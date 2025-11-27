English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील धावत्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 November 2025: राज्यासहीत देश, विदेशातील ताज्या घडामोडींवर आपण या ब्लॉगमधून लक्ष ठेवणार आहोत. ताजे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...

Pooja Pawar | Nov 27, 2025, 05:45 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 November 2025: राज्यातील राजकीय वातावरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तापलं आहे. या घडामोडींबरोबरच राज्यासहीत देश, विदेशातील ताज्या घडामोडींवर आपण या ब्लॉगमधून लक्ष ठेवणार आहोत. ताजे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...

27 Nov 2025, 06:11 वाजता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार भारतातील पहिल्या खाजगी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-१ चे अनावरण 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ नोव्हेंबर रोजी स्कायरूट एरोस्पेसने विकसित केलेल्या भारतातील पहिल्या खाजगी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-१ चे अनावरण करतील. हा कार्यक्रम सकाळी ११ वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल आणि हैदराबादमधील स्कायरूटच्या नवीन इन्फिनिटी कॅम्पसचे उद्घाटन देखील त्यांच्या हस्ते होईल. 

27 Nov 2025, 06:10 वाजता

मुंबई शहर जिल्ह्यातील मच्छिमारांना हवामान विभागाकडून महत्त्वपूर्ण सूचना जारी

भारतीय हवामान विभागाने मुंबई शहर जिल्ह्यातील मच्छिमारांना पुढील पाच दिवसांसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केल्या आहेत. केरळ किनारपट्टी, लक्षद्वीप, मालदीव लगतचा समुद्रप्रदेश, कोमोरिन परिसर आणि मन्नारचे आखात येथे ३५ ते ५५ किमी प्रतितास वेगाचे वारे वाहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग ६५ कि.मी. प्रतितासपर्यंत पोहोचू शकतो.२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत या समुद्रक्षेत्रात परिस्थिती प्रतिकूल राहण्याचा अंदाज असल्याने मच्छिमारांनी या भागात मासेमारीसाठी जाऊ नये, सतत बदलत्या हवामान परिस्थितीची दखल घेत मच्छिमारांनी सुरक्षिततेस प्राधान्य द्यावे, असे हवामान विभागाने कळविले आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

जेवणाच्या ताटात पाल; समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहातील किळसवाणा प्रकार, 28 विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडली

चंपाषष्टीला वांग्याचे भरीत आणि भाकरी करण्यामगचं कारण काय? या मागचं विज्ञान समजल्यावर व्हाल थक्क

महाराष्ट्र हादरला! 13 वर्षीय अल्पवीयन मुलीवर 55 वर्षाच्या नराधमाकडून अत्याचार

सरकारकडून आता विद्यार्थीनींसाठी सर्वात मोठी घोषणा, 2026 आधीच बॅंक खात्यात येणार 2500 रुपये!

&#039;तिच्या आयुष्यात जे काही झालंय...&#039; स्मृती-पलाशच्या नात्यावर सलील कुलकर्णी &#039;हे&#039; काय बोलून गेले?

पुणे, सोलापूरनंतर &#039;या&#039; जिल्ह्यात उभारणार महाराष्ट्रातील चौथे मोठे IT पार्क; सर्वात मोठा प्रोजेक्ट, हजारो IT इंजिनीयर्सना नोकरी मिळणार

रत्नागिरीतली राजापूर नगरपरिषद चर्चेत, 15 वर्षांनंतर हुस्नबानो मविआकडून निवडणूक रिंगणात

भारतातील सर्वात मोठी Raid, ED अधिकाऱ्यांच्या अंगावर सोडले कुत्रे; पहाटे 40 ठिकाणं...; कोळसा माफियावर कारवाईचा थरार!

शिंदेच्या शिवसेनेला डावललं जातंय का ? गुलाबराव पाटील यांचं &#039;ते&#039; विधान चर्चेत

&#039;ये अंदर की बात है दिपक केसरकर हमारे साथ है&#039;... नितेश राणेंच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

