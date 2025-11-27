Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील धावत्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 November 2025: राज्यातील राजकीय वातावरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तापलं आहे. या घडामोडींबरोबरच राज्यासहीत देश, विदेशातील ताज्या घडामोडींवर आपण या ब्लॉगमधून लक्ष ठेवणार आहोत. ताजे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...
27 Nov 2025, 06:11 वाजता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार भारतातील पहिल्या खाजगी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-१ चे अनावरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ नोव्हेंबर रोजी स्कायरूट एरोस्पेसने विकसित केलेल्या भारतातील पहिल्या खाजगी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-१ चे अनावरण करतील. हा कार्यक्रम सकाळी ११ वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल आणि हैदराबादमधील स्कायरूटच्या नवीन इन्फिनिटी कॅम्पसचे उद्घाटन देखील त्यांच्या हस्ते होईल.
27 Nov 2025, 06:10 वाजता
मुंबई शहर जिल्ह्यातील मच्छिमारांना हवामान विभागाकडून महत्त्वपूर्ण सूचना जारी
भारतीय हवामान विभागाने मुंबई शहर जिल्ह्यातील मच्छिमारांना पुढील पाच दिवसांसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केल्या आहेत. केरळ किनारपट्टी, लक्षद्वीप, मालदीव लगतचा समुद्रप्रदेश, कोमोरिन परिसर आणि मन्नारचे आखात येथे ३५ ते ५५ किमी प्रतितास वेगाचे वारे वाहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग ६५ कि.मी. प्रतितासपर्यंत पोहोचू शकतो.२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत या समुद्रक्षेत्रात परिस्थिती प्रतिकूल राहण्याचा अंदाज असल्याने मच्छिमारांनी या भागात मासेमारीसाठी जाऊ नये, सतत बदलत्या हवामान परिस्थितीची दखल घेत मच्छिमारांनी सुरक्षिततेस प्राधान्य द्यावे, असे हवामान विभागाने कळविले आहे.