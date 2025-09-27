Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 September 2025: महाराष्ट्रासह देशभरातील ताज्या घडामोडी एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 September 2025: महाराष्ट्रात पुराचे संकट गंभीर आहे. मराठवाडा, विदर्भयासारख्या अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टीने रौद्र रुप धारण केले आहे. तसंच, राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे. जाणून घेऊयात दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून
27 Sep 2025, 07:01 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: पंढरपूरला पुराचा धोका, धरण क्षेत्रात मुसळधार पाऊस
सीना कोळेगाव धरण क्षेत्रात पहाटे जोरदार पाऊस झालेला आहे. पूर नियंत्रण करण्यासाठी सध्या 39 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सीना नदीत सोडला आहे.
27 Sep 2025, 06:59 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मराठवाड्यातील पूरग्रस्त गावात संकटाची छाया
मराठवाड्यात पुरामुळे हाहाकार माजलाय.. या महापुरामुळे इथल्या ग्रामस्थांचं आयुष्यच उद्धवस्त झालंय.. पुरात शेती, घर, साहित्य आणि संसारोपयोगी वस्तूंचं नुकसान झालंय. त्यामुळे जगायचं कसा प्रश्न या मराठवाड्यातील ग्रामस्थांपुढे उभा ठाकलाय. अशातच झी २४ तासनं मराठवाड्यातील पूरग्रस्त भागातील महिलांच्या महत्त्वाची मागणीला वाचा फोडलीय.. पूरग्रस्त भागातील महिलांना सॅनिटरी पॅडची गरज आहे.. त्यामुळे लवकरात लवक मदत द्या अशी मागणी पूरग्रस्त मराठवाड्यातील महिलांनी केलीय. महिलांचा हाच आवाज झी २४ तासने सत्ताधारी आणि प्रशासनापर्यंत पोहोचवलाय... झी २४ तासनं ही बातमी दाखवल्यानंतर राजकीय क्षेत्रातील महिला नेत्यांनी पूरग्रस्त महिलांच्या या मागणीची पूर्तता करण्याची ग्वाही दिलीय.. तर मंत्री शंभूराज देसाई यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिलीय..
27 Sep 2025, 06:57 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: MPSCची परीक्षा पुढे ढकलली
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणा-यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. 28 सप्टेंबरला MPSCची पूर्व परीक्षा होणार होती. ती आता 9 नोव्हेंबरला होणार आहे. राज्यात विविध भागात झालेला पाऊस, पूरस्थिती, तसंच येत्या 2 ते 3 दिवसांत जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय. त्या पार्श्वभूमीवर रविवारी 28 सप्टेंबर रोजी होणारी महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. याबाबतचं पत्र राज्य सरकारने MPSC ला पाठवलं होतं. राज्य सरकाराच्या विविध विभागांतर्गत 35 पैकी 9 संवर्गातील एकंदर 385 पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा येत्या 28 तारखेला होणार होती. राज्यातील 37 जिल्हा केंद्रांवर ही परीक्षा होणार होती. सुमारे पाऊणे दोन लाखांहून अधिक उमेदवार ही परीक्षा देणार होते. आता ही परीक्षा 9 नोव्हेंबरला होणार आहे.
27 Sep 2025, 06:56 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना केंद्राकडून भरीव मदत देणार असल्याचं आश्वासन मोदींनी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीय.. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधानांची भेट घेतलीय.. यावेळी त्यांनी नुकसान झालेल्या शेतक-यांना मदत देण्याची मागणी मोदींकडे केलीय.. मोदींनीही भरीव मदत देणार असल्याची ग्वाही दिल्याचं फडणवीस म्हणालेत.. दिल्लीत फडणवीस आणि मोदींची एक तास चर्चा झालीय.. योग्य वेळी कर्जमाफी होणार असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलंय.
27 Sep 2025, 06:44 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: लातूर जिल्ह्यासाठी आज पावसाचा रेड अलर्ट
27 Sep 2025, 06:43 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: लातूर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी जाहीर
हवामान खात्याने लातूर जिल्ह्यासाठी उद्या मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. लातूर जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये तसेच शैक्षणिक संस्था उद्या बंद राहणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय पालक व विद्यार्थी यांच्यासाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे.