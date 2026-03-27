Maharashtra Breaking News Today LIVE: खरातच्या कारनाम्यात 2 महिला अधिकाऱ्यांचाही समावेश?

Maharashtra Breaking News Today LIVE: भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात SIT चौकशीत दररोज नव्या खुलाशांमुळे SIT तपास अधिक वेगात... आरोपीकडून अधिक माहिती काढण्याच्या SITच्या प्रयत्नांवर लक्ष असेल. आक्षेपार्ह चित्रफितीमुळे नरहरी झिरवाळ वादात..मुंडे, कोकाटेंनंतर राष्ट्रवादीचा तिसरा मंत्री अडचणीत यावरील ताज्या अपडेट्स... खरातच्या शिवनिका संस्थानच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या...संस्थानचं बँक अकाऊंट सील करण्याचे आदेश...धर्मदाय आयुक्तांकडून कारवाईला वेग... या सर्व महत्त्वाच्या राजकीय वर्तुळातील घडमोडी आणि दिवसभारतील सर्व ताज्या बातम्या जाणून घ्या एका क्लिकवर...
27 Mar 2026, 09:52 वाजता
खरातच्या कारनाम्यात 2 महिला अधिकारी जाळ्यात
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात 2 महिला अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांनी अनेकांना भोंदूबाबाकडे नेल्याचा संशय... एका महिलेचा व्हिडिओ व्हायरल... आज तक्रार दाखल करण्याची शक्यता
27 Mar 2026, 09:48 वाजता
आज कोकणातही पावसाचा इशारा..
सोलापूरला अवकाळी पावसासह गारपिटीचा तडाखा, बेदाण्याचं मोठं नुकसान तर आज कोकणातही पावसाचा इशारा.. आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली
27 Mar 2026, 09:47 वाजता
आज दिल्लीत पंतप्रधान मोदींची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक
युद्धजन्य स्थितीला सामोरं जाण्यासाठी आज दिल्लीत पंतप्रधान मोदींची सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक, तर राज्यात अफवांच्या रांगा सुरुच, भारतासह तीन देशांना होर्मुझमधून प्रवासाची परवानगी
27 Mar 2026, 09:44 वाजता
भोंदू अशोक खरातच्या उलट्या बोंबा
अंतर्मनानं मला धोका दिला, चौकशीदरम्यान भोंदू खरातचं वक्तव्य, सूत्रांची माहिती... महिलेसोबत केलेलं कृत्य विधीचाच भाग असल्याच्या उलट्या बोंबा