Breaking News Live Updates : महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, वाचा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 October 2025 : अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागरात कमी दाबाची क्षेत्रे सक्रिय झाल्यामुळे ऑक्टोबर अखेरपर्यंत राज्यात पावसाची शक्यता आहे. तर जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला आहे. बिल्डर गोखले यांनी तसा मेल HND ट्रस्टला पाठवला आहे. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुंबई दौऱ्यावर आहेत. दुसरीकडे मुंबईत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना निर्धार मेळावा असणार आहे. दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद असणार आहे. या राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.
27 Oct 2025, 06:35 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : एमबीबीएसच्या तिसऱ्या फेरीची आजपासून होणार पसंती नोंदणी
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत राबविल्या जात असलेल्या एमबीबीएस अभ्यासक्रम प्रवेशाच्या तिसऱ्या फेरीसाठी कॉलेजांचे पसंतीक्रमांक भरण्यास 27 ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. विद्यार्थ्यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत पर्याय भरता येतील, तर 30 ऑक्टोबरला गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार आहे. राज्यातील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या यंदा 8338 जागा असून, त्यावरील जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया सीईटी सेलकडून राबविली जात आहे.
27 Oct 2025, 00:33 वाजता
पुण्यातील जैन बोर्डिंग जागेसंदर्भात मोठी बातमी! गोखले ट्रस्टचा जैन बोर्डिंगला मेल, राजू शेट्टींकडून माहिती
पुण्यातील जैन बोर्डिंग जागेसंदर्भात मोठी बातमी! गोखले ट्रस्टचा जैन बोर्डिंगला मेल, राजू शेट्टींकडून माहिती#pune #maharashtrahttps://t.co/N8lY2Gl7gd
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 26, 2025
27 Oct 2025, 00:32 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : गोपाल बदने याला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी
फलटणच्या डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातील संशयित आरोपी गोपाल बदने याला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सह दिवाणी न्यायाधीश ए. एस. साटोटे कोर्टने ही कोठडी सुनावली आहे.
27 Oct 2025, 00:30 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : आज भाजपच्या नविन मुख्यालयाचे भूमीपूजन
आज सकाळी 9.00 वाजता भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते पुजा होणार आहे. दुपारी 12.00 वाजता अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस आमि रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन होत आहे.
27 Oct 2025, 00:28 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज मुंबई दौऱ्यावर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सकाळी 10:30 वाजता नेस्को सेंटर गोरे गाव, मुंबई येथे इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 च्या उद्घाटनात संबोधित करतील. याप्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपस्थित राहणार आहेत.
27 Oct 2025, 00:28 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते माझगाव डॉक' येथे नौकांचे उद्घाटन
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते आज मुंबईत 'माझगाव डॉक' येथे खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे उद्घाटन आणि वितरण होणार आहे. याप्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, तसेच केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ उपस्थित राहणार आहेत.
27 Oct 2025, 00:26 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : आज दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद
या पत्रकार परिषदेत देशव्यापी मतदार यादी छाननी (SIR) संदर्भातील मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. बिहारमधील मतदार यादी छाननी पूर्ण झाल्यानंतर आता निवडणूक आयोग देशव्यापी छाननीला सुरुवात करणार आहे.पहिल्या टप्प्यात १२ ते १५ राज्यांत ही प्रक्रिया होईल — यात आसाम, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ, पश्चिम बंगालचा समावेश असेल.कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातील मतदार यादीतही अनेक घोळ असल्याने महाविकास आघाडीने याद्या दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे.राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबत केंद्रीय आयोगाला माहिती दिली असून, उद्या संध्याकाळी केंद्रीय निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद, उद्या केंद्रीय निवडणूक आयोग मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता,मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, आणि विवेक जोशी हे आज दुपारी 4.30 वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहेत.