत्यांच्या पदोन्नतीत मराठी अनिवार्य असावे अशी प्रवीण छेडांची मागणी समोर आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी शरद पवार यांना राज्यसभेसाठी भेट दिली. मनसेने मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त शिवाजी पार्कमध्ये पुस्तक प्रदर्शन आयोजित केले असून, १ मार्चपर्यंत मराठी पुस्तकांचा खजिना वाचकांसमोर खुला राहणार आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने चिपळूणमध्ये तीन दिवसीय निवासी शिबिराचे आयोजन केले आहे, तर महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमेवर ४०० कोटी रुपयांचे ट्रक चोरी प्रकरण सीआयडीकडून तपासले जाणार असून, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनाही चौकशीस सामोरे जावे लागणार आहे.
27 Feb 2026, 09:58 वाजता
मुंब्र्यात विद्यार्थ्यांमध्ये तुफान हाणामारी; नारायणनगरमध्ये नागरिकांच्या मध्यस्थीने राडा थांबला
मुंब्र्यात नारायणनगर भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी हाणामारी झाली, पण नागरिकांच्या मध्यस्थीनंतर राडा थांबवला गेला.
27 Feb 2026, 09:36 वाजता
वाहतुकीचे नियम मोडल्यास थेट लायसन्स रद्द ; नितीन गडकरी यांचा रस्ते अपघातांवर ‘मास्टर प्लॅन’
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले की, वाहतुकीचे नियम मोडल्यास थेट वाहनचालकाचे लायसन्स रद्द केले जाईल, आणि रस्ते अपघातांवर आळा घालण्यासाठी ‘मास्टर प्लॅन’ तयार केला जात आहे.
27 Feb 2026, 09:18 वाजता
डोंबिवलीत शाळेने फीमध्ये 38% वाढ करून पालकांकडून आर्थिक लूट
डोंबिवलीतील एका शाळेकडून फीमध्ये ३८ टक्के वाढ करून पालकांकडून अतिरिक्त २५,००० रुपये घेतल्याचा आरोप होतोय, ज्यामुळे पालकांचे संताप वाढला आहे.
27 Feb 2026, 08:46 वाजता
NCERTच्या 8वी सामाजिक शास्त्र पुस्तकावर बंदी; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
NCERTच्या 8वीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश दिले असून, चुकीच्या मजकूराबाबत NCERTने माफी मागितली आहे आणि पुस्तकाची प्रती जप्त करण्याचे निर्देशही आले आहेत.
27 Feb 2026, 08:17 वाजता
आज मराठी भाषा गौरव दिन; राज्यभर कार्यक्रम, झी 24 तासवर 'जागर मराठी'
आज मराठी भाषा गौरव दिन असून, राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे, तर झी २४ तासवर "जागर मराठी" खास कार्यक्रम प्रसारित केला जाणार आहे.
27 Feb 2026, 08:03 वाजता
डीजीसीएचा निर्णय: ४८ तासांत तिकीट रद्द/बदल फ्री
विमान प्रवाशांसाठी डीजीसीएने मोठा निर्णय घेतला असून, आता दोन दिवसांत तिकीट रद्द किंवा बदल केल्यास कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही; ४८ तासांची “लुक इन” पर्याय विमान कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे.
27 Feb 2026, 07:46 वाजता
नाशिकमध्ये तीन दिवसांचा सारस्वत मेळा; चौथा विश्व मराठी साहित्य संमेलन उद्घाटन
नाशिकमध्ये आजपासून तीन दिवसासाठी सारस्वतांचा मेळा आयोजित असून, चौथ्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होणार असून, ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे आणि श्रीनिवास कुलकर्णीना सन्मानित करण्यात येणार आहे.
27 Feb 2026, 07:39 वाजता
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी जागा आवश्यक; काँग्रेस–राष्ट्रवादी–शिवसेना UBT यांची भूमिका
27 Feb 2026, 07:04 वाजता
अजित पवार अपघात प्रकरण: घातपाताच्या दिशेने तपास; माहिती न दिल्याने रोहित पवार नाराज
अजित पवारांच्या अपघाताचा तपास घातपाताच्या दिशेने सुरू असल्याचे सीआयडीने स्पष्ट केले असून, तपासाबाबत माहिती देण्यात आली नसल्यामुळे रोहित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
27 Feb 2026, 07:01 वाजता
दादांच्या अपघातावर मोठा आरोप; रोहित पवारांचा VSR आणि DGCAवर हल्लाबोल
दादांच्या अपघातामागे एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचा हात असल्याचा गंभीर आरोप करत आमदार रोहित पवार यांनी दादांना जाणीवपूर्वक खराब विमान देण्यात आले का, असा सवाल उपस्थित केला असून VSR आणि DGCAवरही त्यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे.