Maharashtra Breaking News Today LIVE: गिरीश महाजनांच्या अडचणी वाढणार?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 Jan 2026: आज नाशिकच्या इगपुरीपासून किसान मोर्चा मुंबईच्या दिशेने कूच करणार आहे. दुसरीकडे मुंबईच्या महापौरपदासाठी अर्ज करण्यासाठीची दोन दिवसांची मुदत आजपासून सुरु होत आहे. त्याचप्रमाणे राज्यमंत्रीमंडळाची बैठकही पार पडणार आहे. या घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींच्या अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी पेज रिफ्रेश करत राहा.
27 Jan 2026, 08:12 वाजता
'मनोहर भिडे आणि करतात किडे'; राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ महिला कार्यकर्त्याची टीका
"मनोहर भिडे तुझी लायकी काय? मनोहर भिडे आणि करतात किडे... तू किडे करतोस! शरद पवार हे लोकांमधून तयार झालेले नेते आहेत आणि कसला राष्ट्रदोह रे बाबा? आभाळावर थुंकल्या सारखं आहे हे. थुंकी आपल्याच अंगावर येईल ," असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या संगीता तिवारी यांनी मनोहर भिडे यांच्यावर टीका केली आहे. भिडे यांनी शरद पवार राष्ट्रद्रोही असल्याचं म्हणत राष्ट्रवादीच्या संस्थापकांवर निशाणा साधला होता.
27 Jan 2026, 08:06 वाजता
गिरीश महाजन यांच्या विरोधात आज पुण्यात आंदोलन
गिरीश महाजन यांच्या विरोधात आज पुण्यात वंचित बहुजन आघाडी आंदोलन करणार आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिलेल्या भाषणात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख न केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. गिरीश महाजन यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी आंदोलन केलं जाणार आहे. आज आंबेडकर पुतळ्याजवळ चार वाजता आंदोलन होणार आहे.
27 Jan 2026, 06:56 वाजता
गप्प बसणार नाही; तुरुंगात गेलेल्या मंत्रीपुत्राचा इशारा! तुरुंगातून बाहेर आल्यावर...
एक केस झाली म्हणून विकास गोगावले गप्प बसणारा नाही, असं भरत गोगावेल यांचे पुत्र विकास गोगावले यांनी म्हटलं असून यामधून त्यांनी विरोधकांना इशाराच दिला आहे. पोलीस कोठडीतून सुटका होताच विकास गोगावले सक्रिय राजकारणात प्रवेश करणार आहेत.
27 Jan 2026, 06:56 वाजता
गिरीश महाजनांविरोधात पोलिसांमध्ये लेखी तक्रार
नाशिकमध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलेल्या भाषणात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा नाव घेतलं नाही . यावर माधवी जाधव यांनी आक्षेप घेतला. वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून मंत्री गिरीश महाजन यांच्याविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार.
27 Jan 2026, 06:54 वाजता
आज बँका बंद
सरकारने एकीकडे 'एलआयसी', रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, सेबी सर्वांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला असताना बँक कर्मचाऱ्यांची गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ आश्वासनावर बोळवण केली जात आहे. याविरोधात युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने निर्णायक लढ्याची घोषणा केली असून आज एकदिवसीय देशव्यापी संप जाहीर केला आहे.
27 Jan 2026, 06:52 वाजता
पुणे भाजपा घेणार आज महत्त्वाचा निर्णय
पुणे महापालिकेत आज भाजपचा गटनेता निवडला जाणार भाजपने आज नगरसेवकांची बैठक बोलवली आहे. आजच्या बैठकीत भाजपचा गटनेता ठरणार आहे. मात्र स्थायी समिती मिळवण्यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू असल्याची माहिती आहे.
27 Jan 2026, 06:52 वाजता
पुण्याचा महापौर कोण? ही व्यक्ती घेणार निर्णय?
पुणे महापौर निवडणीसंदर्भात आज महत्त्वाची बैठक होणार आहे. यापूर्वीच अनेक नेत्यांनी मुंबई वारी पण केली आहे मात्र पुण्याचा सर्वस्वी निर्णय हा देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत महापौर पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात घालणार ? याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
27 Jan 2026, 06:50 वाजता
अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस
जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे.
27 Jan 2026, 06:49 वाजता
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज दुपारी बारा वाजता मंत्रालयातील कॅबिनेट हॉलमध्ये पार पडणार आहे.
27 Jan 2026, 06:48 वाजता
मुंबई महापालिकेत महापौर पदासाठी अर्ज सादर करण्यास आज आणि उद्याची मुदत
मुंबई महापालिकेत महापौर/उपमहापौर पदासाठी ईच्छुक सदस्य नाम निर्देशपत्र महानगरपालिका सचिवांना 27 जानेवारी ते 28 जानेवारी या तारखेत सादर करतील.